Afirma Pepe Braña que legislará “sin trampas y sin atajos”

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- El candidato a diputado local del Distrito 14, de la coalición PT-Morena, Pepe Braña, afirmó que es un ciudadano de trabajo, de esfuerzo, de a pie y que al igual que la mayoría de los victorenses tiene las mismas necesidades de sacar adelante a su familia y el compromiso de procurarles sustento, educación y seguridad.

“Vivo día a día la realidad de nuestra ciudad, se lo difícil que es conseguir trabajo, se lo difícil que es vivir sin agua me ha tocado padecerlas negligencias y la soberbia de funcionarios que deberían de estar para resolver y no para enriquecerse, buscando sus intereses personales y cambiando de ideologías políticas con el fin de satisfacer sus propias necesidades, olvidándose de principios, valores éticos y morales”, expresó el candidato.

Afirmó que no es un improvisado y que tiene toda la experiencia como ciudadano, por el esfuerzo y la lucha social, “no soy de la clase privilegiada que no sabe del trabajo y del esfuerzo propio esta clase que tiene privilegios y que por años ha construido sus fortunas a costas del abuso del pueblo, no más abuso a los que menos tienen”.

Braña agregó que, es y será un impulsor de los factores de protección al bienestar social al ser la familia la primera institución social, y se comprometió a legislar en función de favorecer el respeto, la honestidad, la educación, porque el pueblo de Victoria, porque es un pueblo honesto, trabajador comprometido y valiente.

Y añadió: “Voy a legislar sin trampas y sin atajos a favor de los que más necesitan y en función de las familias, se puede legislar para unir y no para dividir. Estoy listo para ser su diputado y convencido de legislar para avanzar y transformar Victoria lo necesita, Tamaulipas se lo merece”.