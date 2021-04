Estiman que hay unas 500 impugnaciones a candidatos de Morena en Tamaulipas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- La diputada local de Morena, Edna Rivera, afirmó que en este momento hay aproximadamente unas 500 impugnaciones en contra de candidatos del partido, solamente en Tamaulipas.

En declaraciones a medios mencionó que todas estas inconformidades serán juzgadas por el Tribunal Electoral de Tamaulipas, y posteriormente podrían irse a la Sala Regional del Tribunal Electoral, “vamos a darle hasta la última instancia”, advirtió.

Rivera compartió su caso, “yo personalmente impugne porque fui registrada en el proceso interno y consideré que no hubo democracia y que no se hicieron las cosas conforme a los estatutos”.

Agregó que, “nos registramos a un proceso porque fuimos muchos los que queremos representar a nuestro partido para servir al pueblo, pero desgraciadamente en esta ocasión se rebasó el porcentaje que marcan los estatutos y se tomaron en cuenta a priistas y panistas, que es lo que nosotros queremos acabar”.

Al igual como en otros casos que se registraron a nivel estatal, la diputada consideró que las candidaturas se dieron “a panistas y priistas que era la corrupción que nosotros combatíamos y ahora creen que poniendo un chaleco morado ya son morenistas”.

Añadió que en esta ocasión se dieron más candidaturas a personajes externos a Morena, “se tomaron en cuenta a priistas y a panistas y con eso es lo que nosotros queremos acabar, porque surgimos como un movimiento para acabar con la corrupción”.

E insistió: “Creo que estamos perdiendo el rumbo y tenemos que reorganizarnos, tenemos que reagruparnos”.

La legisladora dijo que la situación a interior de Morena es complicada, mientras que al exterior los expriistas y panistas podrían provocar varias derrotas electorales de su partido.

Comentó que en su caso está siendo respetuosa con lo que resuelvan las autoridades y trabajando en el Congreso del Estado, dijo que sus abogados le han explicado que una vez entregada la documentación al Tribunal Electoral tienen 30 días para que les resuelvan, “nos iremos a la Sala Regional, seguiremos luchando hasta donde sea necesario”.

Se refirió al caso de la candidata a la alcaldía de Tampico, Olga Sosa, en donde dijo van incrustados en su planilla panistas, priistas y solamente dos militantes de Morena, en los últimos números de las regidurías, “eso me indica que no hubo acuerdos, que no hubo consenso, no se construyó de manera colaborativa y eso dudo que nos lleve al éxito”.

Aclaró que quiere mucho a Morena, pero que el pueblo no es tonto y con esas imposiciones, “vamos a la derrota”.