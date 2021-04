Le apuesta Almaraz a la unidad, para gestionar recursos

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- En un recorrido que realizó por la colonia México, el candidato a diputado federal por el Distrito V, Óscar Almaraz, estuvo acompañado por su esposa Tony Sáenz, donde recopiló propuestas de la ciudadanía.

“La gente de Victoria está ávida de participar y de querer una mejor ciudad. La unidad nos da fortaleza, la unidad nos dará mucha gestión de recursos”, señaló el candidato.

Aseguró que la división no conduce a nada, “la división no soluciona problemas, no pavimenta una calle, por eso es importante apostarle a la unidad”, advirtió.

Almaraz agregó que está visitando en promedio unas tres o cuatro colonias, así como sosteniendo entrevistas con los medios de comunicación.

“También esperamos el día 19 para arrancar con la fórmula completa”, expresó.