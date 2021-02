Martha Isabel Alvarado



El factor “S”



.-Ivette y Pilar, en gran ‘predicamento’

.-¿Incidirá el “20-32”, este 6 de junio?

.-La Borrega, un pendejo; Susana dixit

.-‘Reciclará’ PAN, a ‘figuras’ del pasado



En Matamoros, hay un ‘factor’ que podría incidir en la jornada electoral del 6 de junio próximo, sin ser precisamente una ‘marca’, como lo son el PAN, Morena, el PRI y otras denominaciones políticas participantes.



Se trata del Movimiento “20-32”, cuyo ‘certificado de nacimiento’ data del 12 de enero de 2019, a instancias de una abogada fuereña, que llegó procedente de Ciudad Juárez, Chihuahua.



Obviamente, nos referimos a SUSANA PRIETO TERRAZAS, que su puso el disfraz de ‘Buena Samaritana’, para ganarse varios milloncitos de pesos, arengando a trabajadores de maquiladoras a que reclamasen un Bono de 32 mil pesos, más 20 por ciento de aumento salarial, en aquellos ayeres.



Dicha ‘estrategia’ de Prieto Terrazas funcionó, en menoscabo de los empresarios de Matamoros, y de buen número de obreros que fueron despedidos de la ‘chamba’ por andar de ‘revoltosos’.



Pero las ansias de Susana Prieto no quedaron en lo económico, pues como bien se ha de recordar, ‘se aventó el tiro’ de postular candidatos a diputados locales en 2019, abanderados por el “Movimiento 20-32”.



De hecho, los 4 candidatos de dicho Movimiento: LIZETH CEPEDA LEAL por el distrito 09, JUAN LUIS GAYTÁN RAMÍREZ por el distrito 10, EVERARDO GÓMEZ AGUAYO en el distrito 11, y GLORIA ISELA JUÁREZ NÚÑEZ por el distrito 12, fueron despedidos de sus respectivas empresas, precisamente por secundar a Prieto Terrazas.



Y aunque participaron sin Registro, sin Prerrogativas, y sin tiempos Oficiales en los Medios de Comunicación, los candidatos del “20-32” obtuvieron un total de 12 mil 392 votos, superando al PRI, que contabilizó 11 mil 840 sufragios en esos comicios.



Cabe recordar, que el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, no es ‘santo de la devoción’ de SUSANA PRIETO, que hasta lo tildó de pendejo en una de sus declaraciones.



Sería difícil imaginar, por lo tanto, que Susana Prieto pidiera a la gente que vote por “La Borrega”. ¿Y si pide que voten por Morena?.



Ahí sí, la abogada laboralista, ex ‘inquilina’ del Penal de Tamatán, probablemente pondría en aprietos al PAN y a su abanderada IVETTE BERMEA, que busca recuperar la plaza para la causa albiazul.



En aprietos también, pondría Prieto Terrazas a los candidatos panistas a diputados locales: ELIZABETH SALAZAR VÁZQUEZ, al ex Priista DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ y a HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, quien busca la reelección en el Distrito 10.



Todavía más complicado luce el panorama en el caso de Héctor Escibar, considerando que él casi no ‘baja’ a las colonias populares, mientras que su competidor de Morena en estos comicios, JOSÉ ALBERTO GRANADOS, por ser Secretario de Desarrollo Social del Municipio, trae la cancha ‘trabajada’.



Así las cosas, más vale que ‘le metan el hombro’ a los candidatos del PAN, viejas figuras del bando albiazul que serán ‘recicladas’ en este 2021, como el ex dirigente estatal de ese Instituto Político, ANGEL SIERRA RAMÍREZ, a cuya hijita LETICIA SIERRA FRAGOZO, le será concedida una candidatura a regidora en la Planilla de IVETTE BERMEA, dentro de las primeras posiciones.



¿Quién se acuerda de Ángel Sierra Ramírez?.



Otra a la que le será concedida una candidatura a Regidor, es a la Jefa de Relaciones Públicas del Gobierno Estatal, SILVIA ALMANZA ARMAS, pero no para sí misma, ya que ella ha preferido cederle el lugar a su hijito, ISMAEL GARCÍA ALMANZA, quien por cierto ya ha ‘bateado’ en gobiernos municipales del PRI, habiendo ocupado el cargo de Director de Comercio en el Ayuntamiento encabezado por JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, “Chuchín”.



Digamos que, para algunas mujeres del PAN, candidatas en este 2021, como la propia IVETTE BERMEA en Matamoros y PILAR GÓMEZ en Victoria, el 6 de junio no será precisamente ‘un día de campo’.



En ese chismerío que son las redes sociales, se comenta que AMLO no le retira la candidatura de Morena para gobernador de Guerrero a FÉLIX SALGADO MACEDONIO, porque él le bautizó su chiquito.



Es decir, que Salgado Macedonio, fue quien llevó al hijito menor de AMLO, JESÚS ERNESTO LÓPEZ GUTIÉRREZ, a la pila bautismal, y, por lo tanto, el presunto violador y el Presidente, son compadres. ¿Será?.



Finalmente, desde este espacio enviamos nuestras sinceras condolencias al abogado CÉSAR MASCORRO GARCÍA, ante el lamentable deceso de su señor Padre.



CONTRAFUEGO: “Donde las toman, las dan”.

Hasta la próxima.