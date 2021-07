Marco Antonio Vázquez Villanueva

Peligro, políticos trabajando…

El poeta se pregunta con mucha ansiedad, “a dónde vamos a parar, cayendo siempre en el mismo error”, y más que a una mujer pareciera se lo canta a nuestros políticos, a esos seres que no conocen ni a su padre cuando pierden el control, o cuando andan en busca de obtener poder.

Las campañas electorales son ejemplo de lo que menciono, se privilegió la caza del voto por sobre la vida de las personas, hubo movilización de miles de ciudadanos, reuniones como bingos, loterías y hasta los bailes donde no se siguieron los protocolos de salud, los resultados, otra vez estamos en semáforo rojo, o casi rojo, por el Covid y no parece vérsele el fin al problema, más de cien infectados al día, a veces más de doscientos, y sin contar los muertos.

Hay algo más, en las redes sociales todos los días vemos festejos, lo mismo por futbol que una quinceañera o boda, en los microbuses la gente se olvidó del cubrebocas y la sana distancia, vaya, hasta para comprar cerveza la gente hace filas.

Las cosas que vemos tienen un origen político y es que las autoridades por no meterse en problemas tuvieron que ir cediendo a las presiones de empresarios qué, efectivamente, requerían de la reapertura ya que estaban a punto de morir sus empresas y al principio hicieron todo bien, iban a la baja los contagios, pero hoy va usted a los centros comerciales y los guardias fingen que le checan la temperatura mientras otros ya ni agua le ponen a los tapetes, ni para qué exigirles que les pongan un químico.

Y les vale, le cuento, en uno de esos casos al observar la negligencia de quien checaba en un puesto de control en una oficina donde van muchas personas a pagar le pregunte si me podía decir mi temperatura por favor, al frenarme se sorprendió, pero tomó de nuevo su pistola, observa y me afirma que traía 32 grados, cosa que es imposible, por lo que le pregunto, y si funcionaba el termómetro y me responde, “es lo que nos dan, sino confía no entre”.

En fin, la situación es que los casos de infecciones por el coronavirus llamado Covid 19 van en aumento y son el resultado de que políticos mexicanos están trabajando, porque no crea que somos nosotros, los tamaulipecos, en todos México está igual.

Y si, lamentablemente vienen cosas peores, como la aberrante consulta ciudadana para preguntarle, dicen los afines al presidente, si usted desea que se meta en la cárcel a los expresidentes, es un hecho que el gobierno federal intentará por todos los medios que la gente participe para hacer válida la misma y hacerle creer a la gente que los toman en cuenta, eso significa que por lo menos van a intentar movilizar a unos 37 millones de mexicanos que es el 40 por ciento del padrón y lo necesario para ser vinculatoria y válido dicho proceso, exacto, en los siguientes días otra vez habrá campaña y otra vez reuniones que van a provocar otra imparable ola de contagio de Covid19, lamentable, otra vez los políticos mexicanos trabajando, y si, quizá ahora le toque el turno a otro de nuestros poetas que desde su tumba ha de estar gritando, “pero que necesidad”…

EVALUAN ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL EN LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió los trabajos de la Vigésima Reunión del Colegio de Directores, en la cual se analizaron los avances del Plan Piloto de Verano Práctico Presencial y se dio seguimiento a propuestas de la gestión institucional para el período escolar de otoño 2021-3.

En el desarrollo de la sesión que tuvo como sede presencial el auditorio del Centro de Excelencia del Campus Victoria, se puso a consideración del órgano colegiado universitario la exposición de temas prioritarios de la máxima casa de estudios en el estado.

Entre estos, se presentó la propuesta de convocatoria para las Becas COVID-19 que emitirá la casa de estudios para el ciclo escolar 2021-3 en apoyo a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad económica.

En este renglón, se informó que en el período 2020-3 se otorgó este beneficio a 6 217 jóvenes y en el reciente período 2021-1 a 6 142 estudiantes, con becas que consisten en la exención de pagos de colegiatura.

En la reunión, que siguieron de manera virtual por la plataforma Microsoft Teams los directores de los 26 planteles de la UAT, el Ing. José Andrés Suárez Fernández destacó que la Universidad no se ha detenido en sus programas académicos y administrativos, y que, ante las condiciones de la pandemia, se siguen atendiendo las medidas de seguridad y salud de los estudiantes y docentes.

Apuntó que no existen todavía condiciones para regresar a clases presenciales y, en ese sentido, comentó que, con base en las experiencias del Plan Piloto de Verano Práctico Presencial instrumentado en este período reciente (2021-2), se han estado analizando escenarios para el retorno gradual a las actividades académicas.

Indicó que se consideran tres escenarios en los que puede darse la actividad educativa, como son la virtualidad, la presencialidad controlada o algún modelo mixto, y que se trabaja en la realización de un ejercicio diagnóstico a fin de conformar una guía que permita afrontar los retos que representa la nueva normalidad pospandemia y sirva de apoyo para brindar certidumbre, facilitar la administración escolar y permita la toma de decisiones.

En otra parte de la sesión, se dieron a conocer los avances para la acreditación de la gestión institucional, cuyo proceso será revisado en la visita de un comité de evaluación dependiente del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, el COPAES.

En el presídium de esta reunión de trabajo acompañaron al Rector el Secretario General de la Universidad, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, y la Secretaria de Gestión Escolar, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña.

VIGILAN FEDERALES Y ESTATALES CARRETERA ENTRE NUEVO LEON Y NUEVO LAREDO… Elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aplican el programa ‘Prevención y Disuasión del Delito’ en toda la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, dio a conocer el alcalde de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel.

Con este operativo se busca garantizar un tránsito seguro por esta frontera, por lo que se mantendrán recorridos hasta el límite de Nuevo León las 24 horas.

Participan más de 15 unidades de la Policía Estatal, y una cifra similar de cada una de las corporaciones.

Por parte de la Policía Estatal, se mantiene de forma permanente un operativo en el Centro de Internación Temporal de Vehículos (CITEV), donde se forman caravanas de paisanos que son escoltados hasta el kilómetro 26.

Del kilómetro 26 al límite con Nuevo León, las corporaciones de seguridad contarán con unidades que recorrerán la carretera para apoyar en todo momento a quien lo requiera, desde servicio mecánico hasta orientación, y por aire un helicóptero sobrevolará la zona para resguardar a los conductores.

Este operativo estará de forma permanente. Se recomienda a las personas que viajarán al interior del país, lo hagan de día.

