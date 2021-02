Marco A. Vázquez

Una larga novela…

Como si fuera un evento de campaña o una venganza política, da la clara impresión de que es una cosa y otra, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados hizo pública la “petición de procedencia” que hace la Fiscalía General de la República, antes se llamaba desafuero, o juicio político, en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Es una realidad que la actitud de los morenos parece con más hambre de votos que pretender actuar en contra del gobernador, da más la impresión de ser una novela que un proceso judicial serio, digo, de otra forma no se entiende porque si desde hace un año anunciaron dicha denuncia por delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos ilícitos es hasta hoy que la presentan, más aún, no se comprende porque hacen todo violentando derechos humanos de los acusados, lo que hoy en día son suficiente motivo para anular procesos, o ¿usted cree que tanta publicidad dentro de una carpeta de investigación es legal?, es obvio que no.

Por supuesto, podrán alegar el fuero del gobernador, podrán los de la Cuarta T decir que ayer recabaron la última prueba o la verificaron, pero ya nadie duda, en este momento, de que se trata de un tema con fondo político, que quieren votos.

Que dice una y otra parte al respecto, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero afirmó que todo se hará con transparencia y el expediente estará a la vista de todos, que no es venganza política, aunque así lo parezca que así es el procedimiento.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por su parte, acusó que todo es con fines electorales, que nada es producto de la casualidad sino de una persecución política, afirma los de Morena se ven perdidos y quieren influir en el resultado de la elección de junio y, además, hizo pública una carta que envió a la cámara de Diputados que dice lo siguiente:

“Hace unos minutos acabo de presentar este documento a la secretaria general de la Cámara de Diputados, donde tuve la oportunidad también de manifestarle, mi inconformidad entorno a que haya violado la ley, violó la ley, violó el debido proceso, al filtrar un documento que fue entregado al Coordinador a los Diputados de Morena, con el único propósito de utilizarlo de manera mediática.

“De igual forma les he pedido que me den una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, misma que me dicen que ni siquiera cuentan con ella. Que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos.

“Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política, dada directamente de Palacio Nacional”.

“Queremos, yo en lo personal, exijo poder contar con los documentos que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada.

Probablemente, acusen de situaciones que en su momento vamos no solamente a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia, pero seguramente también van a señalar que si hay algo, algún delito que he cometido, probablemente es el hecho de no ser sometido a este Gobierno Federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del Gobierno en Tamaulipas.

“Un Gobierno Federal, que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas, o seguramente están muy molestos por la exhibida que les dimos a la Comisión Federal de Electricidad por haber presentado un documento apócrifo del Gobierno del Estado, de Protección Civil, donde hicieron creer a la opinión pública que se había dado un incendio y donde presentaron un documento apócrifo, han de estar muy molestos.

“O seguramente también están muy molestos, porque hemos presentado controversias constitucionales, donde creemos y estamos plenamente convencidos, que están de alguna manera violando los derechos de las y los tamaulipecos.

“Probablemente también están muy molestos, porque estamos defendiendo una de las principales vocaciones que tiene Tamaulipas, que es la generación de energías limpias y renovables, probablemente estén muy molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista que ha alzado la voz, una y otra vez en contra de las arbitrariedades en contra del Gobierno Federal.

“Seguramente esas serán muchas de las causas por las cuales ahora quieren confundir a la opinión pública presentando esas denuncias que en su momento estaremos aclarando todas y cada una de ellas.

“Voy a defender mi honra, la de mi familia. Y no voy a titubear para seguir defendiendo los intereses de las familias tamaulipecas.

Señor Coordinador.

No hay arma más poderosa en política, que la verdad misma, que esta salga a relucir.

Muchas Gracias”, hasta ahí lo que dice la carta.

La realidad es que el tiempo colocará a cada uno en su lugar, lo que sí es penoso es que se use un tema tan delicado con tintes electorales, nadie podrá negar que la acusación podía esperar más tiempo o pudo ser presentada hace un año que la tenían.

Otro hecho es que el gobernador se ve confiado, da la impresión de qué, como en tiempos en los que fue alcalde de Reynosa, considera que le están haciendo una campaña gratis, que no tienen elementos para probar todo lo que ahora se dice y solo es un asunto de corte novelesco-policiaco como ha sucedido hasta hoy, por cierto, aquella campaña de la que le hablo lo llevó a la gubernatura.

