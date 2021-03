Marco Antonio Vázquez Villanueva

Gobierna el PAN…

“Ante las embestidas, de este gobierno (el federal), yo les digo a todos ustedes, me podrán seguir atacando, difamando, calumniando, pero que sepan, y que sepan bien, aquí nadie se rinde, vamos a demostrar de lo que estamos hechos en Tamaulipas, llevó a Tamaulipas y a México en el corazón, voy a seguir luchando por Tamaulipas y por mi gente, dando la batalla por este gran Estado, sé, y sé bien, que no estoy solo, cuento con los mejores hombres y mujeres, los empresarios distinguidos, ganaderos, agricultores, Diputados, Senadores, alcaldes y alcaldesas, sobre todo, de la gente que no se va a rendir, que Dios bendiga a esta tierra, vamos a seguir luchando”, las palabras son del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al agradecer una marcha o manifestación de miles de tamaulipecos que le mostraron apoyo contra lo que dijo es una persecución política por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, ¿Fue prudente la marcha y el mitin de apoyo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca?, ¿era necesario mostrar un músculo político de ese tamaño?, las preguntas brincan en la cabeza y a velocidad acelerada surgen muchas más, el sentido común dice que no se debió reunir a miles y miles de personas con la amenaza de coronavirus y, sin embargo, tampoco habría sido sano que los políticos locales se quedarán sin defenderse, acá por nuestras tierras somos francos y tomamos la consigna esa de que quien calla otorga como una verdad.

Quienes participaron en la marcha traían cubrebocas todos, o casi todos, en contra esta que era imposible conservar la sana distancia y, lo que de plano hay que desmentir es la situación de cosas que se llegaron a publicar como hechos, eso de que personas fueron trasladadas a hospitales porque venían infectados de coronavirus y se sintieron mal es algo de ello, digo, parece más un cuento con ganas de hacer ver mal a los que organizaron la marcha que una cosa probable, y si, en definitiva la concentración de personas para apoyar al gobernador no fue una buena idea, por mínimos o grandes que sean los riesgos, la lucha contra el coronavirus va bien y era lo que se debía privilegiar.

Otra cosa más, en lo personal no concibo que se pueda obligar a alguien a ir a acudir a un evento de este tipo nomás porque trabaja en gobierno o los municipios, todos los reflectores estaban sobre el tema, es decir, cualquier denuncia real de acoso laboral sería suficiente para iniciar procesos y denuncias y no se iban a arriesgar a ello, quien fue creyendo que lo obligaban lo hizo más por ignorancia que por ser real esa presión, le insisto, es lo que considero.

Sintetizando, también era una obligación no quedarse callados, mostrar un respaldo popular a las acciones del gobernador que significan tiene la confianza de la gente era necesario, más que eso, era urgente que se defendiera el mandatario porque en ello va la confianza al Estado y la confianza de la gente de que, pase lo que pase, alguien hablará por sus intereses.

Porque además hay algo que el gobierno federal no puede eliminar del pensamiento de la gente, el tema lo están manejando con tintes políticos, la idea del gobierno de Morena es capitalizar políticamente el escándalo y hacer creer a la gente que el PAN no es un buen gobierno, que no merece la confianza, por eso tampoco se le puede exigir a los azules que se queden callados y nomás apechuguen, el pleito es por el poder y lo sano es que cada quien utilice las armas que considere necesarias.

La marcha de ayer fue copiosa, si tomamos en cuenta las condiciones en las que se organizó hay que decir que no tiene precedente y, por lo tanto, refleja que la autoridad local, guste o no a los que apoyan a Morena, sigue contando con la confianza de buena parte del pueblo y, por si ello fuera poco, que también los azules tienen operadores con capacidad para moverse en las peores condiciones.

Exacto, debe quedar claro que aquí todavía gobierna el PAN y, más aún, que lo pueden seguir haciendo porque no van a entregar el poder por cualquier cosa, los azules van a seguir en la lucha hasta donde les alcance y para lo que les alcance que ya veremos cuánto es el próximo seis de junio, lo otro, lo del desafuero ni siquiera sabemos en que terminara porque hay cosas que no cuadran, entonces, la recomendación es que no se fanatice, no tome las cosas personales y, entienda, los de arriba pelean por poder y mucho presupuesto y también se contentan por los mismos motivos, en resumen, defienda en lo que cree, con todo lo que pueda, con todos los argumentos a su alcance, pero no pelee por nadie, se lo juro, ellos tienen con que defenderse y créame que no se dejan, que lo hacen y muy bien.

HABLA EN LA UAT DE SALUD EN EPOCAS DE CONFINAMIENTO… “Esta pandemia nos ha dejado una profunda huella tanto en salud física como mental, tuvimos que adaptarnos al cambio de estilo de vida”, afirmó la especialista en psicología Rosa María Alvarado Reséndiz, al impartir el tema: “Estrés y Ansiedad”, en conferencia virtual organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La ponencia se dio en el inicio del ciclo titulado: “Salud en Confinamiento”, que ha preparado la Coordinación de la Licenciatura en Psicología de este plantel universitario.

La expositora invitada dijo que la implementación de nuevos protocolos de seguridad sanitaria de manera individual y familiar, provocó cambios en el comportamiento social de forma repentina.

“Y comenzamos esta transición en nuestros hogares, que se redujo a espacios limitados, que se transformaron en la oficina de trabajo, escuela, celebraciones, reuniones de trabajo y educación en línea; por consiguiente, experimentamos los episodios de estrés y ansiedad, afectando nuestra calidad de vida”, indicó.

Explicó que el estrés, es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional e inicia ante un conjunto de exigencias ambientales que recibe una persona, generando una respuesta para poner en marcha sus recursos de afrontamiento.

“La ansiedad, además de ser una respuesta emocional al estrés, es un estado desencadenado por una anticipación de peligros o amenazas, y da la sensación displacentera, de que nos enfrentamos a una mezcla confusa de sentimientos y sesgos cognitivos”, acotó.

Ante ello, subrayó la importancia de realizar dinámicas individuales, que permitan al individuo escapar un poco del estrés, por la obligación de estar realizando todas sus actividades en un mismo espacio.

Se destacó, que el “Primer Ciclo de Conferencias: Salud en Confinamiento”, llevará a cabo dos conferencias más, programadas para el 20 de marzo y 20 de abril de 2021.

Estas actividades, tienen como propósito exponer a estudiantes, docentes e investigadores, los avances y nuevos conocimientos en temas relacionados con el confinamiento por el COVID-19, en donde el tema de la salud mental ha ocupado un lugar relevante en la vida de las personas.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com