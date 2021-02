Martín Sánchez Treviño

Persisten los riesgos y la desconfianza

Percepción de riesgo, es la causa principal del comportamiento a la baja de la moneda mexicana en la concordancia internacional, es decir, los inversionistas y dueños del capital que mueve a la republica mexicana es la causa del desliz del peso mexicano. Perciben una situación de riesgo de parte del gobierno mexicano por lo que están incomodos con las ideas de Morena, que ciertamente han mostrado un perfil poco amigable y su lenguaje es impropio de la gestión gubernamental.

Esto de la mala señal que identifican los hombres del capital extranjero para ninguna nación es favorable ni despierta interés, mucho menos genera un ambiente de buen ambiente para mantener el capital y en contra pelo aumentan los riesgos y la desconfianza.

Desde el inició de la actual administración federal los empresarios propios y extranjeros se muestran alertas no así un segmento de la población mexicana pero las simpatías han mostrado algunas mermas respecto a la etapa de campaña. Y aun cuando la autoridad ha hecho lo propio en acotar a los organismos prestigiados de opinión estos no han sido sumisos.

Lo cierto es que no resulta sano mucho menos una buena señal para ningún sistema gubernamental que una parte importante del país margine sus intereses de cualquier tipo que sean. Pero el aparato institucional ha mostrado deficiencias en sus formas de comunicarse con los sectores productivos.

Algo similar ocurre con las fuerzas políticas que han sido marginadas durante los 2 años anteriores y este 2021 no es la excepción cuando a luces se advierte que Morena no ha resultado ser lo mejor como gobierno, cuyas promesas de campaña se nublaron, quizá por ello hoy se busca firmar un acuerdo democrático nacional.

La cuestión que salta a la vista es como podrían los partidos políticos firmar un acuerdo democrático nacional, cuando en los 2 años anteriores fueron ignorados y hasta desdeñados por quien debería ejercer un liderazgo en el país, quizá es un asunto del neoliberalismo, más sin embargo, también los gobiernos anteriores convocaron a la unidad y a ejercer la democracia de todas las partes involucradas en el desarrollo de este país.

El Gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca acompañado de su esposa Mariana Gómez visitó el Pueblo Mágico de Tula Tamaulipas, donde encabezaron una jornada asistencial, ayer hizo lo propio en la cabecera municipal de Soto La Marina.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas inició el programa de actividades extracurriculares en línea para la Licenciatura de Psicología, con la exposición del tema: “Principales funciones del psicólogo clínico”, donde se abordaron los tipos de intervenciones para brindar apoyo a personas con algún trastorno psicológico o adicciones.

La conferencia dirigida a estudiantes y a egresados fue impartida por la Dra. Venus María Piedad Bonilla Rocha como oradora invitada, quien destacó que el psicólogo clínico, enfoca su actividad en la evaluación y el tratamiento de personas o grupos que sufren de problemas emocionales y de adaptación.