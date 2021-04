Martha Isabel Alvarado



Lo más claro, es lo más decente



.-Candidata panista presume sus “aciones”

.-“La Borrega”, ‘dobletea’ a Ivette Bermea

.-La “4-T”, rompe Récords, en Inseguridad

.-Rosa Icela, una ‘recomendada’ de lo peor



Sin duda alguna, la Inseguridad sigue siendo el ‘Talón de Aquiles’ del gobierno de la “4-T” que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el cual, a lo largo de 879 días en el Poder, no ha logrado dar buenos resultados en este rubro. Todo lo contrario.



Ya se supo, que este domingo 25 de abril, quedó registrado como el más violento en lo que va del Mandato de AMLO, con 115 homicidios dolosos, la mayoría de ellos en el Estado de México, Guanajuato y Jalisco.



No queda de otra que reconocer, que ROSA ICELA RODRÍGUEZ, quien en octubre pasado asumió el cargo de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, siendo la primera mujer que accede al mismo, no ha podido dar “pie con bola”, como se dice coloquialmente.



Bien haría reconocer el Presidente, que su ‘comadre’ CARMEN LIRA, Directora del periódico “La Jornada”, le hizo un “flaco favor” al recomendarle a Rosa Icela, que accedió a la silla que dejó vacante ALFONSO DURAZO, sin experiencia ni conocimientos en la materia.



No es por intrigar, pero se ve mucho más ‘aventado’ el Sub Secretario de Seguridad, RICARDO MEJÍA BERDEJA, ex Priista, que seguido busca la manera de entrarle a temas ‘candentes’, como invitado frecuente a las conferencias mañaneras, a diferencia de su jefa.



No hay que descartar que, ante la evidente incompetencia de Rosa Icela Rodríguez, el Presidente determine que es momento de un cambio, dada la evidente crisis de inseguridad en que se encuentra sumido el país.



Ni modo que digan que los homicidios se los inventan “los conservadores”, o que están ‘truqueados’, como los videos en que DAVID MONREAL le pega nalgadas a una “querreque”.



En el caso de los videos de Monreal, hasta un reportero, otrora de tremendo prestigio, como JENARO VILLAMIL, actualmente convertido en funcionario de la “4-T”, tuvo que salir a decir que era un deep fake.



Suponemos que dirá lo mismo el señor Villamil, ante un nuevo video que ya circula en redes sociales, en el cual, el propio David Monreal le toca un seno a la misma mujer de la nalgada, ROCÍO MORENO, candidata a la presidencia municipal de Juchipila.



Para la citada pareja de candidatos de Morena, a la gubernatura y una alcaldía, sería más fácil aceptar que hay “algo” entre ellos. Y punto.



Dicen una frase ranchera: “Lo más claro es lo más decente”.



En Tamaulipas, la que le metió tremendo ‘susto’ a propios y extraños, fue la Senadora de Morena, LUPITA COVARRUBIAS CERVANTES, al dejarse ver en Nuevo Laredo, en un evento de la candidata de ese Partido a la presidencia municipal, CARMEN LILIA CANTUROSAS.



Y es que, prácticamente nada se había vuelto a saber de la señora Covarrubias, desde aquella vez que se convirtió en nota por su desmayo en el Pleno del Senado, en abril de 2019. ¿Lo recuerdan?.



Pues doña Lupita, en calidad de ‘aparecida’, al menos ya hizo acto de presencia en las campañas de Morena.



A propósito de las campañas, otra que dejó a todos “con el ojo cuadrado”, pero por el tremendo error, o mejor dicho “horror”, en uno de sus anuncios panorámicos, fue la candidata del PAN a la diputación local del distrito 05, con sede en Reynosa, MIRNA FLORES CANTÚ.



Se lee en dicho anuncio: “Mis aciones son más que palabras”. ¡Qué oso!.



¿No habrá alguien en el equipo de doña Myrna con un poquito de rigor profesional, que revise este material antes de mandarlo a imprimir?. ¿Nadie reparó en que estaba mal escrita la palabra “acciones”?.



A lo mejor son regalados tales anuncios panorámicos, o no los pagaron. Dicho lo cual, porque el esposo de esta candidata, un señor de apellido MAINE, tiene fama de que no cumple sus tratos. ¿Será?.



Por otro lado, comentaremos que ya circula la nueva Encuesta de “Massive Caller”, elaborada el 26 de abril, la cual trae consigo varias ‘sorpresas’, por así decirlo, como el caso de la alcaldía de Matamoros.



Comentan matamorenses distinguidos, que la candidata del PAN, IVETTE BERMEA, está trabajando muy bien, que ha logrado unificar a su Partido, y que trae suficientes ‘canicas’. Sin embargo, ella aparece con un 21.6 por ciento de intención del voto, contra 40.4 de su competidor de Morena, MARIO LÓPEZ, “La Borrega”, quien busca la reelección. ¡Válgame Dios!.



En cambio, el PAN aparece arriba en Tampico, con CHUCHO NADER, que busca repetir como alcalde, y según “Massive Caller”, tendría un 51.5 de intención del voto a su favor, contra 21.6 de la candidata de Morena, la ex diputada federal OLGA SOSA RUIZ.



CONTRAFUEGO: ‘No se puede tapar el sol con un dedo’.

Hasta la próxima.