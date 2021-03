Marco Antonio Vázquez Villanueva

¿Hombre o mujer?…

En un mes, días más días menos, comenzarán las campañas para elegir a quien ocupará los honrosos cargos de presidente municipal y Diputados federales y locales, los nombres de quienes irán en busca del respaldo de la ciudadanía ya casi los conocemos todos excepto los de la coalición de Morena- PT y, en plena conmemoración del Día de la Mujer, surgió la pregunta siguiente, ¿qué prefieres, un alcalde o alcaldesa?

Por supuesto que la cuestión parece seria, coherente con nuestros tiempos, hasta llena de buena voluntad y hace pensar que por fin se quieren hacer las cosas bien para que cambie este país porque habla de una persecución de la igualdad, equidad, o paridad, sin embargo, creo que se queda en la buena voluntad ya que la situación es más de fondo.

La honestidad, decencia, la capacidad y la inteligencia no tienen género y menos en la política donde existen actos de corrupción graves cometidos por funcionarios de ambos sexos.

La historia nos restriega que hay políticos, hombres y mujeres, que no pasan de ser levantadedos cobardes, saqueadores, de esos que exigen moches o se dan vida de reyes a cambio de favorecer al poder con sus votos o su silencio, alcaldes que entran con una mano adelante y otra atrás pero salen más ricos que un jeque árabe, es decir, no importa su sexo sino su formación y calidad.

Vamos pues, políticos y políticas, hombres y mujeres que han ejercido o ejercen el poder son por igual los causantes principales de las desgracias de este país, de la pobreza de su gente, de la baja calidad educativa, de lo deteriorado del sistema de salud.

A que vamos, a que nos quedan unos 30 días para revisar perfiles de aspirantes a puestos de elección popular, saber quienes han cumplido o pueden cumplir, quienes no han hecho más que por su cartera y sus negocios, vaya pues, ni siquiera se necesita tanto para que una persona, hombre o mujer, sea buen alcalde o legislador, bastaría con que fuera honesto, de esa manera tendría la capacidad para gastar de manera correcta el presupuesto que le dan para que pague sus asesores, sus casas de gestión, entre muchas cosas más.

De qué nos sirvió, por ejemplo, que la maestra Elba Esther Gordillo Morales haya sido legisladora si jamás se atrevió a tocar el tema educativo con seriedad, jamás quiso que se obligará a depurar las nóminas de la SEP, ni contratar funcionarios capacitados en el tema en dicha dependencia, es más, da la impresión de que ni siquiera intento que se obligará a contratar maestros que por lo menos supieran escribir su nombre y no a quienes les pudieran comprar las plazas o se las ganaran a cambio de caricias, por consanguineidad o compadrazgos, no, no es misoginia, en hombres tenemos mil ejemplos como este solo era para demostrarle que podemos ser igual de malos, igual de buenos.

Entonces, más que perseguir en número la paridad o la equidad, lo que sigue es que le dejen de hacer al tonto legisladores y legisladoras e impongan como requisitos de elegibilidad a puestos de elección popular las pruebas de control y confianza, exámenes psicológicos y toxicológicos y hasta exámenes de salud.

Con esos requisitos se quedarían fuera del poder mujeres y hombres mariguanos, loquitos de ambición y poder, los rateros, los indecentes que solo buscan como agarrar el dinero que no es propio y tener a su disposición a mujeres y hombres que les complazcan en todos sus gustos.

Exacto, más que pensar en el género de quien habrá de administrar nuestros recursos necesitamos decencia, a hombres y mujeres que con honestidad le entren a la política, que puedan enfrentar nuestros problemas y nos dejen la tranquilidad de que por lo menos lo hacen de buena fe y se rodearán de los mejores para lograr sus metas.

Repito, es demagogia eso distraerse en el sexo del futuro alcalde o Diputado, es hasta una locura, a nuestro país lo que le hace falta es gente decente, sentido común, hombres y mujeres en el poder que se la deban al pueblo y no a sus padrinos, si, que trabajen para nosotros no para sus carteras o cuentas bancarias de sus cómplices…

SE SUMAN EMPRESAS AL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO… Con la participación de 30 empresas, el gobierno municipal de Nuevo Laredo realizará la primera edición del programa ‘Empleo Móvil’ del 2021, el 17 de marzo en la Explanada Independencia, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

El presidente municipal Arturo Sanmiguel Cantú, hizo el anuncio en la emisión virtual del Lunes de Informe, donde mencionó que el objetivo es que las familias aspiren a una mejor calidad de vida.

“Este 17 de marzo se realizará ‘Empleo Móvil’ porque queremos acercar las mejores opciones laborales a las personas desempleadas, que las familias cuenten con suficientes ingresos que les permitan una vida digna”, manifestó.

En este contexto, el secretario de Desarrollo Económico, Martín Reyes Madrigal, mencionó que este programa contribuye a la recuperación económica de Nuevo Laredo y Tamaulipas, pues el objetivo es vincular a las empresas de manera simultánea, segura y acertada con los buscadores de empleo.

“Es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, en la Explanada Independencia, con la finalidad de incrementar la productividad en todos los sectores de Nuevo Laredo, tendremos la participación de 30 empresas”, dijo.

Refirió que las empresas son en su mayoría del ramo de la industria, transporte y servicios, además se realizará con todas las medidas de salud e higiene, como un filtro de acceso, donde tomarán temperatura, habrá tapete desinfectante, gel antibacterial y un cuestionario de sintomatología.

Agregó que será en la Explanada Independencia para tener el suficiente espacio y mantener la sana distancia entre los solicitantes y módulos de las empresas, así como el uso obligatorio del cubrebocas de todos los asistentes.

