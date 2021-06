Martha Isabel Alvarado



El Pacto de Las Viandas





.-Hoy, reunión de Seguridad en Reynosa

.-Que la gente quiere paz, dice alcaldesa

.-¿Y la promesa de acabar las balaceras?

.-JR y RGV se ‘apalabran’ en Las Viandas



Los números apuntan a que algo no está funcionando bien en cuanto a la estrategia de Seguridad del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, a juzgar por las 2 mil 963 personas asesinadas en el mes de mayo pasado.



Las cifras son de la propia Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del gobierno federal, hoy a cargo de ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, quien asumió el cargo en diciembre de 2020, tras la renuncia de ALFONSO DURAZO MONTAÑO.



Los 2 mil 963 muertos, equivalen al registro más alto desde agosto pasado, cuando aún ‘despachaba’ Durazo en esa Secretaría, que, por lo visto, tiene muy “mala suerte”.



Tan solo el fin de semana, se registraron 230 asesinatos violentos, de los cuales 18 fueron en Reynosa, lo cual ha puesto en esta ciudad en el foco de atención internacional, por la forma en que se suscitaron tales crímenes, con visos de barbarie.



Tal vez, ocurre, que la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de oficio reportera (antes trabajó para “La Jornada”), está ‘sobrecargada’ de chamba.



Dicho lo cual, porque recientemente el Presidente LÓPEZ OBRADOR le encargó que sea ella quien supervise la ejecución del programa de vacunación contra el Covid en 39 municipios de la frontera entre México y Estados Unidos, con el lote del laboratorio Johnson, donado por el Presidente JOE BIDEN.

Ojalá que muy pronto, alguien con capacidad ‘le eche la mano’ a doña Rosa Icela, para que la estrategia de Seguridad del gobierno federal comience a funcionar.



¿Habrá alguien de la Ayudantía de AMLO que quiera ‘entrar al quite’ en la SSP, aprovechando que hay tanto CH.P.T.?. (Chingones pa’ todo).



A propósito de temas de Seguridad y de las escalofriantes secuelas que dejaron los hechos suscitados el pasado sábado en esta frontera, hoy se realizará en Reynosa una reunión de alto nivel, con los mandos regionales de la Sedena y la Marina, así como de otras corporaciones.



Según ha trascendido, en dicha reunión estarán presentes funcionarios de Seguridad procedentes de la Ciudad de México. Suponemos que también el gobernador CABEZA DE VACA y la alcaldesa MAKI ORTÍZ, quien por cierto ayer tuvo una entrevista muy ‘lacrimógena’ con JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA.



Raro en él, pero “El Teacher” apenas sí articuló pregunta, y la alcaldesa, en tono ‘enfático’, manifestó:



“No sabemos de qué delitos estamos hablando, porque no se han esclarecido. Nadie se puede zafar, ni siquiera los ciudadanos, que si sabemos algo tenemos que hacer una denuncia, aunque se anónima. Porque ahorita, es la única forma de seguir adelante”.



“Pueden ser delitos del fuero común, delitos del fuero federal, qué importa eso. Las personas y las instancias de gobierno tienen que responderle a la ciudadanía”, agregó.



“A la ciudadanía no le interesa si esta es una responsabilidad de qué nivel de gobierno, la ciudadanía lo que quiere es tener paz, quiere trabajar, quiere salir y asegurar que va a volver en la noche a su casa”, recalcó Ortiz Domínguez.



Quizá ya se olvidó la alcaldesa de Reynosa, como lo anotamos ayer en este espacio, que, en su campaña de 2016, ella prometió de manera muy contundente que terminaría con las balaceras en Reynosa. ¿Y?.

Por otro lado, respecto a la foto que circula en redes sociales desde el fin de semana, en la cual aparecen el súper delegado del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, y el Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, compartiendo los alimentos en el restaurante Las Viandas de Ciudad Victoria, se supo lo siguiente:



Que ambos personajes hicieron un supuesto pacto, en calidad de aspirantes a la gubernatura de Tamaulipas, a disputarse en 2022, consistente en que, el que salga más arriba en las encuestas, apoyará al otro.



Obviamente, allí la ventaja la lleva “JR”, al menos por ahora. A juzgar por el número de beneficiarios de los programas sociales de la “4-T” que corresponden a Tamaulipas, que tan sólo en Reynosa asciende a 80 mil personas.



A querer y no, en política, traer ‘canicas’ cuenta, y cuenta mucho. A no ser que, parte del supuesto pacto, sea que “JR” le compartiría al tampiqueño, con qué ‘juegue’. ¿Aunque sea las ‘caniquitas’ de agua?.



Según BARACK OBAMA: “El dinero no es la única respuesta, pero marca la diferencia”.



CONTRAFUEGO: Las promesas se las lleva el fin de un gobierno.

Hasta la próxima.