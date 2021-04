¿Sale Oribe de Chivas?

Agencias

Aunque no ha tenido la actividad que esperaba desde su llegada, Oribe Peralta sigue con la mira puesta en terminar su contrato con Chivas, pero también aceptó que esto podría no darse.

El Cepillo tiene contrato con el Rebaño Sagrado hasta diciembre, es decir le resta el Guard1anes 2021 y el segundo torneo del año para culminar su vínculo con el Guadalajara.

“Físicamente me siento bien, es un contrato el cual quiero terminar, pero también sé por cómo es el futbol en nuestro país, podría ser que no pase, me siento bien físicamente y espero seguir así para poder terminar el contrato y ya después veremos qué es lo que sigue”, mencionó Peralta en el podcast de Roberto Martínez.

Peralta llegó a Chivas en el 2019 y no se ha podido consolidar, en su mejor semestre sumó 568 minutos, que fue en el debut y en este Guard1anes 2021 apenas tiene 64 minutos disputados.

Desde el 2019 solamente tiene 1 gol con Chivas en Liga MX ante el Atlético de San Luis y tiene otro en Copa MX contra Correcaminos.