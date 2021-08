Martha Isabel Alvarado



El Apestado



.-“Xico”, no fue convidado a reunión con CDV

.-Ex alcaldes de Victoria, acuden a Casa Tam

.-CDE del PRI rechaza una probable coalición

.-“Makito”, toma un mes de ‘relax’ por Europa



Resulta obvio que, para el PRI de Tamaulipas, no ir en alianza con uno o más Partidos rumbo a los comicios del 2022, sería una actitud casi suicida. ¿Para qué colocar al Partido Tricolor en el tenor de la desaparición?.



En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el dirigente del PRI tamaulipeco, EDGARDO MELHEM SALINAS, negó este martes una alianza oficial con el PAN.



“Las alianzas no se construyen con boletines”, consignó Melhem Salinas en la misma red social, y en eso tiene razón.



Pero a final de cuentas, lo que a todo mundo le debe quedar muy claro es, que la decisión de que el PRI de Tamaulipas vaya o no en coalición para la elección de gobernador, no depende del Comité Directivo Estatal. Para nada.



De modo que no hay que descartar, que la alianza PRI-PAN-PRD, que el pasado 6 de junio logró concretar importantes triunfos en 9 alcaldías de la mismísima Ciudad de México, cobre forma en Tamaulipas.



Con un probable añadido ‘picante’ pero sabroso, como el chile verde, que sería el PVEM. Pero el ‘chisme’ completo lo revelaremos a su debido tiempo.



Edgardo Melhem se reunió el pasado lunes en la CDMX, con el dirigente nacional de su Partido, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, “Alito”, y según dijo el riobravense, hablaron del trabajo que hay que hacer para fortalecer al PRI en Tamaulipas.



Por otro lado, comentaremos, que llamó profundamente la atención, la presencia de ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ, en el desayuno que sostuvo el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA con ex alcaldes de Ciudad Victoria en Casa Tam, el martes por la mañana.



Dicho lo cual, porque Diez Gutiérrez, de algún modo, ya trae la ‘etiqueta’ de pre candidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.



En terrenos del Movimiento Naranja, alguien que no pierde oportunidad de ‘tupirle’ al gobierno panista de Tamaulipas cada vez que tiene un micrófono enfrente, es su coordinador estatal, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, el ex “Muchacho alegre”.



Lo cual contrasta con la presencia de Arturo Diez en la reunión con el gobernador CDV, a la que pudiera dársele una lectura conciliadora.



Por lo visto, y dada su ausencia en este encuentro de ex alcaldes de Victoria con el mandatario estatal, se infiere que XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, sigue en calidad de ‘apestado’.



Claro está, que mucho tuvo que ver “Xico”, por su deplorable desempeño al frente del Ayuntamiento 2019-2021, con la derrota que sufrió el PAN en la capital victorense el pasado 6 de junio, en lo que comúnmente se conoce como “voto de castigo”.



De ahí que resulte comprensible, que a “Xico” no lo quiera ni ver el líder moral del PAN en Tamaulipas, que fue quien le dio la oportunidad de su vida en las elecciones del 2018.



“Xico” ha quedado estigmatizado como la gran vergüenza del PAN.



Hablando de alianzas, los que quisieron mandar algo así como una ‘señal’ de que podrían coaligarse, con el almuerzo que compartieron a principios de esta semana, fueron el nuevo dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, MANUEL MUÑOZ CANO y el coordinador estatal del PT, ALEJANDRO CENICEROS.



Pero indiscutiblemente, la última palabra en el PVEM, la tiene el ex gobernador de Chiapas MANUEL VELAZCO COELLO, más allá de que la abogada KAREN CASTREJÓN, originaria del estado de Guerrero, es la que da la cara como cabeza del Comité Ejecutivo Nacional.



Por su parte, el alcalde electo por Morena, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, sigue publicando en sus redes sociales (Twitter y Facebook), fotos de amaneceres de Reynosa, municipio que muy pronto tendrá a su cargo, acompañados de buenos deseos para sus seguidores.



Como la imagen que publicó ayer (miércoles), de un ‘paisaje’ del bulevar “Miguel Hidalgo”, diciendo: “Mitad de semana ya, que tengan excelente y bendecido día. Saludos”.



Lo cierto es que “Makito” se fue de vacaciones a Europa, por un mes.



Finalmente, desde este espacio enviamos una afectuosa felicitación de cumpleaños al muy apreciado ex diputado local JAVIER GARZA FAZ, que este día arranca una hojita más al calendario, gozando del afecto de su familia y amigos.



CONTRAFUEGO: No te acabes, “mami”.

Hasta la próxima.