Marco Antonio Vázquez Villanueva

Morena…

Dobles registros de candidatos, impugnaciones, protestas y toda una serie de acusaciones vive Morena en este momento, le hablamos de lo que sucede con ese partido en Tamaulipas.

Más que los candidatos o candidatas que parió el Movimiento de Regeneración Nacional lo doloroso y ofensivo para su militancia fueron las formas, algunas violentando hasta derechos de aspirantes ya que se fueron cancelando y haciendo convocatorias a modo o sospechosas, otras sacando candidatos de la manga o poco acreditados, ándele, como si pretendieran perder.

Ahora, no crea que por esas razones ya fueron derrotados en automático los del partido del presidente, quizá no sacaron los candidatos que nos gustaban, o que esperábamos por lo menos, pero igual hay que tomar en cuenta que a la hora de votar van a pesar otros factores en el ánimo del ciudadano por lo que en algunos distritos o municipios van a ganar aunque no quieran y en otros van a perder aun cuando desde hace meses se estén repartiendo presupuesto y espacios de poder.

Realmente el daño es menor en Morena, tan menor como que en este proceso interno solo pueden perder su estructura o ser rechazados por su militancia en algunos casos y, si somos serios, casi ni existen unos ni otros, si solo los que están dentro de ese partido los apoyaran no ganarían ni una colonia porque además están peleados entre ellos, la fuerza de ese ese movimiento había sido, o es, la gente y los beneficiados con los programas federales.

En resumen, la elección apenas empieza, se ve más fuerte el PAN, pero si se confían a lo que sucedió y seguirá sucediendo en Morena, donde parece que hay Truco, quizá no les vaya tan bien porque es un hecho que la campaña de los de guinda en Tamaulipas se orquesta desde la Ciudad de México y sin tomar en cuenta al partido y menos las fuerzas locales.

Hay algo más, la “inocencia”, ignorancia o ambición de las cúpulas de Morena, la estatal y nacional, si pueden provocar un daño irreversible a su partido, ya que todas las candidaturas se han vuelto vulnerables, todas pueden ser impugnadas por los que participaron en dicho proceso ya que no se siguieron los pasos marcados en una convocatoria y eso significa que los derechos político-electorales de sus aspirantes fueron violentados.

Todavía más, si se obliga a ese partido a reponer los procesos internos puede significar que pierdan tiempo, dinero, y algunos candidatos y candidatas.

Y si, lo primero a observar es como se comporta el órgano electoral al validar candidaturas, por lo que se ve algunas no cumplirán requisitos lo que enredará aún más el proceso.

Por supuesto que quienes ahora ríen y se frotan las manos son los candidatos del partido azul y del tricolor, aunque no lo crea, en algunos municipios el PRI se convierte en una opción para quienes no quedaron conformes con los candidatos de Morena mientras que los del PAN se conforman con ver más fragmentado el voto opositor, con eso es suficiente para ellos que son los que tienen una estructura.

Los antiguos libritos dicen que en la política no existen las casualidades, lo que significa que el rompimiento es real, con el agregado de que los inconformes pueden ser captados por otras fuerzas políticas para motivar problemas legales que impliquen la obligatoriedad de cambiar de candidatos hasta en medio del proceso electoral.

Lo peor para Morena es que en su proceso interno quedaron muy manchados, ahora todos piensan, aunque quizá no sea real, que vendieron las candidaturas, que son una caterva de ambiciosos que están más interesados por su bien personal que por un movimiento real que le regrese la dignidad al pueblo de México, la prueba es que en sus candidaturas hay muchos panistas y priístas que tanto decían odiar y los incluyeron de forma sospechosa, en el mejor de los casos, nomás porque les podían dar votos, en otros más porque se cree que compraron los espacios, así que ya veremos en que acaba todo…

LA UAT Y EL TERCER INFORME… El Gobernador del Estado, Francisco García Cabeza de Vaca, asistió como invitado de honor al Tercer Informe de trabajo que rindió el Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. José Andrés Suárez Fernández, en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman”, del Centro Universitario Sur (Campus Tampico).

“Reconozco lo realizado y refrendo que mi gobierno continuará otorgando todo el respaldo a la UAT, sabedor que el presente y futuro de Tamaulipas depende de los jóvenes que en ella se preparan”, expresó el mandatario estatal, luego de escuchar los avances y logros presentados por el Ing. Suárez Fernández ante la Asamblea Universitaria.

Destacó su reconocimiento al talento y participación de las comunidades académicas y estudiantiles, que dijo, han hecho posible alcanzar los logros en esta casa de estudios.

Continuando con su mensaje, agradeció a la Universidad Autónoma de Tamaulipas por hacer del conocimiento las bases para transformar las circunstancias existentes en las anheladas.

“Sostengo una vez más que continuaré trabajando y uniendo esfuerzos a favor de la educación, ya que es contribuir desde la raíz al cambio que merecen las generaciones presentes y futuras de Tamaulipas”, añadió.

Puntualizó que su gobierno ha ido de la mano con el Rector, en la gestión y el apoyo en obras de infraestructura en distintas facultades de los campus Victoria, Reynosa y Matamoros.

De conformidad con el Estatuto Universitario, el Rector José Andrés Suárez Fernández rindió su informe ante la Asamblea en sesión solemne, donde presentó en un video los avances en las funciones sustantivas de la investigación, la docencia, la vinculación, extensión y difusión, además del ejercicio de los recursos financieros.

Agradeció al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca por su presencia en este importante acto y destacó su reconocimiento al apoyo que ha dado a la juventud universitaria.

“Es el momento de aprovechar para expresarle en presencia de la asamblea universitaria y la comunidad estudiantil, el valioso apoyo en la entrega de 5 340 BecasTam, que se otorgaron a nuestros jóvenes por medio de ITABEC”, expresó.

“Señor. Gobernador, cuente siempre con la universidad, como este ejercito de jóvenes universitarios tamaulipecos que quieren un mejor Tamaulipas”, añadió.

