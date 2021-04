Realiza UAT el conversatorio “Mujeres de éxito del sector agropecuario”

Redacción InfoNorte

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó el conversatorio “Mujeres de éxito del sector agropecuario”, cuya finalidad fue resaltar el trabajo académico y científico que han desarrollado las profesionales universitarias en favor del agro tamaulipeco.

El evento virtual, trasmitido por la plataforma Microsoft Teams y la página de Facebook de la UAT, fue organizado por la Secretaría de Vinculación a través de la Dirección de Agronegocios en colaboración con la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, y contó con la participación de las doctoras Reyna Ivonne Torres Acosta, Yuridia Bautista Martínez, Verónica Hernández Robledo, Elsa Verónica Herrera Mayorga y Nohemí Niño García, docentes e investigadoras de la Universidad.

Las especialistas compartieron parte de sus vivencias personales, destacando la importancia que su familia y personas cercanas han significado para cumplir su meta de destacar en un ámbito tan complejo como es la ciencia.

Asimismo, hicieron algunas recomendaciones para incentivar la participación de las jóvenes en la ciencia, y destacaron el trabajo permanente que hace la Universidad llevando a las comunidades alejadas cursos de educación ambiental y agronómica.

La Dra. Reyna Ivonne Torres Acosta, investigadora de la UAM Mante, especialista en parasitología agrícola por la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, apuntó que es importante la labor que han realizado para acercar la ciencia a diferentes comunidades, así como el esfuerzo para combinar la educación tradicional con las nuevas tecnologías.

Sostuvo que esa interacción ha despertado el interés científico de jóvenes que hoy buscan acercarse a la UAT: “Es como sembrar esa semillita en los hijos de las mamás que acuden a tomar el curso sobre cómo sembrar un cultivo, por ejemplo. Siempre hemos tratado de llegar a las comunidades”.

Señaló que, en colaboración con algunas asociaciones civiles, la universidad ha llegado a las comunidades rurales que no cuentan con tecnología, para brindarles información dinámica y explicar de manera creativa el proceso científico, lo cual fortalece la vida académica y agronómica.

Por su parte, la Dra. Yuridia Bautista Martínez, investigadora de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, experta en mejoramiento genético y producción animal, dijo que la parte esencial para que un joven pueda soñar en ser científico es trabajar en lo que le guste, y divertirse con toda actividad que se realice.

De igual forma, la Dra. Verónica Hernández Robledo, investigadora de la UAM Mante, especialista en gestión y trasferencia del conocimiento por la UAT y líder del Cuerpo Académico Aprovechamiento de Recursos Agropecuarios y Producción de Alimentos Nutritivos, subrayó que la empatía es esencial en la formación de estudiantes.

Como ejemplo, recordó que hay jóvenes que en la etapa universitaria ya son madres, y el apoyo para que ellas consigan sus metas es imprescindible: “Hay que incentivarlas para que incursionen en la práctica científica, ayudarlas a crecer”.

La Dra. Elsa Verónica Herrera Mayorga, encargada del Laboratorio de Química y Bioquímica de la UAM Mante, advirtió que, para fortalecer la participación de las mujeres en la ciencia, es necesario interesarlas en temas que les apasionen y en los que encuentren la metodología necesaria para crecer.

Finalmente, la Dra. Nohemí Niño García, especialista en ecología y manejo de recursos naturales, dijo que, en la formación de los jóvenes, “es muy importante crear un ambiente ameno para el aprendizaje y la reflexión, pues muchas veces el estudiante no crea vínculos si no siente un proceso empático. De esa forma podemos dejar huella en los educandos”, puntualizó.