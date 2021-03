Martha Isabel Alvarado



Guerra de leyes





.-‘Desperdicia’ PRI, una diputación local

.-‘Recicla’ a Guevara, un pésimo cuadro

.-Zertuche pide licencia y va por alcaldía

.-Congreso Local legisla sobre caso CDV



Sin tantita pena, como dice la canción de “El Potrillo”, ALEJANDRO FERNÁNDEZ, el candidato perdedor del PRI al Senado de la República ALEJANDRO GUEVARA COBOS, regresaría a la escena pública, más ‘hambriento’ de ‘hueso’ que nunca.



No es por intrigar, pero ese lugar que le brinda Guevara el Comité Directivo Estatal Priista, al colocarlo en el 3er. lugar de la lista de candidatos a diputados locales plurinominales, debería ser para alguien con más méritos. Sencillamente, quien va como su Suplente, JUAN MACHUCA VALENZUELA, los tiene.



¿Qué ha hecho Guevara Cobos para merecerlo?.



Como diputado federal por el distrito 06 con cabecera en Mante (de 2015 a 2018), hasta donde se sabe, Guevara no gestionó beneficio alguno para los tamaulipecos que, por lo mismo, le regatearon su voto en el 2018, cuando buscaba ‘colarse’ a la nómina del Senado de la República.



A querer o no, Guevara tiene fama pública de ridículo y mentiroso, desde el momento en que juraba y perjuraba que su ‘padrino’, el entonces Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO, lo ‘haría’ gobernador de Tamaulipas, lo cual quedó en ‘sueños húmedos’.



¿Para qué desperdicia el PRI tamaulipeco un asiento en el próximo Congreso del Estado, dándoselo a Guevara?. ¿Acaso está para darse esos ‘lujos’ el Partido Tricolor?.



Seguramente, tras rendir protesta, el susodicho buscará ‘echarse en brazos’ del Partido en el Poder, sin discriminación de siglas ni colores.



Mucho se dice que los ciudadanos deben razonar bien su voto al estar frente a la urna, pero también los Partidos debieran razonar bien la selección de sus candidatos, sobre todo los plurinominales, para no darle a los ciudadanos ‘gato por liebre’.



En ese sentido, quizá el PAN tamaulipeco ya haya aprendido la lección, con la curul que ‘desperdició’ con NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, otorgándole una diputación federal plurinominal en 2018, sin que se le conocieran merecimientos para tal cosa.



Para acabar pronto, Alemán Hernández no era ni militante panista, pero según se dice, ‘le llenó el ojo’ alguien, y eso fue suficiente.



Venido a ver, Nohemí Alemán le pagó mal al PAN, pues como bien se sabe, ‘emigró’ a Morena, y se fue ‘hablando pestes’ del Senador ISMAEL CABEZA DE VACA, sin importarle herir susceptibilidades familiares de su ‘mecenas’.



En este 2021, alguien le ha hecho creer a Alemán Hernández que será la candidata de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, pero se infiere que solo le están jugando el dedo en la boca.



No se descarta que dicha candidatura recaiga finalmente en el ojiazul ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien por cierto ha solicitado licencia en la Cámara de Diputados, cuyo suplente es el depuesto funcionario del IMSS de Tamaulipas, FERNANDO LÓPEZ GÓMEZ, ‘ahijado’ del -aún- ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.



Después de tantos ‘brincos’ que ha dado Morena, haciendo ‘malabares’ con la posibilidad de ‘ungir’ a CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, hijito de la alcaldesa MAKI ORTIZ, como su ‘gallo’ para la alcaldía de Reynosa, parece que las cosas no vienen por ahí, e incluso se habla de que los ‘finalistas’, serían el propio ARMANDO ZERTUCHE y ‘RIGO’ RAMOS, quien ya hasta ha colocado anuncios panorámicos con fondo Verde, y viste chaleco del mismo color.

“¿Por qué hasta ahora”?. Es la pregunta que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha planteado en diversos Medios de comunicación, cuestionando que la FGR haya emprendido un Juicio de Procedencia en su contra, en base a acusaciones que, a decir del gobernante, se conocían desde hace más de un año.



La respuesta podría ser: Porque la “4-T” habría esperado a que se efectuara la reforma a la Ley Federal contra Delincuencia Organizada, aprobada en San Lázaro a finales del año pasado.



Pero, ni tardo ni perezoso, el Congreso Local, durante la sesión de este miércoles, aprobó la modificación de las Reglas que establecen las bases del Procedimiento de homologación para el ejercicio de la atribución que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y con el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.



Lo anterior, con la idea de ‘blindar’ al titular del Poder Ejecutivo Local, ante el proceso que se le sigue en la Cámara de Diputados. ¿Será?.



Esto ya parece una ‘guerra’ de leyes.



CONTRAFUEGO: Hay tiro.

Hasta la próxima.