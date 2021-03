Marco Antonio Vázquez Villanueva

El PRI, siempre el PRI…

Coincidí con Alejandra Cárdenas, hace algunos años, por mediación de una política de verdad, de esas que respeto por su congruencia ideológica, lealtad a lo que piensa y, sobre todo, luchadora social, Lupita Perea que es una mujer que no titubeo ni tantito para defender lo que cree y hace unos años abandonó al PRI, creo que la echaron por lo gandallez de su cúpula, en busca de mejores horizontes.

Recuerdo, palabras más palabras menos, a la invitación a platicar con Alejandra Cárdenas que era la candidata a Diputada federal por el V Distrito, que lo primero fue un comentario, casi reclamo, a Perea que era quien me la hacía, por haber aceptado ser suplente en la candidatura a Diputada federal, -tienes más trabajo y mereces más mi querida amiga- habrían sido las palabras para un reviré de esos que se consideran auténticos y que solo en una mujer como ella podría considerarse reales, “Yo no estoy aquí por ambición, estoy con quien puede hacer bien las cosas y esta muchacha vale la pena conocerla”, me dijo.

Dos o tres horas en una cena con Alejandra Cárdenas, Lupita y dos invitados más, fueron suficientes para comprobar que tiene ideas claras, sabe que la prioridad está en la calle y recoger opiniones, más aún, sabe que ya no se puede ser servidor publico de elección para echarse en la hamaca por todo el tiempo que dure una encomienda, vaya pues, en aquel momento se podía decir con certeza que trae proyecto, sentido social y ganas de trabajar.

La breve anécdota viene a colación porque después de corretear votos en territorio, Alejandra Cárdenas se ganó el privilegio de ser candidata a Diputada por la vía plurinominal, va en el segundo lugar de la lista que presentará el PRI, lo que en automático la hacen casi legisladora.

Bueno, es una lista que ha sido aprobada por el Consejo Político Estatal del PRI pero que seguramente será revisada y aprobada por el mismo partido e incluso por las autoridades locales competentes, ya casi es un hecho, es más, “lo peor” que le podría pasar a Cárdenas es que aparezca en el primer lugar de esa lista de candidatos si hay movimientos por eso de la paridad y equidad de género que obligan las leyes, nada más.

Alejandra Cárdenas como candidata por el PRI formará parte de una lista de aspirantes a puestos de elección popular de este partido que no tienen pasados manchados por la corrupción ni el olvido a su gente.

Lo que son las cosas, hoy el PRI por primera vez, no tiene candidatos con pasado cuestionable, aunque tampoco tiene posibilidades de ganar cargos en elecciones de mayoría, tiene entre el 9 y 13 por ciento de la aceptación de los ciudadanos, no le da para mucho, es más, pudiera caer en las preferencias y no por corruptos como se les decía antes sino porque se decidieron por candidatos limpios pero sin dinero o sin mucha penetración con el electorado.

Más triste todavía es que el presidente de ese partido, Edgardo Melhem, y el tres veces Diputado federal, Alejandro Guevara Cobos, se hayan agandallado la primera y la tercera posición en esa lista de candidatos a Diputados locales por la vía plurinominal, las circunstancias de ese partido les exigían a ellos, hombres de experiencia y que ya han hecho todo bajo la sombra del tricolor, abrirle la puerta a sangre nueva, a políticos jóvenes y con más ganas, sin manchas y que, viendo a futuro, pudieran reconstruir ese partido hasta fortalecerlo para tratar de regresarlo a sus días de gloria, si, estos dos personajes con su terquedad mezquina solo hacen pensar que el PRI, siempre será el PRI que mereció el desprecio de la gente, aunque le insisto, ya no lo sea tanto…

LA UAT INSTRUYE A SUS ESTUDIANTES CON TEMAS DE NUTRICIÓN Y SALUD… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Secretaría de Gestión Escolar y la Dirección de Participación Estudiantil, organizó el webinar “Nutrición como tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas”.

Con el tema impartido a estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH), se dio inicio al ciclo de conferencias del Programa denominado “Más Vida”, que tiene como propósito sensibilizar a la juventud universitaria respecto a la buena alimentación para prevenir y controlar enfermedades.

La conferencia, fue dictada por la nutrióloga de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Karina Hernández Saldívar, quien destacó la importancia de la nutrición en el tratamiento de enfermedades crónico-degenerativas, luego de señalar que en México este tipo de padecimientos, lejos de disminuir pese a los programas de salud, siguen en franco aumento.

“Hay mayor consumo de alimentos muy energéticos con alto contenido de grasas, en particular grasas saturadas y bajos en carbohidratos no refinados. A donde vayamos vamos a encontrar este tipo de alimentos, es lo más fácil de encontrar”, indicó.

Explicó a los estudiantes que este tipo de alimentación, aunado a un modo de vida sedentario, provoca que aparezcan enfermedades como la obesidad, la hipertensión, la diabetes e incluso algunos tipos de cáncer.

Mencionó que estos padecimientos, se relacionan también con el estilo de vida acelerado, donde las personas suelen buscar tecnología o aparatos que les faciliten la vida, dejando de lado hacer un esfuerzo físico que les ayude a quemar calorías.

Apuntó, que la nutrición como disciplina, se reconoce como determinante para prevenir enfermedades, como las crónico-degenerativas, que en México, son responsables del 50% de los decesos.

Por último, dijo que se requieren mejores estrategias para que la nutrición sea efectiva en la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, y consideró que se debe trabajar incluyendo a la sociedad, para lograr la meta de un plan integral de salud en nutrición.

PAGAN BECAS EN NUEVO LAREDO… Este viernes 5 de marzo, el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuéllar, realizará el depósito correspondiente a los 2 primeros meses de 10 que abarca la beca municipal.

El secretario de Educación Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui Salazar, mencionó que esta semana se trabajó en integrar los expedientes de los alumnos que acudieron a recoger su tarjeta bancaria, en días pasados al Polyfórum de la colonia La Fe.

“Del 1 al 3 de marzo trabajamos en conformar los expedientes con los datos del alumno, número de cuenta y monto que deben recibir, esta información la enviamos el 4 de marzo al banco para que el día 5 se haga el depósito”, dijo Jáuregui.

Para este ciclo escolar 2021-2022, se otorgaron un total de 18 mil 500 becas, y se incrementó el monto para los alumnos de nivel medio superior que de 500 recibían pasó a 600 en la Beca NLD; en Superior pasa de 500 a 700 pesos.

Los alumnos beneficiados con las de Excelencia en Medio Superior de 600 pesos que recibían pasa a 700 pesos y a 800 pesos para Superior. La Beca de Educación Especial, se incrementa de 500 a 600 pesos; el resto se mantiene en 400 y 500 pesos.

El funcionario recomendó a las y los becados que recibieron su tarjeta nueva, acudir lo antes posible a activarla a fin de recibir el beneficio sin contratiempos este viernes.

