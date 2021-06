“No levito, no tengo mareo de poder, tengo los pies en la tierra”: AMLO

AGENCIAS

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha sentido “mareo de poder” en más de un año y medio de gobierno, por lo que tiene los pies en la tierra “no levito”.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que el poder atonta a personas inteligentes y “a los tontos los vuelve locos”.

“Han pasado 911 días de gobierno, ¿ha sentido en algunos de ellos mareo de poder?”, le preguntó un youtuber.

“No, tengo los pies en la tierra, no levito, dicen que el poder atonta a inteligentes y a los tontos los vuelve locos, y suele pasar cuando no hay ideales, cuando no hay principios. Cuando se entiende de que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, cuando siempre está presente el pueblo, el país, México, la nación.

“Para eso es el poder, lo demás no sirve de nada, es vanidad parafernalia, es acumulación de fama, de dinero, pero eso no es importante”, contestó.