Martha Isabel Alvarado



Reynosa se tiñe de rojo





.-Se recrudece la violencia en Reynosa

.-Reacciona Maki con escueto mensaje

.-Alejandro Rojas, requerido por la FGJ

.-“Makito”, publica a Reynosa, enlutada



Con la novedad, queridísimos lectores, que, al Senador suplente de Morena, ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, ya le salió ‘cola’, por andar hablando de más en sus videos que publica en redes sociales.



En uno de sus videos, a Rojas se le ocurrió comentar el supuesto caso de un hijo del Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al que le habrían cercenado los dedos…



Pues ahí tienen que, a raíz de lo anterior, la Fiscalía de Tamaulipas, por medio de un Juez, presuntamente ha librado una Orden de Presentación en contra de Rojas Díaz Durán.



Según ha trascendido, el propósito de la Fiscalía del Estado, es que Rojas acuda a aportar pormenores de lo que afirmó en su video, sobre el tema antes mencionado.



Quedan en el aire varias preguntas: ¿Acudirá envalentonado ante la FGJ, como suele mostrarse en sus publicaciones de redes, este Senador suplente?. ¿O acaso preferirá que mejor digan: “aquí corrió, que aquí quedó” y salir huyendo del estado?.



Veremos y comentaremos.



De algún modo, por ‘culpa’ de Alejandro Rojas y el ‘mitote’ que anduvo armando con la ‘cumbre’ que Morena tenía programada el sábado en ciudad Victoria, diciendo que era para ‘preparar’ la candidatura a gobernador (a la cual él mismo cree tener derecho), fue que se decidió la cancelación del evento.



Como ya lo hemos anotado en este espacio, otras razones fueron: que varios alcaldes electos no asistirían porque andan amparados (jurídicamente hablando); que hay muchas impugnaciones pendientes que interpuso el PAN, y por supuesto, la pandemia del Covid.



En Reynosa, durante el fin de semana se recrudeció el clima de violencia, reflejado en hechos suscitados en las colonias Lampacitos, Almaguer y Unidad Obrera, así como la Bienestar, que dejaron saldo de 14 personas muertas, tan solo en la jornada sabatina.



Hasta donde se sabe, la única reacción de la alcaldesa MAKI ORTIZ en torno a los hechos, fue un escueto mensaje que publicó en su cuenta de twitter, diciendo:



“Pedimos a las autoridades de seguridad, se esclarezcan los lamentables hechos donde perdieron la vida 12 personas y tres más resultaron heridas, y se proteja a la ciudadanía de estos actos violentos”.



Como se podrá observar, la alcaldesa no precisó a qué rango de autoridad dirigió su petición.



Se supone, que ahora que la alcaldesa de Reynosa anda vestida de pies a cabeza de color guinda, alusivo a Morena, sus relaciones con el gobierno federal estarían en un punto óptimo. ¿Por qué no le estarán echando la mano entonces, para evitar ‘picos’ violentos como el del fin de semana?.



No es por intrigar, pero de continuar así las cosas, la alcaldesa de Reynosa le estaría ‘heredando’ a su retoño, el ahora alcalde electo de Morena, CARLOS PEÑA ORTÍZ, tremenda crisis de inseguridad.



A propósito de la transición municipal de corte familiar que se dará en Reynosa, habría que considerar otros ‘pendientes’, que pasarán, automáticamente, de madre a hijo.



Por ejemplo, el Convenio que habría celebrado la Comapa local con la Comisión Federal de Electricidad, para la reanudación del servicio de energía eléctrica, mismo que le fue suspendido al organismo de agua y drenaje debido a un adeudo de 60 millones de pesos. Según sabe, el mismo tendrá vencimiento el 30 de septiembre próximo.



¿O sea que, entrando “Makito” a ‘tomar las riendas’ del Ayuntamiento, el 1 de octubre, podría ‘toparse’ con que otra vez le ‘cortarían la luz’ a la Comisión Municipal de Agua Potable, en caso de que esta última no regularice sus pagos del suministro eléctrico?.



La alcaldesa publicó otro mensaje, en el que públicamente le pide a su hijo y virtual sucesor en el cargo: “Nunca te olvides de Dios”.



Tal vez ya se olvidó la alcaldesa, que ella prometió desde su primera campaña por la presidencia municipal, en 2016, acabar con las balaceras en Reynosa. Lo cual quedó para la posteridad en un video que de cuando en cuando ‘reviven’ sus malquerientes en redes.



Qué duro. El propio “Makito” publicó en su Facebook una foto de Reynosa con un crespón negro y la fecha 19 de junio. Sin duda, una imagen que no habla nada bien de esta ciudad.



CONTRAFUEGO: No la chinguen, no le dejen todo a Dios.

Hasta la próxima.