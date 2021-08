Martha Isabel Alvarado



La foto de la discordia



.-Que “JR” sospecha traición de Maki

.-Visita de la edil a la UIF ‘mete ruido’

.-Américo ganón de episodio de celos

.-Gestiona Carmen Lilia, sede Aduanal



Con la fama de traidora que se carga la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, que es casi su “sello personal”, según testimonios de los que la han padecido, resulta que ahora sería el ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien anda ‘recelando’ de ella…



¿Pues no que andaban muy ‘manitos’ en campaña, y hasta la prestó “JR” parte de las instalaciones del hotel “Engrei” (propiedad de su familia), al candidato de Morena a la alcaldía, CARLOS VÍCTOR PEÑA, hijito de la alcaldesa, para que instalara ahí su ‘cuartel general’?.



Parece que esos días felices entre la alcaldesa y el coordinador de los programas sociales de la “4-T” en Tamaulipas, han quedado atrás.



¿Por qué?, se estarán preguntando los amados lectores.



El ‘problema’ surgió a raíz de una foto que publicó la alcaldesa Maki Ortiz en su cuenta de Twitter el pasado 29 de julio, en la que ella aparece posando junto al Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, SANTIAGO NIETO CASTILLO.



“Gracias @SNietoCastillo por su interés en la lucha contra la corrupción en Reynosa y en México”, escribió la alcaldesa al pie de la imagen.



Y quizá de allí no hubiera pasado, de no ser porque el propio Santiago Nieto publicó esa misma foto, con el siguiente comentario: “Sostuve reunión de trabajo con la Presidenta Municipal de Reynosa, @MakiOrtizD. Intercambiamos información y experiencias para combatir los delitos que se cometen en Tamaulipas: desde trata de personas, robo de hidrocarburos o defraudación aduanera hasta corrupción política”.



Pensando mal, consideraríamos que el texto llevaba ‘jiribilla’ para un político prominente de Tamaulipas, “archienemigo” de la alcaldesa y la “4-T”. Pero resulta, que el que ‘se ganchó’ fue “JR”. ¿Acaso le hizo ‘ruido’ lo de “robo de hidrocarburos” y “defraudación aduanera”?.



El caso es que el funcionario federal tuvo una reacción…¿‘hormonal’?.



Es decir que, de puro “coraje”, pensando que la alcaldesa fue a la UIF a ‘echarle tierra’, gracias a que uno de los aspirantes de Morena a la gubernatura de Tamaulipas ‘le abrió la puerta’ de esa dependencia, el ‘súper delegado’ no dudó en querer ‘vengarse’.



De modo que, “JR” quiso darle una ‘lección’ al aspirante en mención, con el que ya traía ciertos ‘amarres’, y fue a ‘tirarse en brazos’ (políticamente hablando), del Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, durante la gira de este último por Matamoros.



Con razón se nos hizo muy raro, que el ‘súper delegado’ se ‘apareciera’, nomás así, sin decir ‘agua va’, en el evento que la Asociación de Contadores Públicos de Matamoros dispuso para recibir a Villarreal Anaya como su invitado especial, como ayer lo comentamos aquí.



Aunado lo anterior, a la foto que el propio “JR” publicó en su cuenta de Facebook, abrazado del legislador morenista, diciendo: “Con mi amigo el Senador Américo Villarreal. Tamaulipas en Unidad”.



Si de verdad, lo que busca Morena es la unidad, cualquiera diría que deben dejarse de…episodios tan ‘viscerales’, como el antes relatado, que en una de esas podría aprovechar la oposición, concretamente el PAN, al que, precipitadamente, algunos ya dan por ‘muerto’.



Venido a ver. De acuerdo a un trascendido, Maki no fue a la UIF, sino más bien, la UIF “mandó llamar” a Maki, a raíz de información que habría aflorado, luego de que su hijo, el alcalde electo, presuntamente fue ‘retenido’ durante tres horas en el puente internacional que conecta a Reynosa con Hidalgo, Texas. ¿Será?.



“Haiga sido como haiga sido”, la alcaldesa lo estaría usando a su favor.



¿Logrará Maki Ortiz repetir su ‘jugada’ de este 2021, gracias a la cual logró candidatear a su ‘retoño’ por Morena, y que posteriormente ganara la alcaldía, lo cual garantizaría que el presupuesto municipal del trienio 2021-2024 permanezca ‘en casa’?.



Todo dependerá de lo hábil que sean los actores de Morena involucrados en este ‘vodevil’, para aclarar el supuesto malentendido.



Por su parte, la alcaldesa electa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS HINOJOSA, de Morena, se entrevistó en la CDMX con el director general de Aduanas, HORACIO DUARTE. Entre los temas abordados, estaría el traslado de esa dependencia a suelo neolaredense, como lo prometió AMLO en su campaña presidencial, como parte de la dinámica de descentralización de su gobierno.



Hoy viernes cumpleaños el empresario MANUEL GÓMEZ NARANJO, el muy querido "Momo", que seguramente recibirá 'carretadas' de abrazos virtuales, y reales, de los muchos amigos con que cuenta en todo Tamaulipas y más allá. Desde aquí le deseamos lo mejor.



