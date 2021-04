Arrancan campañas en Tamaulipas, con pirotecnia, recorridos y videos

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Desde los primeros minutos del lunes, con pirotecnia, recorridos, hasta discursos en videos y hasta con escobas, comenzaron las campañas electorales en Tamaulipas para los candidatos a las 43 alcaldías y las 22 distritos para diputados locales.

En diferentes sectores de Ciudad Victoria hubo intenso movimiento, con los candidatos de los diferentes partidos.

En el primer minuto del lunes, la candidata a reelegirse por el PAN a la alcaldía, Pilar Gómez, afirmó que su campaña será para dejar atrás los tiempos de falsas promesas y de eventos a reventar, por el simple hecho de mostrar “quién trae más gente”.

“Tú me conoces y sin tanto rollo, sabes que le entro a los problemas de frente y que no me escondo para dar la cara. El cambio se muestra con acciones y no con discursos”, afirmó.

Quien es presidenta municipal con licencia, agregó que, “sé que aún faltan muchas cosas por hacer en la ciudad, pero ya comenzamos y no vamos a parar”.

En otro sector de la ciudad, a la misma hora, la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Gabriela Milla encabezó un evento, acompañada del dirigente estatal del partido, Ricardo Gaviño, y de los candidatos a diputados locales por los Distrito 14 y 15, Arturo Sánchez y Francisco Rocha; ella prometió la construcción de un nuevo relleno sanitario para la capital, “que cumpla con la norma en el manejo de los residuos sólidos urbanos”.

Frente a la Presidencia Municipal de Ciudad Victoria, los candidatos de Movimiento Ciudadano comenzaron su actividad proselitista, también en el primer minuto del lunes.

Como lo ha hecho en muchas otras ocasiones, el candidato a diputado local por el Distrito 15 de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, arrancó su campaña con una escoba en la mano, “hoy vengo con la pila cargada y con una nueva escoba para barrer toda la suciedad y lo que ha dañado a Victoria y al Congreso del Estado”, advirtió.

Lo acompañaron Elva Valles, candidata a la diputación por el distrito 14, y el candidato a presidente municipal, Daniel González.

El candidato de Morena a la alcaldía de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás, difundió un video en su sitio de Facebook e invitó a un evento en la plaza de la calle 8 y 9, Hidalgo.

Entre los candidatos que también subieron un mensaje en video al primer minuto del lunes, el panista Javier Grimaldo, dijo a los habitantes del municipio de Güémez, “se llegó la hora, llegó el momento de escribir una nueva historia para Guémez”.