Martha Isabel Alvarado



Ni cómo ‘aventar el arpa’





.-Enésima jornada violenta en Reynosa

.-Maki Ortiz, ni por el twitter se ‘asomó’

.-Alcalde electo muy ‘light’ en sus redes

.-Titular de RTC, busca posicionamiento



Tristemente, la violencia no cesa en Reynosa. Durante la jornada de ayer, los habitantes de las colonias: Los Muros, Hacienda Las Fuentes, Cañada, Aztlán y Las Cumbres, entre otras, vivieron horas de pánico, a consecuencia de los enfrentamientos armados.



Muchas calles de Reynosa se vieron desoladas, pues esta vez las ‘situaciones de riesgo’ fueron más temprano, de modo que hubo quienes prefirieron mejor no arriesgarse, y optaron por no salir de sus casas.



Y esta vez, ni siquiera hubo un ‘twitter’ de la alcaldesa MAKI ORTIZ, que les diera ‘consuelo’.



Lo más seguro, es que, en su fuero interno, piensa la alcaldesa de Reynosa (como la famosa ranita de los memes): “A veces me dan ganas de ‘aventar el arpa’…pero cuando me acuerdo que se la voy a ‘aventar’ a mi hijito, se me quitan”.



Por cierto, alguien debe asesorar a “Makito” en cuanto a sus publicaciones de redes sociales, algunas de ellas muy ‘light’, y otras, de plano, desafortunadas.



Para empezar, los asesores de Peña Ortiz deben ‘recordarle’ que ya es un alcalde electo.



Seguramente no lo hizo con malicia, pero el 15 de junio pasado, “Makito” publicó una foto donde aparece bañando a su mascota, acompañada del texto: “Disfrutando la tarde con Andy”.

Pero usuarios de redes, inconformes por la falta del vital líquido en su sector (que se dio ese día, debido a que la CFE “le cortó la luz” a Comapa de Reynosa) ya se lo ‘acababan’, diciéndole: “Qué bueno que el perrito sí tiene agua”, y cosas por el estilo.



En otra de sus publicaciones del “Face”, publicó “Makito”: “Buenas noches, para el día de mañana se esperan algunas tormentas en Reynosa. Cuídense mucho”.



Pero resulta, que la ‘tormenta’ fue de balas, y no de las que anuncia el pronóstico del clima.



Tal vez los asesores de “Makito” estén dejando pasar una oportunidad de publicitarlo trabajando en sus oficinas, en plena elaboración del Plan Municipal de Desarrollo. Lo cual lo haría ver mejor, que la imagen en la que le da shampoo a su perrito.



Quienes lo conocen, dicen que el hijito de la alcaldesa Maki Ortiz, tiene preparación y carácter. ¿Lo sabrán sus asesores?.



Aunque sea con cinco días de retraso, “Makito” tuvo la idea de visitar (este miércoles) a algunos de los lesionados de la masacre del sábado, de lo cual dio cuenta en sus redes sociales.



“Mas vale tarde, que nunca”, dice conocida frase.



El que ha intensificado su ‘activismo’, evidentemente, tratando de ganar presencia mediática, a toda prisa, es el Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la “4-T”, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Durante la jornada de ayer, el titular de RTC tuvo una charla por Facebook Live con “El Mañana de Reynosa”, en la cual participaron los compañeros reporteros JUAN GILBERTO BANDA y HUGO REYNA.



Juan Gilberto hizo un planteamiento interesante, al señalar que Morena quedó resquebrajada en Reynosa, a raíz de la imposición de un candidato a la alcaldía, en la persona de Carlos Peña Ortiz, hijo de la presidenta municipal emanada del PAN.

Respecto a lo cual respondió el titular de RTC, que Peña Ortiz ‘entró’ como candidato externo, y que ahora se debe buscar alcanzar la unidad.



Por nuestra parte, diríamos que la unidad de Morena se ve difícil de lograr en el corto plazo, considerando que varios de los ganadores de la elección del pasado 6 de junio, habrían incrementado su capital político, e incluso algunos asumirán que ya traen en la ‘bolsa’, ‘medio boleto’ para el 2022.



Obviamente, nos referimos a los de Morena.



Bajo ese orden de cosas, la pregunta sería: ¿Estarían dispuestos a ceder ese ‘capital’ a favor de alguien que viene ‘de fuera’?.



Habría que preguntárselo a: AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega”, ADRIÁN OCEGUERA de Madero, e incluso al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien, por cierto, el 6 de junio, lo único que ganó fue la reelección para él y una regiduría para su esposa.



Y tan ‘ilusionado’ que andaba Erasmo con ganar Tampico para la causa morenista, con la “compradera” de votos para OLGA SOSA. ¡Uff!.



CONTRAFUEGO: Eran muchos…y parió la abuela.

Hasta la próxima.