Caso de Cabeza de Vaca no está vinculado a narcotráfico ni a delincuencia organizada: abogado

AGENCIAS

CDMX.- En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, no hay vinculación de narcotráfico ni con delincuencia organizada, “es un un delito patrimonial”, afirmó Alonso Aguilar Zinser, abogado del mandatario.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, precisó que la Fiscalía le imputa que recibió 42 millones de pesos de origen ilícito, pero que fue el pago de un departamento en Santa Fe, recurso que fueron dispersados entre empresas de su familia.

Agregó que el departamento fue comprado en 2013 y lo vendió en 2019, pero de manera legal.

“En este asunto no hay vinculación de narcotráfico, no hay vinculación con delincuencia organizada, se habla de la delincuencia organizada de las personas que participaron en esta operación, pero no de bandas organizadas o bandas violentas, este es un delito finalmente patrimonial.

“Lo vamos a acreditar; está la acusación de la Fiscalía, nosotros respetamos a la Fiscalía, ellos hicieron una denuncia, evalúa y determinan que podría ser una conducta constitutiva de delito. Nosotros tememos el derecho legal y constitucional de aportar las pruebas procedentes y acreditar por qué se hizo la operación y cuál es su justificación legal, contable y económica… La Cámara de Diputados determinará quién tiene la razón.

“Vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento. Es un departamento en Santa Fe. Lo compraron a un precio menor en 2013 y lo remodelaron. Está acreditado el origen”, señaló el abogado.