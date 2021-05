Marco Antonio Vázquez Villanueva

El jalisquillo…

El Congreso de Tamaulipas sesionó para descartar el nombramiento de un gobernador interino y solicitar una investigación en contra de todos aquellos que intervinieron para que se liberara una orden de captura en contra del mandatario tamaulipeco Francisco García Cabeza de Vaca, afirman los Diputados locales que se viola el fuero constitucional que se le otorgó cuando ganó la elección y que sirve, precisamente, para evitar lo que hoy ocurre, que a la fuerza se quiera arrebatar el poder político en el Estado.

Lo extraño es que presentaron la denuncia en la Fiscalía General de la República, precisamente la institución que persigue al gobernador y la que solicitó a un juez la dichosa orden que ahora se protesta.

Por supuesto, lo ideal es que el Poder Judicial, léase la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tome al toro por los cuernos y de una vez por todas se pronuncie con claridad sobre el tema, que le digan a la Fiscalía General de la República que efectivamente el fuero persiste en su calidad de gobernador respaldado por un poder autónomo como es el Congreso del Estado, o que de plano respalde a la Cámara de Diputados federal que si le eliminó el fuero y los alcances del mismo sean suficientes para retirarlo del cargo.

Le insisto, el documento que se distribuyó al inicio, cuando el Magistrado de la SCJN desechó la controversia alegando que era improcedente ya que al Congreso de Tamaulipas se le permitió decidir libremente y sus actos son legales por lo que se conserva el fuero del gobernador hasta el final de su mandado parece muy claro, sin embargo la Fiscalía y el propio presidente de la República solo tomaron de dicha determinación la primera parte, donde dicen que se desecha la controversia y parten de ahí para afirmar que no tiene fuero Cabeza de Vaca y, por tanto, tiene que ser detenido.

Urge, para darle certidumbre a al política nacional, que toda acción quede clara para que se eliminen de una vez y por todas las dudas, más aún, para darle estabilidad al país, ya que si el presidente, vía la Fiscalía General de la República viola una disposición de la Corte, quiere decir que el gobierno se ha convertido en una dictadura, en un represor y comenzó a eliminar o por lo menos no tomar en cuenta a uno de los poderes que conforman la República como es el Judicial.

Es lamentable, por supuesto, que al perder en lo legal el gobierno de Andrés Manuel actúe por la fuerza, se entiende que es un tema político, que quieren votos y se les estaban yendo al perder la Controversia, pero no debió ser motivo suficiente para arrebatar, tuvieron que exigirle a la Corte un pronunciamiento y orillarlos a que les favoreciera mostrando pruebas.

Hace unos años conocí a una persona que creció en una colonia donde ser pandillero era casi una obligación, tuvo siempre una ventaja sobre el resto, creció rápido y “mamado, por aquellos tiempos no era nada extraño que todos tuvieran un apodo, así, los maloras tenían sobrenombres muy ad hoc a sus aspectos o, en el mejor de los casos para ellos, a sus triunfos o derrotas en la calle.

A él le decían El Jalisquillo, le bautizaron de esa forma desde niño porque era el mejor para las canicas, pero, como todo, la suerte no estaba siempre de su lado, a veces no faltaba quien lo “matara” por una chiripa o por uno de esos errores que provocan el exceso de confianza, fue en una de estas ocasiones cuando se ganó el alias, al quedar eliminado se fue directo al “ahogado”, que es un círculo donde se colocan todas las apuestas, sacó las canicas, monedas que había y a punta de chingazos las defendió como pudo y se las llevó, el ingenio de uno de los presentes en la trifulca todavía lo carga a sus espaldas, “ah jalisquillo cabrón, nunca pierdes y cuando pierdes arrebatas”, le habría dicho.

Y si, la anécdota es de aquel México bárbaro que no termina de irse y ahora tiene nuevas expresiones, la política por ejemplo, y lo más ilustrativo es el tema que tratamos, lo que le digo del pleito entre el presidente Andrés Manuel y el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en lo legal el tamaulipeco ya le había ganado el pleito, hasta presumía giras y fotos, lo que no contaba, o no quiso entender el gobernador, es que al presidente nadie le gana y cuando pierde arrebata, sí, AMLO es el nuevo Jalisquillo, aunque quien sabe si el país lo vaya aguantar como tal o si con este tipo de acciones comience la debacle de lo que era un sueño, cambiar, que se derrumbe el slogan de transformar a México a un país más democrático y menos autoritario ya que parecerá no es cierto…

ENTREGA UAT PREMIO ESTATAL DE PSICOLOGIA… El Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), emitió un emotivo mensaje durante la ceremonia virtual del Premio Estatal de Psicología Tamaulipas 2021, realizado en el marco de la conmemoración del Día del Psicólogo en México.

En su mensaje reconoció la contribución de distinguidos profesionales de la psicología y destacó el premio póstumo que se otorgó en memoria del investigador, catedrático y servidor público, Mtro. César Humberto Carranza Aveldaño, considerado uno de los mejores profesionales en psicología y quien desempeñó una amplia trayectoria docente en la UAT.

“Estamos recordando el día de hoy particularmente al Mtro. Carranza, con quien compartí posibilidades de desarrollar esta carrera en la Universidad y cómo se estuvo normando la posibilidad de que este programa educativo existiera en Tamaulipas para que formáramos a los futuros profesionales”, expresó.

Dijo que una de las acciones más importantes compartidas con el Mtro. César Carranza en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) fue la consolidación de la Licenciatura en Psicología para certificarla como una carrera de calidad por organismos externos a la Universidad.

En la ceremonia virtual también emitió su mensaje la Dra. Gloria Molina Gamboa, Secretaria de Salud del Estado de Tamaulipas; dijo que estas acciones motivan a seguir entregando a la población un elemento tan importante como es la salud mental.

“Quiero, respetuosamente, felicitar a todos los que hoy obtienen este premio en aras del ejercicio profesional y del ejercicio de la enseñanza e investigación en la psicología, reconociendo la vocación de servicio de todas y todos”, agregó.

Acto seguido, se hizo entrega del reconocimiento por su invaluable aportación al campo de la psicología a las y los ganadores del premio: Francisco Javier Aquino Bustos,

Eva Rodríguez Martínez, Miroslava González Pomares, María Elena Valverde Álvarez y Adriana Báez Medina.

El premio póstumo al Maestro César Carranza Aveldaño lo recibió su esposa, la Mtra. Juana María del Carmen Valdez Ramírez. De igual manera, se entregó un reconocimiento en memoria del profesor de la UATSCDH, Mtro. Carlos Israel Wong, que recibió su esposa, la Sra. Guadalupe Carreón.

El evento contó con la presencia virtual de la Presidenta de la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México (FENAPSIME), Dra. Fuensanta López Rosales; del Mtro. Ricardo Hernández Brussolo, Presidente del Colegio de Psicólogos Victorenses y representante de los colegios organizadores: Colegio de Psicólogos del Noreste y Colegio de Psicólogos del Sur de Tamaulipas.

Además de la presencia de la Directora de la UATSCDH, Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, y del Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Matamoros-UAT, Dr. Gustavo Gutiérrez Sánchez.

Para concluir, se impartió la conferencia magistral “El rol de las y los profesionales en psicología en tiempos de pandemia”, por la Dra. Bertha Consuelo Hernández Lizárraga, ganadora del Premio Mexicano de Psicología 2021.

