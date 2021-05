Anabel Hernández explicó que en EU no hay una acusación criminal pública contra Cabeza de Vaca

AGENCIAS

CDMX.- Anabel Hernández aseguró que en Estado Unidos no hay una acusación criminal abierta o pública contra Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, quien cuenta con una orden de aprehensión en su contra.

Durante una entrevista con Julio Astillero, la periodista especializada en temas políticos y del narcotráfico aseguró que, a pesar de tener acceso a un archivo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, no tiene elementos para confirmar las supuestas investigaciones en contra del mandatario enviadas por este país.

“Yo he estado metiendo el nombre de García Cabeza de Vaca, he estado introduciendo el nombre de su mamá, he estado introduciendo el nombre de sus hermanos, y al menos ahí, hasta ahora, no hay un expediente criminal abierto en contra de ellos que esté activo”, dijo.

Señaló que podría parecer una información minúscula, pero le da ciertos elementos para concluir que lo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) es grave, pues el delito por el cual se emitió la orden de captura es diferente al presentado para el desafuero del ejecutivo estatal.

“Estamos hablando, Julio, de una especulación total, donde el ‘único que realmente tiene las pruebas’ es la Fiscalía, ¿son suficientes? Bueno, ya hemos visto cómo investiga la Fiscalía, cómo exonera velozmente y cómo incrimina velozmente”, sentenció la también escritora.

Para lograr dar certeza sobre la investigación contra Cabeza de Vaca, refirió, la única manera es conocer la carpeta formada por la dependencia de seguridad mexicana, pues sólo así se podría dar un veredicto judicial que incrimine o libere al panista.

Al inicio de la entrevista, Anabel Hernández especuló sobre el origen de la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. De acuerdo con sus declaraciones, pudo salir de la denuncia presentada por Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena, el pasado 29 de junio 2020, donde lo señaló por nexos con el narcotráfico en 58 páginas de documentación.

Sin embargo, dicha información no está incluida en el expediente de la FGR, por lo que cuestionó si la procedencia legal contra el mandatario tamaulipeco se debe a una búsqueda total de justicia o a una persecución política.

“Esto tiene que ver con una búsqueda absoluta, total, ciega de justicia, o pues si tiene tintes políticos, porque si el origen de esta orden de captura es Alejandro Rojas Díaz Durán, podríamos decir que nace un poco contaminada esta cosa”, indicó.

Las dudas de la periodista surgen porque Alejandro Rojas Díaz Durán es suplente de Ricardo Monreal en el Senado de la República, y se le ha considerado su mano derecha por su actuar político. Además de que gran parte de su denuncia está basada en notas y reportajes periodísticos recabados a lo largo del tiempo para culpar al gobernador, a su madre, hermanos, suegro y hasta un primo, situación que le dio motivos para tachar el proceso legal como un aprovechamiento político.

La autora del libro “Los señores del narco” también señaló y cuestionó la idea de justicia de López Obrador, pues recordó el caso de Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena en Huetamo, Michoacán, quien es fugitivo de la DEA por los cargos criminales que le imputan.

“Hoy el presidente da a conocer este oficio del FBI donde está pidiendo información sobre García Cabeza de Vaca, pues está muy bien, pero por qué no da también a conocer la orden de arresto en contra de su candidato. Si realmente al presidente le preocupa, le quita el sueño, es realmente una preocupación como ciudadano la búsqueda de la justicia, y si es válido el oficio del FBI, pues más válida debe ser la solicitud de la DEA de captura contra este candidato”, sentenció.