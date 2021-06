Martha Isabel Alvarado



A propósito del supuesto ‘destape’ de “El Truco”, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, que se dio recientemente a instancias del Ejecutivo Estatal, hay algo del ‘baúl de los recuerdos’, que viene a colación.



Hablamos del caso de otro Secretario General de Gobierno, HOMERO DÍAZ RODRÍGUEZ, que se desempeñó como tal durante el sexenio del Priista TOMÁS YARRINGTON RUVALCABA.



Como bien se ha de recordar, Homero Díaz, matamorense de origen, era considerado el ‘delfín’ de TYR para su relevo en el cargo, pero por más ‘ganas’ que le metió el entonces gobernador, no logró hacer ‘crecer’ a su colaborador, políticamente hablando.



Hasta una reforma a la Constitución Local impulsó TYR, para vida de que Díaz Rodríguez cumpliera el requisito de residencia, o arraigo, que exige la normatividad electoral, para ser candidato a la gubernatura.



Pero a Homero Díaz, un brillante Notario Público que incluso prestó sus servicios a ERNESTO ZEDILLO, nunca se le quitó lo ‘achilangado’, pese al esfuerzo de operadores políticos experimentados, como CARLOS DE ALEJANDRO ACEVEDO y BLADIMIR MARTÍNEZ, entre otros, que recibieron la encomienda de posicionarlo.



A la postre, TYR se ‘resignó’ de que aquello era poco menos que ‘misión imposible’, y se decantó por el entonces alcalde de Victoria, EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES. El resto de la historia, es de todos conocida.



Durante la más reciente emisión de “Reporteros en La Mesa”, los compañeros y muy queridos amigos LUIS ALONSO VÁZQUEZ y JOSÉ LUIS BGARZA, citaron los casos de otros dos Secretarios Generales de Gobierno que también aspiraron a la gubernatura en un momento dado, con el respaldo de sus respectivos jefes, pero no lo lograron.



Luis Alonso mencionó el caso de JAIME RODRÍGUEZ INURRIGARRO, a quien el gobernador de la época MANUEL CAVAZOS LERMA, le vio espolones para ‘gallo’. Pero a la postre, el ungido fue TYR.



En tanto que José Luis rememoró las aspiraciones por la gubernatura del ahora extinto JOAQUÍN CONTRERAS CANTÚ, “El Cremas”, quien fuera Secretario General de Gobierno en el sexenio de EMILIO MARTÍNEZ MANNATOU.



Un punto sobre el que llamó la atención Luis Alonso, fue el carisma que debe tener un aspirante a gobernador, que a simple vista no tendría “El Truco”.



Quizá a este último, más bien lo quieran para que “cierre la puerta”, durante el presente mandato. ¿Será?.



Por cierto, el gobernador CABEZA DE VACA mandó al Congreso Local su propuesta para nombrar a tres nuevos Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a fin de que cubran igual número de vacantes en el mismo.



Ellos son: JOEL AARÓN MEDINA LADRÓN DE GUEVARA y ALEJANDRO GUERRA MARTÍNEZ, este último, hermano del Sub Secretario de Ingresos, MAURICIO GUERRA MARTÍNEZ.



Así como MARÍA DEL ROSARIO GARZA HINOJOSA, que en mayo de 2019 fue nombrada Directora del Registro Civil. Ella es también conocida como “La China”, propietaria del restaurante “Don Elías”.



Por otro lado, al que casi le toca la “lluvia de balas” que se suscitó durante las primeras horas de este martes en el municipio de Miguel Alemán (que dejó saldo de 9 muertos, tirados en plena calle), fue al ‘súper delegado’ del gobierno federal en Tamaulipas, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”.



Es decir, que la dependencia que encabeza “JR” desarrolló actividades en Miguel Alemán, consistentes en la entrega de apoyos del programa para Adultos Mayores y personas con discapacidad, lo cual se llevó a cabo de manera presencial.



Que a “JR” no le queda mucho tiempo como ‘súper delegado’, es lo que nos dice una fuente allegada a la “4-T”. ¿Será?.



Lo que sí se sabe de cierto, es que a Gómez Leal le cederían en octubre las riendas de la Comapa de Reynosa, dependencia que, por cierto, le tenían ‘prometida’ al diputado local de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, si el PAN ganaba en Reynosa las elecciones del 6 de junio.



Por su parte, la diputada federal electa del PAN por el distrito 08 con sede en Tampico, ROSA GONZÁLEZ AZCÁRRAGA, anticipa que, desde su curul en el Congreso de la Unión, pugnará porque se haga realidad la Convención Nacional Hacendaria, que ha enarbolado el gobernador CABEZA DE VACA.



