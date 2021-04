Martha Isabel Alvarado



Que midan sus palabras





.-Zertuche Zuani, prometió más Presupuesto

.-Dijo que igualaría a Reynosa con N. Laredo

.-Olga Juliana, asegura que ‘exigirá’ recursos

.-“Makito” primerizo; comete error ‘de kínder’



Bien harían los aspirantes a cargos de elección popular en cuidar sus palabras durante este proceso electoral, porque a veces, con sus discursos, pareciera que se están pegando un ‘balazo’ en el pie.



Tal podría ser el caso de la diputada federal emanada del PT por el distrito 02 con sede en Reynosa, OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA, quien busca la reelección por vía de las urnas.



Doña Olga Juliana, a voz en cuello promete, “exigir que se liberen los recursos suficientes para Reynosa”. Tal como lo dijo en el arranque de campaña de Morena, efectuado en los primeros minutos del lunes.



Desde luego que a través del micrófono se escuchan muy bonitas esas palabras, pero ¿cómo le harían para lograr tal cosa los diputados federales de la coalición “Juntos Haremos Historia”, si el Presidente LÓPEZ OBRADOR les pide no moverle ni una coma al Presupuesto?.



Es del dominio público que, en ese sentido, los diputados de Morena y sus Partidos aliados, están “amarrados de manos” en San Lázaro.



Hablando de promesas incumplidas, algo semejante ofreció ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, en su campaña del 2018 para diputado federal del PT por el distrito 09, que incluso decía, que buscaría igualar el Presupuesto de Reynosa con el de Nuevo Laredo. ¿Lo recuerdan?.



Solo para darnos una idea de la ‘hablada’ de Zertuche, vale la pena anotar que en este 2021, el Presupuesto de Egresos de Reynosa es de 2 mil 056 millones 643 mil 376 pesos con 76 centavos. Mientras que el de Nuevo Laredo, para el mismo ejercicio, equivale a 3 mil 376 millones 702 mil 90.89 pesos.



Como se podrá observar, entre ambos montos hay una diferencia de más de 1 mil millones de pesos, que por supuesto, Zertuche Zuani no logró gestionar, y quizá, al ver la ‘obediencia ciega’ que pide AMLO de sus diputados, mejor ni la lucha le hizo.



Hoy Zertuche declara, muy campante, que va en la lista de candidatos a diputados locales plurinominales de la Morena, en la segunda posición, lo cual le otorgaría el privilegio de formar parte de la LXV Legislatura tamaulipeca, cuya vigencia inicia el 1 de octubre próximo.



Habría que recordar que en sus tiempos de candidata a diputada federal del PAN por el distrito 02, estamos hablando de 2003, MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ enarboló como una de sus principales promesas de campaña, eliminar el pago de la Tenencia Vehicular en Tamaulipas, cosa que no cumplió.



Lo bueno es que “el pueblo bueno y sabio”, olvida.



Por otro lado, con buena dosis de humor, un amable lector retoma lo que aquí publicamos diciendo que el ‘destape’ que hizo el dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO en Sinaloa, del Senador tamaulipeco AMÉRICO VILLARREAL ANAYA estuvo muy ‘aguado’, y agrega, que quizá fue porque el líder morenista venía de esconderse en un baño portátil.



“Te robaste las elecciones, las vendiste a los chapulines, eso no se vale, sin vergüenza. ¿Por qué traicionaste a Morena?, ¡Traicionaste al Presidente!. Sin vergüenza”, le gritaron a Mario Delgado un grupo de militantes morenistas a su llegada a Sinaloa, ante lo cual tuvo que correr a resguardarse en un sanitario móvil, dando una imagen patética, por decir lo menos.



Habría que recordar, que Mario Delgado y Armando Zertuche tienen en común haber llegado a San Lázaro por el PT, para luego ‘brincar’ a la bancada de Morena.

Solo que, en el caso de Delgado Carrillo, la suerte le sonrío a carcajadas, pues quizá por su mente ni siquiera pasaba ser el dirigente nacional del Partido que AMLO fundó en 2014, que cuatro años después, en 2018, lo llevó a la Presidencia de México.



Error ‘de kínder’, el que cometió el candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, “Makito”, o alguien de su equipo, al estacionar las camionetas con rótulos de campaña, justo a un lado del Palacio Municipal, a pleno mediodía.



La ‘benditas’ redes sociales ‘le cayeron encima’ al retoño de la alcaldesa MAKI ORTIZ, que despacha en dicho inmueble, aduciendo que se estaría haciendo uso de recursos del Ayuntamiento ¿panista? de Reynosa, en la campaña de Morena.



¿Recuerdan la vieja frase que dice: “No hagas cosas buenas, que parezcan malas”?.



CONTRAFUEGO: “Tantita madre”, ‘grita’ la comunidad digital.

Hasta la próxima.