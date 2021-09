Marco Antonio Vázquez Villanueva

Las sumas en la política…

¿A usted quién le gustaría que gobernara Tamaulipas?, el plazo se acorta y parece que ya solo sobreviven cuatro aspirantes, tres por Morena que son el Oficial Mayor de la Secretaria de Economía, Héctor Martín Garza González, también el Director de Radio y Televisión de la Secretaria de Gobernación, Rodolfo González Valderrama y, por supuesto, el Senador Américo Villarreal Anaya que es quien hasta hoy encabeza las encuestas y; el contrincante de cualquiera de ellos, el candidato por el PAN, todo hace indicar que será César Verástegui Ostos, el todavía Secretario General de Gobierno.

Los tres de Morena, hay que decirlo, están más vivos que nunca, a ellos en menos de dos meses les dirán quien es el ganador de sus encuestas y a partir de ahí se tendrá que dedicar a sumar, a reagrupar al partido y, sobre todo, a hablar con los alcaldes, de sus siglas, que salieron victoriosos el pasado 6 de junio para ver si les convencen de sumar sus estructuras sin que vaya a ser pura simulación.

Por lo pronto, los tres aspirantes de Morena se han dedicado a crear sus estructuras alternas, tienen sus grupos, muy fuertes por cierto y, por tanto, la operación cicatriz no será sencilla, no entre los aspirantes ya que esta demás decir que ninguno de los no agraciados con el premio alzará la voz, pero sí de la gente que vive en el Estado, ahí radica la urgencia de sacar el candidato con tanta anticipación tomando en cuenta que el mismo será registrado ante las instancias electorales allá por febrero o marzo del próximo año.

Y si, por lo pronto se les da toda la libertad de medir fuerzas, Garza González un día hace un evento con maestros y al otro con deportistas, González Valderrama se ha dejado apapachar por grupos de empresarios y de políticos que no encajan en los proyectos de sus compañeros de partido y Américo es respaldado por grupos de políticos que conocieron a su padre o a quienes gobernaron con él más una estructura que desde hace años no se identifica con el PRI porque los excluyo para favorecer a ganadallas, así es, los tres se han portado institucionales al no mezclar la estructura del partido con sus precampañas, pero no tienen ningún reparo en presumir fuerza.

Para los analistas políticos la gota que derramará el vaso, o lo que inclinará la balanza en forma definitiva, podría ser el informe que el Senador Américo Villarreal ofreceré con motivo de su trabajo legislativo la próxima semana, dicen que de acuerdo al respaldo que reciba en el mismo estará más que cantado su futuro.

Del otro lado, del azul, el todavía Secretario General de Gobierno sigue sin decir esta boca es mía o hacer un pronunciamiento personal al respecto, pero todos sus grupos cercanos, y el mismo, hacen trabajo para conformar una estructura electoral que sea competitiva, que pueda rescatar la gubernatura.

Para que vea quien lo quiera ver, los allegados a Verástegui difundieron una foto de su candidato con Jordy Bazaldúa Bazaldúa, de quien dicen era líder de los jóvenes de MORENA en la zona sur del Estado y “ya se ha sumado a las huestes del Truco”, obvio, si en Altamira, Tampico y Madero le están dando apoyo o anunciando apoyo significa que ya no hay vuelta de hoja.

Porque además hay otra situación, en el mismo tono y un día tras otro, hay grupos o liderazgos civiles afines al PAN que se han pronunciado a favor de la candidatura para César Verástegui en diferentes municipios del Estado.

Se preguntará usted, ¿y los otros partidos?, la realidad es que hasta ahora ninguno despega, hacen un trabajo muy tímido y hasta parece que les regañan por promocionarse ya que no muestran cartas que puedan dar una sorpresa.

Vaya pues, después de Morena y PAN si existen otros organismos políticos, incluso con más experiencia o mejor capacitados en la movilización de personas y gestión del voto en las colonias y ejidos, el PRI, PT, el mismo Verde, son prueba de lo que le digo, sin embargo, hay algo que parece ya no tener reversa y es que esos institutos políticos solo afinan su maquinaria para tenerla bien aceitadita y reluciente de tal forma que la puedan vender lo más caro que se pueda.

Obvio, el riesgo es muy alto para esos partidos si llegan a quedarse como el chinito, nomás milando, si no les compran sus trabajos, ya que tendrán que ir solos a la contienda por la gubernatura y, sin dinero o sin quien les apadrine por ser de muy alto riesgo la inversión, incluso pensando a fondo perdido, pues nomás alcanzarán a hacer el ridículo o quizás ni eso.

Por eso hay que repetirlo, las sumas en la política, para la elección que viene, de partidos, liderazgos y estructuras, serán de vida o muerte, pero tanto para los que se ofertan como para quienes desean comprarlos, de mi se acuerda…

APOYA MUNICIPIO CON MAESTROS A ESCUELAS PUBLICAS… En el arranque de este ciclo escolar, el gobierno municipal de Nuevo Laredo que preside Arturo Sanmiguel Cantú, apoya con 200 profesores a escuelas públicas de educación básica y media superior, para que estén a cargo de un grupo, ante la falta de maestras y maestros.

Miguel Jáuregui Salazar, secretario de Educación, Cultura y Deporte, mencionó que la plantilla no sólo la integran profesores, sino también administrativos y personal de apoyo.

“El gobierno municipal ayuda con el sueldo de maestros que están desocupados y que son invitados a cubrir esas vacantes por parte del director de la escuela, nos hacen la propuesta, nos envían la documentación necesaria para incorporarlos a la nómina de maestros municipales, al día de hoy estamos sufragando la nómina de 200 maestros”, indicó.

Explicó que este faltante de docentes es porque desafortunadamente algunos maestros perdieron la vida a causa de la pandemia del Covid-19, además de otros tantos que están en proceso de jubilación.

“Este primer semestre del ciclo escolar es cuando tradicionalmente inician el proceso de jubilación muchos maestros y maestras, esto va dejando grupos solos, sin un titular en lo que el gobierno del Estado manda al nuevo maestro, para esto pueden pasar varios meses”, señaló.

Como ejemplo, Jáuregui Salazar mencionó las secundarias que construyó la actual administración municipal, en las que se tienen hasta 20 docentes de apoyo en un mismo plantel y que son cubiertos por el Municipio.

Recalcó que aunque la educación se mantiene a distancia en Nuevo Laredo, los estudiantes toman clases desde su hogar y requieren de un maestro al frente de los grupos, desde preescolar hasta preparatorias municipales para que su educación no se vea mermada.

