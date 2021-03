Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les gana la soberbia…

Antes de que el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y otros partidos políticos le echen montón Morena ya eligió el camino del suicidio político en algunos municipios, sus militantes, simpatizantes y recomendados no entienden que son tiempos de mesura, de aceptar sus limitaciones o, en el mayor de los casos, entender que no van a ganar nomás porque son abanderados del partido de Andrés Manuel.

Quizá Nuevo Laredo sea el ejemplo más claro de lo que le hablo, efectivamente Carmen Lilia Cantú Rosas es una buena candidata para ese partido, o lo era ya que sus secuaces y asesores la están metiendo en muchos problemas con sus enemigos íntimos, se están peleando entre los del mismo partido y se van a hacer garras, las fuentes de financiamiento se alejan y otra realidad es que quienes creen que pueden ganar cada vez son menos.

Miembros distinguidos de Morena la acusan de soberbia, de creer que ya tiene el presupuesto municipal en sus manos y de todos los días “mandar a la chingada” a quienes intentan construirle una estructura electoral, a quienes le dicen que le baje y sea más amable con la clase política de ese partido o de quienes vayan a unirse, eso entre muchas cosas más.

Por supuesto, los de Morena todavía no la quieren culpar a ella porque creen que por obra y gracia del presidente será candidata, pero si la señalan, si dicen que su asesor de cabecera la va a echar a perder, más aún, los del partido del presidente ya están alentando otro candidato o candidata, se dan a la tarea de difundir que “Los Cantú Rosas” le tienen mucho amor al presupuesto por lo que sienten que los compromisos políticos los llevarían a repartir el botín o, peor aún, obligarlos a aplicarlo de manera sana y adecuada en la población neolaredense y por eso no los quieren hacer con nadie, que la soberbia les hace pensar que ya están ganados.

La verdad es que con Carmen Lilia será la tercera persona de esa dinastía la que intentará ganar la presidencia municipal de Nuevo Laredo, el último de ellos fue Carlos Cantú Rosas que, precisamente por señalamientos de malos manejos del presupuesto, y haber traicionado al partido que lo llevó al poder, es que se encuentra huyendo.

Ese caso de Nuevo Laredo es el más visible, pero igual en Madero existen problemas, el alcalde Adrián Oseguera sigue en su necedad de boicotear la candidatura del candidato a Diputado federal Erasmo González sin medir el daño que se puede provocar ya que de perder esa posición, que para el presidente es importante, seguramente se le acusará de traidor y se acabaran sus posibilidades de seguir creciendo como pretende y que es la razón por la que quiere tronar a sus competidores internos.

Y en Victoria pasa lo mismo, personajes que no prenden al electorado y quieren vivir del pasado siguen aferrados en boicotear candidaturas de sus enemigos íntimos y difunden rumores o memes en las redes sociales, todavía más, hay quien se aferra con pretender hacer candidato a Ismael Valdez cuando es el más desarraigado de todos y bien saben que es quien peores números en las encuestas trae hasta ahora.

Así las cosas con el partido del presidente, a los aspirantes les está ganando la soberbia, siguen en su necedad de creer que van a ganar nomás por bonitos o por pertenecer al equipo de Andrés Manuel, no entienden que ya son otras elecciones, no entienden que la ciudadanía no tiene más cheques en blanco para nadie.

RECIBE CABEZA DE VACA ESPALDARAZO DE EMPRESARIOS NACIONALES… El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), José Medina Mora Icaza, respaldó las políticas y acciones del Gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca y convocó a unir esfuerzos para defender la democracia, las instituciones y las libertades en México.

El Gobernador del Estado y el Presidente de COPARMEX Nacional expresaron coincidencias en la deficiencia del programa de vacunación anti-Covid, las afectaciones que trae consigo la Ley de la Industria Eléctrica Nacional, la falta de confianza en el extranjero para invertir en el país y el deterioro de instituciones, entre otros.

“Celebramos que en Tamaulipas se haya invertido en energías limpias, es lo que necesitamos en todo el país. Qué bueno que varios gobernadores se reunieron en la Alianza Federalista (de la que Tamaulipas forma parte) para defender sus Estados, ese es el equilibrio de poderes que necesitamos para que avance la democracia”, dijo el Presidente de COPARMEX.

El gobernador García Cabeza de Vaca dijo que no va a declinar en su defensa de los intereses de las familias tamaulipecas y convocó a unir esfuerzos, sociedad, gobierno y organismos empresariales, para alzar la voz y actuar con firmeza.

“Es el momento de unir esfuerzos, de entender lo que está sucediendo en el país, entender que si no levantamos la voz y no actuamos con firmeza y determinación, las cosas pueden empeorar. Esta lucha es también una lucha individual, ¿qué es lo que queremos y a dónde vamos?, Tamaulipas tiene rumbo, tiene dirección y tiene proyecto”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En Matamoros sostuvieron una reunión de trabajo en la que también participaron los titulares de las Secretarías de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno de Tamaulipas, Carlos Alberto García González y Miguel Ángel Villarreal Ongay, respectivamente.

Asimismo participaron en la toma de protesta del Comité Directivo 2021 de la COPARMEX Matamoros, que será presidido por Carlos Alberto González Lima y ahí estuvieron presentes la Cónsul General de los Estados Unidos en Matamoros, Yolanda A. Parra; la presidente de Empresarios Jóvenes de COPARMEX Nacional, Beatriz Ortiz Ruoco; consejeros y ex presidentes de COPARMEX Matamoros y el Obispo de la Diócesis de Matamoros, Eugenio Lira Rugarcía.

Colque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com