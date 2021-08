Martín Sánchez Treviño

Se recuperarían empleos hasta el 2022

Como si la inflación del 6 por ciento fuera insuficiente también el desempleo y la desocupación son otros de los fantasmas que campean en el territorio mexicano. Es grave lo que esta ocurriendo, ya organismos como el INEGI lo advirtieron puntualmente en base a sus análisis y estudios del comportamiento de las actividades económicas.

Esta semana un informe de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano indicaron que se prevé la no recuperación de los empleos perdidos previos y durante la pandemia. Además, el organismo subraya que hay un impacto nocivo de los trabajadores que prestaban sus servicios contratados con el modelo outsourcing.

Y en ese sentido también indica que por las nuevas condiciones económicas los empleadores difícilmente tendrán capacidad para otorgar seguridad social a sus empleados. Y que por ese motivo uno de los sectores más sufridos son los servicios, ya que están ligados a la hotelería, al turismo y a la subcontratación.

Por ello en el mejor de los pronósticos de la recuperación de los empleos, indica que podría hacerse realidad hasta el verano del 2022, como una mera posibilidad no una probabilidad pues la estabilidad se ve lejana ya que a la economía mexicana se le suman otros factores inestabilidad del sistema monetario y el manejo errático de las finanzas nacionales.

Otro dato que observa el organismo, es que el salario promedio reportado por el IMSS ha ido a la baja, pues mientras en enero era de 13 mil 292 pesos, al cierre de junio anterior era de 12 mil 960 pesos.

Asimismo la asociación de empresas considera que alrededor de 3 millones de trabajadores serán beneficiados por los cambios, pero el 30 por ciento restante tendrá que ser recontratado sin seguridad social, pues los negocios recurrirán a prácticas como pagar en efectivo, honorarios u otros esquemas que no contemplen el IMSS y pago de impuestos.

Y que desafortunadamente otros 30 millones de trabajadores del sector informal que no cuentan con seguridad social y sin prestaciones, quedaran sin ocupación ni empleo. Por ello sus indicadores apuntan a que sí bien prevén un recorte de personal por los cambios en subcontratación, se verá en una reducción del personal que labora en las firmas que agrupa la asociación.

Así las cosas en el rubro del desempleo que se adereza con la inflación superior al 5 por ciento ante lo cual el Banco de México mejoró la tasa de interés para mantener la clientela. Pero los productos básicos se mantienen a la alza y por ese motivo se incremento el costo de la canasta básica. Y el gas del bienestar nada que llega ni llegará.

En el orden estatal, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca , durante una gira por el municipio fronterizo de Río Bravo visitó la empresa Master Brand México. Y en Nuevo Laredo inaguró un centro de bienestar social, además de un puente vehicular en esa misma frontera.

Mientras que la Universidad Autónoma de Tamaulipas a partir del próximo viernes publicará los resultados de admisión de los alumnos del ciclo escolar 2021-2022.