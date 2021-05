Martha Isabel Alvarado

Carroñeros



.-“El diputado billetes” y su loca ‘estrategia’

.-‘Beto’ Lara, ‘tendido’ por el voto femenino

.-Panistas ‘carroñeros’, en escena del Metro

.-“Rojitas” anda afanado por la gubernatura



Están de moda los ‘carroñeros’. Y en ese sentido, de pena ajena, fue la actitud asumida por un grupo de panistas, que la noche del colapso del Metro en la Ciudad de México, acudieron al escenario de la tragedia a tomarse fotos y videos, tratando de lucrar políticamente con el dolor de la gente.



Ellos fueron: el Presidente del PAN en la Ciudad de México, ANDRÉS ATAYDE, así como FEDERICO DORING, HÉCTOR BARRERA, CHRISTIAN VON ROEHRICH, y DIEGO GARRIDO, candidatos a diputados.



¿Así o más brutos?. Cualquiera diría, que a la oposición le vino “como anillo al dedo” el ‘trenazo’ en la CDMX, pero no acatan a emprender acciones legales y formales a las que daría lugar este lamentable suceso, contra los probables responsables, y optan por la vía fácil de ‘carroñear’.



Si en la famosa Línea 12, cuyo costo global fue de 168 millones 942 mil pesos, las cosas no se hicieron bien, cualquiera diría que, en calidad de mientras, cabe una Demanda contra MARIO DELGADO CARRILLO, quien fuera responsable de los dineros del gobierno capitalino en aquella época. ¿Será capaz la oposición de ‘bajar ese balón’?.



Hay otro dato interesante respecto al Metro de la CDMX, y es la cifra que se habría destinado a su mantenimiento este año, equivalente a 568 millones de pesos, la cual no es ninguna ‘baba de perico’.



No hace mucho, la Jefa de Gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEIBAUM, se dejó ver haciendo trabajo comunitario en el Metro: Limpiando con un trapo las paredes y trapeando los pisos. Pero ahora sabemos que, donde hacía falta ‘limpieza profunda’, era en el tema de la corrupción de dicho sistema de transporte.



Sin duda, el colapso de la Línea 12 del Metro, cuyas imágenes aparecieron en los (“malditos”) medios de comunicación de todo el mundo, ‘marcarán’ al gobierno de la llamada ‘Cuarta Transformación’.



Para decirlo en términos beisboleros que tanto le gustan a AMLO, el derrumbe en la Línea 12, que arrojó saldo de 25 muertos, vendría a ser como un ‘doble play’, que pondría ‘out’ a dos de los principales ‘jugadores’ de su equipo para el 2024: MARCELO EBRARD y la propia CLAUDIA SHEINBAUM. Pero es muy probable que eso quede para el anecdotario solamente.



Otro que se está viendo muy ‘carroñero’, es el Senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, haciendo ‘encuestas’ en las que aparece como principal prospecto a la gubernatura de Tamaulipas.



¡Por Dios!. Pero si a “Rojitas” le acaban de dar una ‘patada en el trasero’, ante su pretensión de buscar la candidatura de Morena a la alcaldía de la Delegación Cuauhtémoc, misma que quedó en manos de la diputada federal con licencia, DOLORES PADIERNA LUNA.



Fiel a su estilo, “Rojitas” anduvo vociferando varios días, diciendo que iba a demandar ante las autoridades electorales a la señora Padierna y a su marido, “El Señor de las Ligas”, RENÉ BEJARANO, pero luego, se acordó que sus ‘acciones legales’ sirven para las típicas “dos cosas”, y mejor no los demandó.



Como bien se ha de recordar, en 2019, “Rojitas” fanfarroneó, en conferencia de prensa celebrada en Victoria, diciendo que fungiría como coordinador de campaña de los candidatos de Morena a las diputaciones locales, y que los haría ganar los 22 distritos del estado. ¿Lo recuerdan?.



La historia terminó en una paliza de órdago que le ‘acomodó’ el PAN.



Quizás, “Rojitas” anda ‘envalentonado’, porque ve a su ‘amo’, el Senador RICARDO MONREAL, publicando videos, diciendo que podría decretar la Desaparición de Poderes en Tamaulipas, cuando lo cierto es que, para hacerlo, ocuparía los votos de las dos terceras partes de la Cámara Alta, que Morena no tiene. Y que hubiera condiciones de ingobernabilidad.



No deja de asombrar, que un político con la ‘tablas’ de Monreal, publique videos en los que se expresa con un dejo de lástima hacia los tamaulipecos que, en todo caso, son los menos responsables de las ‘culpas’ que se le imputan a un gobernante.



No en balde, el prestigiado jurista JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS, especialista en Derecho Constitucional, dijo en entrevista con PASCAL BELTRÁN, en Imagen Radio, que lo expresado por Monreal, en sus redes sociales, de Desaparecer los Poderes en Tamaulipas, sonaba más a un “capricho político”.



En Reynosa, “el diputado billetes”, del PAN, ALBERTO LARA BAZALDÚA, que busca la reelección en este 2021, ya fastidia con su ‘estrategia’ de mandar a sus dos hijos varones como ‘avanzada’, para que ‘cachondeen’ a las mujeres en los eventos, y ‘promuevan’ a su papá. ¿Será que a falta de talento, hay que ‘apostarle’ a la hormona?.



CONTRAFUEGO: Les ganan las ganas.

Hasta la próxima.