El PAN no permitirá que se perjudique a sus candidatas y candidatos: Luis “Cachorro” Cantú

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Ante la campaña sucia en contra de las y los candidatos del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, el presidente del Comité Directivo Estatal, Luis “Cachorro” Cantú, aseguró que desde que asumió la dirigencia del instituto político, se comprometió a defender a las y los abanderados blanquiazules.

En rueda de prensa realizada en Nuevo Laredo, el dirigente estatal dijo que no se quedará de brazos cruzados ante el actuar de El Mañana, medio de comunicación de esa ciudad fronteriza. Dicho periódico ha realizado abiertamente publicaciones a favor de MORENA, mientras que la cobertura que brindan al PAN, es manipulada con notas periodísticas que afectan a sus candidatos.

“Si yo tengo que ser el escudo, lo seré, pues para eso me eligieron. Para no ser un presidente de un partido callado, acobardado. No permitiré que se atrevan a perjudicar a nuestras campañas, ni a nuestra gente, ni a nuestros candidatos”.

En ese sentido, Cantú Galván dio a conocer que luego de las difamaciones y ataques sin sustento realizados para afectar a la candidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, Yahleel Abdala Carmona, el partido ha interpuesto una queja ante el IETAM en contra de dicho medio de comunicación.

Por su parte, la candidata advirtió que no es un secreto que EL MAÑANA de Nuevo Laredo, es el vocero oficial de MORENA y que desde que se anunció que sería la abanderada a la presidencia municipal, empezaron los ataques de manera sistemática.

“Mientras ellos atacan, difaman y engañan, nosotros estamos construyendo a base de propuestas”, dijo Abdala Carmona.

La abanderada panista fue señalada por el periódico por, supuestamente, contar con propiedades a su nombre en el Condado de Texas.

Sin embargo, El Mañana de NLD, ha pasado por alto el hecho de que Carmen Lilia Canturosas, candidata de MORENA a la alcaldía de ese municipio, cuenta con propiedades en Estados Unidos, las cuales tiene junto a su esposo Oscar Mario Hinojosa, ex director de la Policía Ministerial de Tamaulipas, en el periodo de Tomás Yarrington.

Por su parte, los abogados del PAN, aseguraron que EL MAÑANA de Nuevo Laredo no es imparcial, al mantener una sola línea a favor de MORENA, y que ha publicado notas donde desprestigian a la candidata panista, pero sin pruebas ni fuentes oficiales.

Dieron a conocer que, a través de un estudio, se analizaron publicaciones de los periodos comprendidos entre el 3 y el 20 de enero, 1 al 5 de febrero, y del 19 de abril al 5 de mayo. Se llegó a la conclusión de que la parcialidad a favor de MORENA no está presente sólo en las campañas electorales, sino que viene desde las inter y pre campañas.

“Nosotros si presentamos pruebas”, dijo Luis Cantú, al señalar la guerra sucia con la que El Mañana ataca diariamente, de manera tendenciosa y dolosa, a servidores y acciones del Gobierno del Estado y de Nuevo Laredo, emanados de Acción Nacional.

“El PAN ganará la presidencia de Nuevo Laredo y sus distritos. Lo saben nuestros contrincantes, y por eso, en su desesperación, toman decisiones tan nefastas como usar un medio de comunicación para hacer su campaña sucia. No permitiremos que confundan a la gente”.

El líder estatal mencionó que la intención de MORENA es tratar de levantar una campaña destinada a la derrota, debido a que saben que a la candidata panista no le pueden ganar por la buena.

“Yahleel, es la candidata que más ha recorrido las colonias de la ciudad. Es quien tiene más experiencia, y la que ha dado mejores resultados. A diferencia de la candidata de MORENA, ella sí vive en esta ciudad. Quieren manchar su nombre, pero en Acción Nacional no dejaremos solos a nuestras candidatas y candidatos. Lo que está en juego es el futuro de Nuevo Laredo y de Tamaulipas”.

El PAN Tamaulipas, es absolutamente respetuoso de la libertad de prensa y de expresión, y cree en la crítica constructiva. Lo que es intolerable es la mentira. El destino de Nuevo Laredo debe ser decidido por sus ciudadanos, y no por una candidata como Carmen Lilia, desde su mansión en Laredo, Texas.