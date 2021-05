Marco Antonio Vázquez Villanueva

Les valemos gorro…

Es inexplicable el odio de los partidos políticos y los candidatos contra quienes les permiten vivir como reyes, disfrutar de poder y presupuestos, inentendible su forma de actuar contra quienes no hacen otra cosa que confiarles el futuro de los hijos, familia, vecinos y el propio, con el voto.

La prueba, la más palpable, son los llamados cierres de campaña que han tenido aspirantes a puestos de elección popular de todos los partidos políticos a lo largo y ancho del país, especialmente de Tamaulipas, y la reafirma la calidad de las propuestas que les han hecho a la ciudadanía, la mayor parte son tratando de darles atole con el dedo, las otras mera burla o falta de capacidad para crear algo mejor.

Vergonzoso ver que aspirantes a ser presidentes municipales o Diputados promuevan la aglomeración, el amontonamiento de personas nomás para fingir que el pueblo los quiere cuando en realidad quienes les rodean en esos cierres de campaña no hacen otra cosa que ir tratando de obtener una ganancia o, por lo menos, de disfrutar a un grupo o cantante que hace más de un año no podían ver en vivo.

Pregunta sería, ¿quién en su sano juicio va a un evento a escuchar el discurso de un político?, nadie, no nos hagamos, entonces, la presunción de que juntan cuatro, cinco 10 mil o 20 mil personas en un evento realmente es atribuible al grupo o cantante que contrataron y así habrían tenido más éxito si todavía le meten algo mejor, o ¿no?

En esos eventos de cierres de campaña se refleja algo peor que ambición de los aspirantes, se comprueba que los políticos odian a sus pueblos, tan es así que conociendo de primera mano los contagios de coronavirus, las muertes que causa y la forma de prevenir, con eso y todo, promueven la movilización de personas, que las mismas se olviden del cubrebocas y de la sana distancia, que los riesgos de enfermar, de los presentes a esos conciertos que no a los eventos políticos, aumenten considerablemente.

Esa es la realidad, en el afán de hacerle creer al electorado de que va a ganar uno u otro, dependiendo el grupo que contrato y la gente que fue a verlo, los partidos políticos rompieron con todo el protocolo de salud y han aumentado los riesgos de muerte de las personas.

La verdad es que, por parte de todos los partidos políticos, ha sido un despilfarro ese tipo de eventos y no le hablo solo de que algunos artistas que se presentaron cobran hasta en dólares sino también del costo que pudiera tener para el sistema de salud y económico el aumento de casos de coronavirus, un rebrote de este.

Más que tratar de alegrar y hacer una fiesta para los militantes de cada partido, los cierres de campaña se han convertido en lo más emblemático del odio que nos tienen los políticos a los de a pie, cada evento ha sido una verdadera amenaza a la salud pública, a la de cada uno de los que han acudido.

Si, dirá usted que nadie los lleva a fuerza, que cada uno ha sido libre de asistir o no a los llamados cierres de campaña y tiene mucha razón, sin embargo, eso no elimina que los mismos se organizan más por ambiciones políticas que por cariño, es más, los eventos con grupos musicales no son ni para que le quede clara la propuesta a sus votantes sino para apantallar que juntan mucha gente cuando por sí solos perderían hasta con una pelea de perros que junta a más interesados.

Más aún, si fuera real el amor al pueblo que dicen tener los candidatos pues en lugar de poner en riesgo la salud de los asistentes a sus eventos habrían gastado en afinar propuestas, en difundir las mismas por la vía donde existan menos riesgos de contagios y, sobre todo, haciendo campañas responsables, sin amontonamiento de la gente, promoviendo el uso de gel antibacterial y cubrebocas , la sana distancias, pero no, en lugar de ello prefirieron todo lo contrario, es más, hasta parecía que desean nos quede claro que les valemos gorro…

LA FRONTERA ESTA CALIENTITA… en Nuevo Laredo los problemas internos que tiene Morena, los militantes de ese partido parecen no querer a su candidata ni a sus candidatos, le están abriendo la puerta del triunfo, y de par en par, a los candidatos del PAN, la prueba más palpable de ello es que entre el alcalde con licencia, Enrique Rivas Cuellar y la candidata a presidenta municipal Yahleel Abdala, pudieron quitarles y convencer a su favor a más de mil militantes del Verde, PT y Morena en la última semana, según quienes están cerca de esa campaña hablan de que el próximo domingo ya serán más de 10 mil personas las que vigilen las urnas e inviten a votar a sus estructuras.

En Matamoros una diputada local de Morena denunció ante la Fiscalía General del Estado al aspirante de su propio partido a alcalde, Mario López, de amenazas, golpes y demás, dijo que que el edil con licencia pretendía evitar que ella manifestará su sentir ante el dirigente nacional.

Por cierto, el pasado fin de semana llego a este Estado el otro Mario, el dirigente nacional de Morena, que recorrió Reynosa y Matamoros, de sus eventos políticos poco se supo porque fueron superados en lo mediático por la presunta detención del mismo, una senadora y dos diputados, por hombres que presuntamente iban armados con cuernos de chivo y les amenazaron de muerte o les apuntaron, la versión la confirmaron varios de sus allegados y la negaron sus opositores argumentando que todo era un montaje, que la prueba más contundente de ello es que el dirigente nacional de Morena transmitía mientras presuntamente eran amenazados lo que no es nada común, es más, no es ni perdonable por aquellas tierras.

De Matamoros hay que irse a Reynosa donde el candidato del Morena, Carlos Peña Ortiz, parece que ya conformó a los propios de ese partido que no lo querían, aunque el daño a su campaña fue muy severo ya que fue desde su interior, tanto, que de dar la impresión de que iba muy sobrado ahora ya parece más real la posibilidad de que pueda perder, y con un buen margen, el próximo domingo ante Jesús María Moreno Ibarra, el candidato del PAN.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com