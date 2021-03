Martín Sánchez Treviño

¿La marcha de la justicia?

Miles de personas marcharon y manifestaron su respaldo al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ante el inminente proceso de desafuero que inició el Congreso de la Union. En la organización y convocatoria figuraron operadores electorales del Partido Revolucionario Institucional y ex funcionario del gobierno priísta de Eugenio Hernández Flores. En su mensaje el gobernante que lleva a Tamaulipas y México en el corazón y que dará la batalla.

La macha inició cerca de las 11 de la mañana, una hora tarde, en el Monumento al General Pedro José Méndez que se ubica en las calles Alberto Carrera Torres y la avenida Francisco I. Madero, junto al estadio Marte Rodolfo Gómez, donde se convocaron los contingentes provenientes de algunos municipios tamaulipecos.

No asistieron los Presidente Municipales de Matamoros, Madero, Cruillas, Güemez, Gustavo Díaz Ordaz, emanados de Morena tampoco los legisladores de ese partido, reaparecieron las batucadas, matracas, tamboras y trompetas de los otrora agentes de movilización del PRI.

Oscar Almaraz Smer, ex tesorero del ex gobernador Eugenio Hernández Flores, preso por un proceso judicial promovido por García Cabeza de Vaca, figuró como el principal operador de la marcha, actualmente figura en la lista de los prospectos del PAN para contender por una diputación local.

La mayoría de los marchistas portaron camisas, playeras color blanco con pantalón azul, tenis, lentes y gorras, pancartas hechizas y de fabricación laser. Caminaron 8 cuadras sobre la Avenida Francisco I. Madero y 2 sobra la calle Benito Juárez con Manuel González, donde se localiza la plaza Hidalgo adjunta al palacio de gobierno Solo una tercera parte llegó a la escalinata, los contingentes se desbandaron después del pase de lista.

Los marchistas dirigidos por los priístas y panistas corearon vivas al gobernador Vaca y pronunciaron expresiones de repudió al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador. Corearon el estribillo, “No se dobla ni se vende”, utilizado por el gobernador durante la campaña por la gubernatura en el 2016.

La mayoría de los marchitas caminaron desde el Boulevar Práxedis Balboa y de las plazas de Armas, Primera de Mayo, Los Héroes, Leona Vicario para sumarse al contingente general. Los aspirantes a una candidatura aprovecharon para pavonearse. Y los mirones del Instituto Nacional Electoral brillaron por su ausencia.

Durante el mitin de apoyo con una temperatura de 35 grados centígrados el gobernante, en proceso de desafuero, dijo ante unos pocos de los marchistas que se quedaron al mitin: Que ante las embestidas del gobierno federal les digo a todos ustedes que me pueden calumniar pero aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos. Llevo a Tamaulipas y México en el corazón. Voy a dar la batalla, con los ganaderos, agricultores, alcaldes y toda esta gente valiosa, vamos a seguir luchando. Ni me doblo ni me vendo.

En su intervención reitero los señalamientos de que esta entidad destaca como una de las regiones con más inversión extranjera, mayor captación de recursos fiscales y es la entidad que sus agricultores, ganaderos, naranjeros y pescadores han sido ignorados por el gobierno de López Obrador, al cual desacredito al enumerar las deficiencias en el control de la pandemia y la mala administración de las vacunas. Su discurso duró 29 minutos, su tono desesperado y de escopetazos al aire, su contenido apologético, sus expresiones las mismas.

La marcha y el mitin en la escalinata de Palacio de Gobierno invocó y dio realce a las campañas electorales, ya que ondearon banderas blanco y azul, las pancartas, las tamboras, pero sobre todo los oradores gritones.

Durante su discurso estuvo acompañado por Gerardo Peña Flores y Horacio Ortiz Renán, Presidente del Congreso Local y del Supremo Tribunal de Justicia, además del dirigente de la Unión Ganadera Julio Gutiérrez Chapa quien lució un sobrero texano piel de conejo con un temperatura de 35 grados, imagínese usted.

También estuvo su hermano el senador Ismael García Cabeza de Vaca, los 20 diputados locales panistas y 1 diputado federal, Vicente Verastegui Ostos hermano del Secretario General de Gobierno, Cesar Verastegui Ostos, también estuvieron entro otros secretarios en la movilización Rómulo Garza titular de la Secretaría de Bienestar Social.