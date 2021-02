Carlos López Arriaga

Albazo en año electoral

Cd. Victoria.- Desde el año 2019 vienen hablando del asunto, ¿por qué hasta ahora buscan concretar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA?

El “timing” cuenta mucho. La coyuntura aporta un significado especial a hechos y declaraciones. La vez anterior, en septiembre de 2019, el intercambio de metralla verbal entre morenos y albiazules incluyó propuestas similares en tres estados.

El PAN impulsando la caída del gobernador veracruzano CUITLAHUAC GARCÍA y MORENA apuntando contra el mandatario de Tamaulipas y su similar de Guanajuato DIEGO SINHUE RODRÍGUEZ.

No funcionó aquella vez, todo terminó en parto de los montes y así lo señalé en esta columna, disponible en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/y79rx8gh (INTERIORES, “Guerra de Tronos”, 2019/09/30)

Pero un nuevo episodio de este penoso litigio se inauguró este martes a las 19:52 horas, cuando el diputado poblano IGNACIO MIER VELAZCO, expriísta, líder de la bancada por MORENA y (desde el 4 de noviembre pasado) presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en San Lázaro, escribió en su cuenta de Twitter (@NachoMierV) lo siguiente:

-“Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.”

La respuesta vino 83 minutos después, a las 21:15 horas, cuando el gobernador aludido respondió desde su espacio en dicha red (@fgcabezadevaca) de la siguiente manera:

-“Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito. Se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello.”

De inmediato se instalaron tendencias en las redes sociales, especialmente en Twitter, a favor y en contra del mandatario estatal. Guerra mediática que al momento de escribir estas líneas sigue creciendo.

APOYO ALBIAZUL

El presidente del PAN tamaulipeco LUIS, Cachorro, CANTÚ (@LuisCantuMx) comentó al respecto que:

-“Las acusaciones presentadas contra el Gobernador @fgcabezadevaca tienen evidentes tintes políticos, o mera politiquería como se dice en las mañaneras, no permitiremos la difamación, la simulación, ni teatros para conveniencia de unos cuantos.”

El líder nacional del mismo partido MARKO CORTÉS haría lo propio en dicha red social, al apuntar:

-“La acusación contra el gobernador @fgcabezadevaca tiene un claro tinte político electoral. Es inaceptable usar una mayoría artificial en la @Mx_Diputados para desacreditar y distraer la atención de las escandalosas irregularidades detectadas por la ASF.”

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX), instancia que el propio CABEZA DE VACA ayudó a constituir, se manifestó en el mismo sentido:

-“El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador @fgcabezadevaca.”

En paralelo, el expresidente de México FELIPE CALDERÓN HINOJOSA opinaría:

-“Hay delitos confesos de personas vinculadas a la presidencia, y no se ha actuado. En cambio se utiliza la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos, como en el caso de @fgcabezadevaca, con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México.”

Mientras que la bancada panista en San Lázaro, a través de su cuenta oficial (@diputadospan) señalaría lo siguiente:

-“La acusación contra el gobernador @fgcabezadevaca es una maniobra política y electorera que se sacan de la manga como distractor. Muestra del uso faccioso de la justicia, que concretaron en 2019 al excluir a @AccionNacional de la sección instructora en la @Mx_Diputados.”

En tanto el presidente de la otra JUCOPO, la estatal de Tamaulipas, el diputado reynosense GERARDO PEÑA FLORES (@Gerardo_PenaF) estableció:

-“Ante la calumnia y la mentira, ¡en #Tamaulipas nadie se dobla! A raíz del proceso electoral que se avecina y los desastrosos resultados del @GobiernoMX, inicia la guerra sucia contra nuestro Gobernador. ¡Yo estoy con mi Gobernador, yo estoy con @fgcabezadevaca.”

VISITA AL RECINTO

Este miércoles CABEZA DE VACA se presentó en el palacio legislativo de San Lázaro, acompañado por el coordinador de la bancada panista, el exgobernador guanajuatense JUAN CARLOS ROMERO HICKS.

Les acompañó una comitiva de legisladores tamaulipecos como el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y los diputados federales MARIO RAMOS, SALVADOR ROSAS y VICENTE VERÁSTEGUI, entre otros.

Sin duda, lo más importante de esta visita sería el conocer el expediente donde se le acusa, elaborado por la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de ALEJANDRO GERTZ MANERO, con información de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que dirige SANTIAGO NIETO y posteriormente turnado a la JUCOPO de San Lázaro, donde despacha IGNACIO MIER VELAZCO.

Solo que la respuesta de la cámara fue muy pobre. Resultó (fíjese usted) que no tenían acceso a los documentos respectivos, pese a que ya hicieron referencia pública de ellos en redes sociales. Prometieron que (tal vez) el fin de semana. Así se las gastan en esos laberintos burocráticos.

Hubo dos discursos, el de JUAN CARLOS ROMERO solidarizándose con el mandatario tamaulipeco y el de este último fijando su postura:

-“Estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dada directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal, exijo poder contar con estos documentos que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada.”

Para establecer después:

-“Si hay algún delito que he cometido, probablemente sea, el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas, un Gobierno Federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas”.

Sin duda, el tema va para largo. Desde luego, mete ruido a la temporada electoral, al llevar los reflectores de la arena política a los tribunales, en mal momento para el país.

Todo ello, cuando la pandemia golpea severamente a la población, la crisis económica se abate sobre millones de mexicanos y se encuentra en marcha la elección más grande y compleja de toda la historia.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: http://lopezarriagamx.blogspot.com