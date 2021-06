Marco Antonio Vázquez Villanueva

Terrorismo…

En números conservadores dicen que fueron 14 las personas ejecutadas, otros hablan de 17 o más, los números oficiales no los conocemos, dicen que 15, pero solo dicen.

En lo que todos concuerdan, es que se trataba de personas inocentes, sin ninguna relación con la delincuencia, se las encontraron en la calle de por lo menos tres colonias de Reynosa, fingieron pretender asaltarlas pero todo era un pretexto, nomás querían matar, asustar, seguir amedrentando a la población al exhibir como inútiles a las corporaciones policiacas y de seguridad que, se presume, nos protegen de esa clase de delitos.

El miedo es una forma de control, saben que las personas asustadas difícilmente denuncian, casi están seguros que habrá impunidad o eso parece porque el presidente, quien juró guardar y hacer guardar la Constitución, prefiere abrazos y no balazos, los mexicanos lo más que esperamos es que quizá un día de estos, en alguna de sus mañaneras, pueda decir que los va a acusar con sus mamás, que les va a dar una beca para que ya no delincan o que prefiere eso a ver más civiles muertos, más sangre derramada, que 14, 17 o más caídos son pocos para los que pudieron haber sido.

Actos así duelen y lastiman mucho a la sociedad, porque no hay forma de justificarlos, hasta cierto punto son entendibles los ajustes de cuentas entre delincuentes, igual los muertos en enfrentamientos son personas que saben a qué se dedican, tienen conciencia del riesgo, a veces de que no van a vivir mucho tiempo y que no van a tener paz porque su actividad no se los permitirá, pero es diferente cuando ves a un anciano ejecutado, a dos mujeres tendidas, a otros más que su único pecado fue pasar por el lugar o vivir cerca de donde circulaban sus asesinos que viajan y se paseaban con toda impunidad y exhibiendo armas de todo tipo.

Quienes viven en Reynosa dicen que fueron horas de terror, mucho tiempo escondidos, sin saber que hacer, protegidos en sus casas y con miedo porque lo más que observaban de sus autoridades eran felicitaciones por el día del padre o cosas parecidas.

¿Y la verdad?, pues la verdad podrá esperar porque las versiones de la calle son muchas y ninguna que pueda explicar nuestra realidad.

En concreto, fue terrorismo, a los habitantes de tres colonias de Reynosa les tocó sufrir lo que se vive a diario por todo México, un país en manos de los malos, donde se respira miedo y muerte, en el que cualquiera puede caer ante la incapacidad o complicidad de las autoridades que poco o nada hacen en favor de los más desprotegidos, para cuidar a su pueblo que no hace otra cosa que tratar de ganarse la vida honradamente, igual es claro que serán los eventos de este sábado, y los resultados que se den sobre los mismos, lo que marquen nuestro futuro, hay seguridad que la impunidad no es aconsejable, puede ser un mal ejemplo para los siguientes eventos o para cuando a cualquiera se le antoje venir a calentar la plaza o pretender dominar por miedo a todo este territorio en el cual la mayor parte de su gente se pueda calificar como buena…

SIGUE DISPUTA ELECTORAL EN TRIBUNALES… todos los partidos políticos e incluso candidatos independientes se seguirán disputando por lo menos 20 municipios del Estado y algunos distritos electorales, lejos de espantar este tipo de actos nos deben poner felices, nada como que la autoridad en la materia transparente y de certeza a cada uno de los triunfos.

No, no se cierre con las versiones que hay en redes sociales de que el PAN pretende arrebatar en la mesa lo que no pudo en las urnas, o el PRI, o Morena, la realidad es que casi todos los partidos interpusieron recursos pensando que hubo trampas o se violentó la ley en algunas de sus partes y tienen derecho a que les den la razón, se vean beneficiados o perjudicados y les expliquen por qué.

Le insisto, cada elección que se judicializa es una oportunidad de detectar fallas y, sobre todo, de que los estudiosos en la materia pongan atención a esos actos para prevenirlos en siguientes procesos electorales.

Es más, no crea que cada reclamo va a terminar en los tribunales locales electorales, es muy probable que todos vayan a parar ante la autoridad federal en la materia, el TRIFE y, de eso tenga seguridad, cada vez hay más credibilidad en la misma o por lo menos mejor argumentación en su toma de decisiones.

EGRESADO DE LA UAT HARÁ RESIDENCIA EN HOSPITAL TEXANO… Ayrton Leonardo Ortiz Rodríguez, alumno de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) perteneciente a la generación 2016-2021 de Médico Cirujano, obtuvo su asignación para realizar el internado de pregrado en la ciudad de Brownsville, Texas, en Estados Unidos.

El estudiante de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros (FMEISCM) realizará su estancia del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022 en el Valley Baptist Medical Center (VBMC) de Brownsville.

Al respecto, Ayrton Ortiz explicó que en enero inició los trámites para su aceptación bajo la asesoría del Dr. Leopoldo Sánchez Torres, Coordinador de Internado de Pregrado de la Facultad, quien le indicó que por ser residente de Estados Unidos podría hacer su estadía en alguna clínica de ese país.

Así, solicitó la correspondiente carta de aceptación al hospital VBMC, que el Dr. Jaime Luis Silva, especialista en Cardiología Intervencionista adscrito a la clínica y egresado de la FMEISCM, respondió favorablemente.

La autorización se solicitó ante la Secretaría de Salud de Tamaulipas, al Encargado de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, Dr. Ariel Oliden Mercado Cárdenas, por conducto del Director de la Facultad, Dr. Pedro Luis Mendoza Múzquiz.

Finalmente, recibió la asignación en la ceremonia efectuada el 3 de junio en la Facultad de Medicina, donde se otorgaron otros 74 campos clínicos, distribuidos en instituciones de salud de Tamaulipas y San Luis Potosí.

Ayrton Leonardo Ortiz Rodríguez realizará su rotación de servicio como asistente médico, iniciando en el área de Cardiología para recorrer las diferentes áreas de especialidades en el transcurso de su estadía. Las competencias interculturales desarrolladas a lo largo de su carrera le permitirán desempeñarse de la mejor manera y enaltecer el nombre de la UAT en el extranjero.

