Informa UAT programa de vacunación anticovid-19 para sus trabajadores en activo

Redacción InfoNorte

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) informó a sus trabajadores en activo la programación y logística que dará inicio este martes 20 de abril para la vacunación anticovid 19, que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado dentro del Plan Estatal de Vacunación contra Covid-19.

En seguimiento al comunicado del pasado 16 de abril emitido en sus sitios oficiales y redes sociales, la UAT dio a conocer que se aplicará la vacuna desarrollada por los laboratorios de CanSino Biologics.

Por lo anterior, emitió las siguientes condiciones para acudir a recibir la vacuna: 1) No acudir en ayunas; 2) Llevar identificación INE, así como credencial y/o recibo de pago UAT, copia de la CURP y original del formato: “Expediente de vacunación”, que se podrá obtener para imprimir y llenar en la siguiente liga: https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/avisos/estrategiavacunacion-fechasysedes/ en la que también estará a su disposición el calendario, sedes y horarios del programa.

RECOMENDACIONES Y CONTRAINDICACIONES

Se informa también a los trabajadores universitarios, las recomendaciones para la selección de personal apto para recibir la vacuna de CanSino Biologics, de conformidad con lo establecido por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Indica como contraindicaciones absolutas para la aplicación de la vacuna las siguientes:

1.- No vacunar a aquellas personas que hayan recibido alguna dosis de vacuna contra Covid-19 previamente.

2.- Personas con antecedentes de reacciones alérgicas (probable alergia a la vacuna), por lo que deberán verlo antes con su médico tratante y/o referirlo en el módulo de vacunación.

3.- Personas que presenten o que recientemente hayan presentado Covid-19 (hasta hace 21 días).

4.- No se realiza la vacunación a mujeres embarazadas.

5.- Personas que presenten cualquier condición o tratamiento que cause inmunosupresión, por lo que deberán consultarlo antes con su médico tratante y/o referirlo en el módulo de vacunación.

Informa también que se deberá reprogramar la vacunación en los siguientes casos, y deberán verlo antes con su médico tratante y o referirlo en el módulo de vacunación:

1.- Personas que han presentado temperatura corporal de 38 grados centígrados o mayor, recientemente.

2.- Trastornos hemorrágicos no controlados, y

3.- Personas que viven con VIH no controlado.

Para dudas y aclaraciones, se pueden comunicar al Contact Center de la UAT: (834) 31 8 18 00, extensiones 1018 y 1019, así como al WhatsApp (834)2140841.