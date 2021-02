Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Victoria es nuestra: Morena

*** Las sumas y restas al próximo Congreso

*** Arriesga ‘El Peje’ prestigio por un gañán

*** ¿Y en qué quedó la liberación de Geño?

*** Aldape Ballesteros no le falla al ‘Truco’

*** Temen que Gerardo no gane en Reynosa

Cd. Victoria.- El informe que este fin de semana hizo llegar el delegado de Morena en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, a su dirigencia nacional es lacónico, pero contundente: La victoria de Victoria está en nuestras manos.

Ello, tras media docena de sondeos y encuestas en las que la certeza de PALACIOS CORDERO se sostiene en la candidatura de EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Y con ella se llevaría los 2 diputados locales.

Lo que debe ser preocupante para ‘El Cachorro’ LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN es que en Reynosa se dé por seguro que CARLOS ‘Makito’ PEÑA ORTIZ irá por Morena a la sucesión de su mami en la alcaldía.

Recordando que allá son hasta cuatro las curules locales que entran en juego.

Con un agregado: en la actual legislatura esos espacios en el Congreso local los detenta el partido en el Poder estatal.

A eso los cupuleros azules deben agregar que en Matamoros la decepcionante actuación del supuesto mago de las elecciones CARLOS ‘Chito’ GARCÍA GONZÁLEZ, quien vuelve a equivocarse con la imposición de su esposa IVETT, y que, según las encuestas, el PAN además perderá las 3 curules de aquella esquina.

Allí cerquita, en Valle Hermoso, la pésima imagen del alcalde GERARDO ALDAPE (más su juego traicionero) estaría anticipando derrota para el PAN en la alcaldía y, muy probablemente, entregar a Morena su respectiva curul local.

Váyanle sumando… o restando.

CHISMOGRAFÍA: Si bien el delegado cree asegurado el triunfo por la alcaldía de Victoria con LALO GATTÁS como abanderado, no ve lo mismo en Nuevo Laredo con CARMEN LILIA CANTÚROSAS.

Y es que, contra lo que dice la comentocracia, resulta que en las encuestas la todavía diputada local no pinta como quieren hacerla parecer.

Con todo y que la neopanista YAHLEEL ABDALÁ CARMONA no es tan bien vista por la militancia azul, la diferencia en puntos le da buena ventaja a la también exdirigente estatal del PRI.

El asunto es que en aquella lejana esquina de Tamaulipas, PAN y PRI llevan una alianza regular, mientras la ‘nomenklatura’ morena no traga a CARMEN LILIA, lo que sumado a la ausencia total de estructura guinda, según le han hecho saber al delegado PALACIOS CORDERO, no alcanza para confiarse.

Cierto, restan aún poco más de 100 días para el 6 de junio y… ¿son muchos?

Por su lado, tómelo con todas las reservas del caso, pero en los corrillos electoreros se habla de una nueva contratación del PAN para ir amarrando grupos para su causa.

Dícese que el exdirigente estatal del PRI y expastor congresal RICARDO GAMUNDI ya opera para el partido en el actual Poder.

A propósito, chismeante de confianza afirma que si bien es cierto que MAKI ORTIZ nada quiere saber del inquilino de Casa Tamaulipas y aunque insiste para que los cupuleros de Morena postulen a su hijo ‘Makito’, no ve con tan malos ojos que su sucesor en la alcaldía sea el candidato de su aún partido, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA.

Que las huestes municipales siguen operando para que el PAN no pierda la alcaldía, sí.

Y es que MAKI ‘no es tan tonta’ (diría el amanuense aquél que tanto gustaba al exgobernador AMÉRICO VILLARREAL GUERRA), pues sabe que Morena no tiene con qué ganarle allí al PAN.

De modo que esos mismos operadores de doña MACARIA no están jalando igual de parejo, por ejemplo, para GERARDO PEÑA.

Y lo explica: GERARDO tiene asegurada la curul, pues es puntero en el listado plurinominal del PAN.

Es decir, no queda mal con su eventual sucesor, pero le puede acomodar contrarios en el próximo Congreso al inquilino de Casa Tamaulipas. A’i queda.

Concatenando temas, nada bien habla del aún pastor congresal GERARDO PEÑA el hecho de que lo hayan colocado como puntero para las plurinominales azules.

¿Acaso no confían en su popularidad?

En algo diametralmente distinto, con tristeza nos enteramos del muy mal estado de salud de mi viejo amigo MIGUEL GONZÁLEZ DE LA VIÑA.

Nos lo reportan internado en Monterrey a quien enviamos los mejores deseos de una pronta recuperación.

Tan mal, que no sabe aún del fallecimiento de su hermano RICARDO apenas la semana pasada.

Cambiando radicalmente de tema, bien aplica el Canciller MARCELO EBRARD CASAUBÓN aquello de que ‘calladito me veo más bonito’ y nada ha dicho de la exhibida que le dio su amigazo EVO MORALES, expresidente de Bolivia, quien mínimo lo deja como chismoso, cuando no como empleado del expresidente DONALD TRUMP.

Y es que, según el exmandatario sudamericano, el también exgobernador del exDF le avisó que desde el Imperio se hacía todo por dividir al pueblo boliviano para que MORALES no volviera a ser presidente de su país.

Aunque EVO, a la vez, se exhibió como mamalón al estilo de algunos izquierdosos, pues se queja (con razón, cierto) por la intromisión de EEUU en la vida política de Bolivia, pero reconoce que planeaba con Cuba y Venezuela su retorno al Poder que ya detentó por casi tres lustros.

Por cierto, pensar y decir que ‘El Peje’ es feminista porque la mitad de su gabinete está compuesto por mujeres, es como suponer que un hombre es feminista porque tiene 2 o 3 casas chicas y todas las mantiene.

O porque en lugar de contratar varones como chofer, jardinero, mayordomo, lo haga con mujeres.

Y que los servicios de carpintero, electricista, plomero o albañil se hagan con manos femeninas y no de varones.

Y recordar que se criticó tanto al expresidente VICENTE FOX cuando eructó aquella referencia a las ‘lavadoras de dos patas’.

En otros temas, si al amable lector se le preguntara por PATRICIA RUIZ MACFARLAND seguramente contestaría lo mismo que quien abajo suscribe al calce: ¡sepa la bola!

Bueno, pues se trata nada más y nada menos que de la flamante alcaldesa de Tijuana, en el estado de Baja California que gobierna (es un decir) JAIME BONILLA VALDEZ bajo el estandarte de Morena.

La tal RUIZ MACFARLAND llegó de interina ante la licencia del alcalde ARTURO GONZÁLEZ CRUZ, quien se tuvo que separar del cargo ya que se le investiga por homicidio.

Para asumir la alcaldía de Tijuana doña PATRICIA renunció a la Secretaría estatal de Educación.

¿Y eso, qué?, cuestionará el amable lector.

Pues que allá no se hizo tanto circo como acá con la imposición de PILAR GÓMEZ como sucesora de XICO ‘El Catarrín’ en la alcaldía de esta capital.

Acá, PILAR es prima del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

Allá, PATRICIA es hija del fiscal que investiga al alcalde licenciado.

Bien diría el merolico de Palacio Nacional: “no semos iguales”, pero…

Y nada que, al grito de ‘cartucheras al cañón, quepan o no quepan’, el gañán FÉLIX SALGADO MACEDONIO ya es candidato de Morena al gobierno de Guerrero.

Y es que, con la venia de ‘El Peje’ y bajo el argumento de la prescripción del delito como coartada, la supuesta decencia de Morena cae por los suelos.

Pudieron más tanto las amenazas como el chantaje y, a la hora de sopesar el clásico costo- beneficio, el merolico de Palacio Nacional no quiso arriesgarse a otra exhibida como la de su hermano PÍO.

Por temor a esa sabandija, Morena y ‘El Peje’ se juegan un prestigio que no se les acaba de acomodar.

En pocas palabras, dejan el prestigio de Morena dependiendo de un criminal.

De la misma manera, ya sabemos la cantaleta del “no semos iguales” de ‘El Peje’, pero a’i tiene usted que la candidata de Morena al gobierno de Querétaro, CELIA MAYA GARCÍA, se deja pagar una pensión de $157 mil libres de polvo y paja como exmagistrada del Tribunal Judicial local.

Digo, y uno pensando que esa clase de pillerías solo las cometían los neoliberales del PRIAN.

¿A cómo dicen que anda el litro de atolito?

En otro orden de ideas, en este espacio hemos comentado el interés que para la clase política y empresarial de Tamaulipas tiene la sucesión gubernamental en Nuevo León.

Se le acaba el sexenio al ‘Pony’ JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN y nunca cayó uno solo de los funcionarios corruptos que acompañaron a su antecesor RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ.

Digo, porque si mal no se recuerda, hace seis años ésa fue precisamente la principal promesa de campaña del ‘independiente’ (pero muy obediente).

En ese sentido, conviene recordar que MEMO MARTÍNEZ es el jefe de prensa de la ahora morenista CLARA LUZ FLORES y ocupó el mismo cargo con EGIDIO TORRE CANTÚ en Tamaulipas.

Cuyo cuñado, el neoleonés MANUEL BASAVE BENÍTEZ, se hinchó de billetes a costa del erario de los tamaulipecos.

Pero resulta que su sobrino AGUSTÍN BASAVE ALANÍS es el dirigente estatal del MC en la vecina entidad.

Digo, por si alguien quiere ir pensando en negociaciones de la más baja estofa.

Por cierto, ¿qué les dirá el obispo victorense ANTONIO GONZÁLEZ SÁNCHEZ a las más de 400 mil personas que (tan solo en México y de acuerdo con cifras oficiales) han fallecido por el maldito Covid-19?

¿Por qué a ellos les falló su Dios?

Finalmente y, como en el caso de las ‘licencias’ que GARCÍA CABEZA DE VACA solicitaría para encabezar el CEN del PAN o dirigir la bancada azul en San Lázaro, la supuesta liberación del exgobernador EUGENIO HERNÁNDEZ quedó en uno más de los buenos deseos de sus amigos.

Ya los agoreros del desastre (azul) veían al exmandatario estatal priísta arengando a las huestes morenas contra el PAN en Tamaulipas.

Lo dicho, es temporada de díceres, chismes y onanismo mental.

Como nos la sabemos, la agitación en redes por la supuesta liberación de GEÑO lo que originó fue que se reabrieran algunas carpetas que en su escritorio tiene el fiscal IRVING BARRIOS MOJICA, en virtud de las cuales el también exalcalde capitalino permanecerá en custodia, por lo menos, hasta fines del año próximo.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Por algo será, pero el alcalde panista de Valle Hermoso, GERARDO ALDAPE BALLESTEROS, le bufó a la vereda y rechazó la propuesta de su equipo de abogados para quejarse ante ‘El Trife’ porque su dirigente LUIS RENÉ ‘Cachorro’ CANTÚ GALVÁN le violó sus derechos políticos para buscar la reelección al cargo.

¿A poco así de complicado está el expediente que mostraron a ALDAPE BALLESTEROS en la General de Gobierno?

Sale… y vale.

