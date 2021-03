Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ya chole…

La prensa es el principal enemigo de los políticos, ellos lo saben y no es ningún secreto que hacen todo lo posible por desacreditarla, para que parezca vendida o realmente sea comprada y ningunearla al grado de que todos le pierdan el respeto y las verdades que se publiquen se confundan o diluyan con las mentiras o acusaciones que recibe.

No es nada nuevo, todos los partidos políticos han hecho lo posible porque la prensa no tenga valor que merece, los políticos, mejor dicho los que se dedican a la política profesional, han conseguido mucho al grado que los anónimos de las redes sociales tienen más credibilidad que un periodista de carne y hueso, con nombre y apellido, sin embargo, hay que decir algo, es la primera vez que en el gobierno federal no se tiene ningún pudor para atacarla, para usarla de fea manera.

Dos eventos en las conferencias mañaneras de Andrés Manuel Lípez Obrador dibujan con claridad lo que le digo, el primero de ellos se registró a principio de semana cuando un hombre, presuntamente acusado indebidamente de narco y al que le quitaron una hija, se introdujo “sin ser notado por nadie” y habló con el mismo presidente al que tocaba constantemente, al hecho se le dio máxima publicidad aún con todo lo ridículo que se vio, nunca se supo a ciencia cierta el tema del que hablaron pero si que el Andrés Manuel lo escuchó y dio instrucciones para que se resolviera su caso.

Le decía que el tema por si solo es ridículo, una realidad es que nadie se puede acercar al presidente sin la autorización del mismo, de uno de sus muy allegados o de la guardia presidencial que lo vigila, es decir, el hombre estuvo ahí con pleno consentimiento, lo más triste es que la escena solo sirvió para calificar de inútil y tonta a la guardia del presidente y sus asesores al grado que una sentencia se hizo común, “Si es real y se les pasó que pendejos, si no es real y estuvo ahí también que pendejos porque se vieron muy mal”.

Y realmente si, nadie que haya estado cerca de un evento de ese tipo considera posible que pueda pasar un desconocido y tocar a un presidente, si es muy complicado acercarse a un alcalde, pues es más difícil a un gobernador, y ya al presidente es imposible.

Claro, el hecho sirvió de pasada para que en las redes se tundiera a los medios, algunos usuarios de las mismas se atrevían a asegurar que un reportero protegió al presunto infiltrado cuando la verdad es que los medios solo fueron usados para que sus cámaras y micrófonos registraran “lo bueno y atento” que es Andrés Manuel con el pueblo.

El otro acto bochornoso sucedió también esta semana, este jueves 4 de marzo cuando “un reportero de Tamaulipas”, por cierto con tono de voz extraño para ser norteño, se arrodilló ante el presidente para que le dieran la palabra y acusará, de lo que fuera, al gobernador tamaulipeco, luego de unas horas se le entrevistó a este brillante periodista y dijo que no se hincó porque lo considera un Dios, que solo lo hizo para “no estorbar” a las cámaras y que lo único que pretendía era tomar la palabra para decir lo que sucede en el Estado.

Lo real de todo es que otra vez se descubre la nefasta intención de denigrar a la prensa, otra vez de hacerla ver arrodillada o inútil, sin credibilidad y, de paso, pues atizarle a su pleito que traen con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Es cierto, donde quiera existen personajes que se dedican al periodismo y se venden, son corruptos, que por dinero son capaces de hacer cualquier cosa a favor del gobernante o partido que sea, no es algo que se pueda ocultar ni nada nuevo, pero la realidad es que el 90 por ciento de los periodistas de verdad, de los que trabajan todos los días, no caerían nunca en actos circenses para llamar la atención.

Antes de que se confunda, deje decirle que me agradan las mañaeras del presidente, me parece un acto que todos los gobernantes deberían tomar como ejemplo, es verdad que requiere normas para hacer más democrático el acceso a las mismas, se necesita más apertura, más pluralidad, mayor trabajo serio, pero nadie le puede restar méritos, lo que también es reprobable que ese acto que parece bueno sea utilizado para denigrar a los medios, ya lo veíamos constantemente con “Lord Molécula”, pero lo de esta semana la verdad fue un exceso, lo del infiltrado y lo del arrodillado ante el presidente Andrés Manuel, en serio, ya chole, hay mil temas que tratar, mil cosas que decir y otras mil que agradecería la gente se transparentaran como para utilizar tantos recursos y tanto tiempo para ofender la inteligencia de la gente.

UAT ATIENDE A POBLACIÓN CON ASISTENCIA PRICOLOGICA, DENTAL, NUTRICIÓN Y JURIDICA… El Centro Operativo Multidisciplinario de Atención y Servicio Social (COMASS-UAT) mantiene el funcionamiento de los servicios asistenciales gratuitos en materia de salud, enfermería, asistencia dental, trabajo social, psicología, nutrición y asesoría jurídica.

A 17 años de su creación, esta unidad asistencial de la Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene como propósito principal vincular al prestatario con la comunidad vulnerable, para efecto de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula.

“El paciente viene se les hace una entrevista inicial y un estudio socio económico, se les pregunta qué servicio requiere, y de ahí se canaliza a las distintas áreas”, explicó la encargada del COMASS – UAT, María Josefina Medina Guerrero.

“Recibimos muchos usuarios en el área jurídica, el área médica es la que más volumen de pacientes atiende, y psicología ha tenido mucha demanda durante esta pandemia”, agregó.

Explicó que este centro ha implementado las medidas sanitarias establecidas por la Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas y el Comité General de Salud UAT procurando la mejora a través de las actividades en beneficio de los prestatarios de servicio social y de los usuarios que acuden a sus instalaciones.

Destacó que como parte del seguimiento y vigilancia de pacientes, se han adaptado nuevas maneras de comunicarse con más de 100 integrantes del Club del Adulto Mayor perteneciente a este centro de la UAT.

“Tenemos un club por medio de WhatsApp, les llamamos y les hemos hecho visitas a algunos casos y se les insiste en las medidas sanitarias. Lo que queremos es que ellos sepan que los apreciamos y que siguen siendo parte del club, y ellos nos llaman con frecuencia o vienen”, apuntó.

Por último, invitó a la comunidad a acercarse al COMASS-UAT con dirección en el 29 Hidalgo #112 Col. Héroe de Nacozari, en Ciudad Victoria, en un horario de atención de 9:30 a 14:30 horas de lunes a viernes.

Aclaró que, con la finalidad de brindar un mejor servicio, es necesario se comunique a los teléfonos 8342487546 y 834248757 para programar su cita en los diversos servicios.

