Martín Sánchez Treviño

Fallece el escultor del Toro de la Abundancia

El peso mexicano se proyecta esta semana como la moneda que mas bajo se cotiza en el mercado de divisas extranjeras, esto después de una de las crisis más impactantes por desabasto de energéticos que paralizo la industria en el norte, centro y bajío de la república mexicana.

Decir que es parte de la crisis de Morena en el poder podría pensarse que hay una mala fe del redactor de esta entrega, he de comentar al respecto que fielmente en las 3 campañas del ahora Presidente de la República les di cobertura, pero eso no me obliga a recular en el ejercicio de la crítica.

La moneda mexicana cayó en los mercados internacionales a 20.75 pesos por dólar. Esto no obstante que el Banco de México subasto en 2 sesiones cerca de 40 mil millones de dólares con los que se buscaría compensar un eventual desliz del peso mexicano, pero sobre todo esos ejercicios se dieron en el marco de los resultados finales de Pemex.

Aunque las perdidas se presentaron en los mercados especulativos también tiene un impacto mayor en las actividades comerciales, ya que afecta a las empresas importadoras y exportadoras, lo mismo que a los trabajadores mexicanos que laboran en Estados Unidos y de manera permanente hacen envíos a sus parientes que viven en territorio mexicano.

Sin embargo, el gobierno federal saldrá a decir en cadena nacional que no pasa nada y más se perdió durante los gobiernos conservadores como si el gabinete no fue parte de lo que se critica, lo cierto es que son los mismos con las mismas. Dicen en el Llano, son la misma gata nomas que revolcada.

Esto en la previa de la aprobación de que las reformas eléctricas entren a las cámaras del Congreso de la Unión. De la cual los industriales y empresarios prevén afectaciones también para las familias, indican que únicamente beneficia a la Comisión Federal de Electricidad.

Según la Coparmex los días recientes hay perdidas del orden de los 1,500 millones de pesos con una afectación directa en el 80 por ciento de las maquiladoras del noreste del país, donde advierte daños a la industria y a la población.

De acuerdo con las reformas se espera un incremento en el servicio de electricidad del orden del 17 por ciento. Asimismo, los empresarios indican que el costo de la energía producida por la CFE fue 26 por ciento más cara que el precio de los productores independientes de electricidad y tuvo el doble del precio obtenidos en las subastas de largo plazo. Así es que viva Morena porque ellos son honestos, pero sobre todo saben gobernar.

En otra información, según medio informativos internacionales este lunes falleció el Italiano Arturo Di Módica, escultor del Toro de la Abundancia -obra construida en 1989- que se localiza frente al Wall Street Journal, la bolsa de valores de Estados Unidos con sede en Nueva York.

En lo local, El Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, informó ante agentes aduanales que gestiona la construcción de un nuevo cruce internacional en entre los Dos Laredos, como son Laredo Texas y Nuevo Laredo Tamaulipas.