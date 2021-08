Martha Isabel Alvarado



Exhorto a diputados de Morena





.-Que “Makito”, ya regresó de Europa

.-Repetirían, funcionarios de Reynosa

.-‘Pedrada’ para Zertuche, en plenaria

.-Gran maroma de La Maestra Canuta



Veremos cuántos de los nuevos diputados locales de Morena, de los 16 de mayoría que ganaron en las urnas el pasado 6 de junio, y los plurinominales, hace caso del exhorto que les lanzó la presidenta del consejo nacional de ese Partido, BERTHA LUJÁN URANGA.



En la reciente reunión plenaria efectuada en Ciudad Madero, que ahora se sabe, no fue tan plenaria porque no asistieron todos los que deberían, fueron dos las recomendaciones que hizo doña Bertha a los nuevos legisladores cuyas funciones inician el 1 de octubre próximo.



Les pidió: que mantengan permanente contacto con la gente que les dio su voto de confianza y no descuiden sus distritos. Asimismo, les encargó que apliquen la austeridad republicana en sus actos.



No es por intrigar, pero a la diestra de doña Bertha, en el presídium, estaba el reynosense ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien tal vez dio ‘acuse de recibo’ a la ‘pedrada’, toda vez que a él se le pasaron ‘volando’ sus tres años como diputado federal, en los que casi nunca visitó su distrito, el 09 con cabecera en Reynosa.



Veremos si ahora, como diputado local plurinominal, Zertuche aprovecha la oportunidad y mantiene contacto con el pueblo de Reynosa, máxime, por sus supuestas aspiraciones de ser alcalde.



A todo esto, por el rumbo del Palacio Municipal de Reynosa, trascendió, que varios funcionarios municipales repetirían en el cargo, entre ellos, la tesorera ESMERALDA CHIMAL NAVARRETE y el Secretario del Ayuntamiento, JOSÉ LUIS MÁRQUEZ SÁNCHEZ.



Lo curioso es que, dicho trascendido se dio en ausencia del alcalde electo de Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTÍZ, mientras este vacacionaba en Grecia. ¿Será que “mami” está tomando decisiones?.



“Makito” debe haber regresado ya de su viaje, según se sabe. Veremos si se pone a chambear, como ya lo están haciendo otros alcaldes electos de Tamaulipas, incluso emprendiendo gestiones fuera de la geografía estatal.



El que no esperó a tomar posesión del cargo y gestionó un buen lote de vacunas para numeroso grupo de la clase trabajadora, fue el gobernador electo de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, de Movimiento Ciudadano.



Por lo pronto, García Sepúlveda consiguió un lote de 25 mil vacunas “Johnson and Johnson”, mismas que se están aplicando en Laredo, Texas, en un área del puente internacional Juárez-Lincoln II.



El propio SAMUEL GARCÍA y su esposa, la famosa influencer MARIANA RODRÍGUEZ, formaron parte del primer contingente de 800 personas que cruzaron el citado puente que une Nuevo Laredo con Laredo, Texas, para ser los primeros vacunados. De lo cual, por supuesto, dieron testimonio en sus redes sociales.



En Reynosa, la novedad es que se dejaron ver juntos en un evento de la Iniciativa Privada, el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y la alcaldesa MAKI ORTIZ, cuyas agendas tenía buen rato de no ‘coincidir’, por así decirlo.



Dicho evento, fue la ampliación de la empresa “Kimball Electronics de México”, que se estableció hace 49 años en Reynosa. Obviamente, la estrella del breaking ground, de esta ceremonia al estilo ‘gringo’, fue el gobernador Cabeza de Vaca. Por lo mismo, la alcaldesa habría pedido a los anfitriones, fotos aparte.



“Esta mañana realizamos la colocación de la primera piedra que arranca la construcción de la segunda planta de la maquiladora Kimball Electronics Reynosa, junto a Donald Charron y Steve Korn, CEO y Presidente EMS de la empresa”, publicó la alcaldesa en sus redes sociales.



En la imagen solo se aprecian la propia alcaldesa, los dos ejecutivos ya mencionados, y su jefe de Obras Públicas, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, quien por cierto también se perfilaría para repetir en el cargo.



Finalmente anotaremos, a ver si los dueños del gran “Cirque Du Soleil” no vienen por la maestra DELFINA GÓMEZ, que actualmente cobra como Secretaria de Educación del gobierno de la “4-T”, a consecuencia de la ‘maroma’ tan espectacular que se aventó esta señora con el tema de la Carta Compromiso para el regreso a clases presenciales, que de propia voz asegura hoy que nunca existió, cuando ella misma la dio a conocer en la conferencia mañanera de AMLO, el jueves 12 de agosto.



De hecho, en esa fecha, doña Delfina expuso un Decálogo para el retorno físico a clases, en cuyo último punto, el 10, se exigía la Carta Compromiso firmada por los padres del alumno.



CONTRAFUEGO: Ni cómo nieguen que son ‘reculeros’.

Hasta la próxima.