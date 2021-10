Análisis Político

Antonio Frausto

El Truco en el Polyforum y Chucho en Reynosa

Este fin de semana fueron dos los políticos tamaulipecos que acapararon la atención mediática, dando la nota en la entidad, el viernes Chucho Nader en Reynosa y el sábado César ‘Truco’ Verástegui en el Polyforum en Victoria.

El viernes el tampiqueño se reunió ante integrantes de la CANACO de Reynosa para promocionar turísticamente a Tampico. Horas más tarde tuvo una convivencia con un grupo de periodista y en confianza, les dijo que sí aspira a ser gobernador de Tamaulipas.

El sábado en multitudinario encuentro en el Polyforum, la asociación Todos por Tamaulipas encabezada por el ex líder del Verde, Ricardo Gaviño Cárdenas, le pidió a César Verástegui que encabece este gran proyecto de unidad.

El activismo de Chucho y César confirman mi teoría, la carrera por la candidatura panista a gobernador sólo es de dos, ya que Gerardo Peña se ha concretado de manera total a su responsabilidad como diputado federal.

Hace unas semanas dedique mi columna a analizar la comunicación política de los tres aspirantes panistas, explicando puntualmente las fortalezas y debilidades de cada uno.

Comentaba que la fortaleza de Chucho era su comunicación en aire y agua, con apariciones constantes en medios masivos de comunicación y plataformas digitales, mientras que su debilidad era su comunicación en tierra, es decir en territorio.

DIFICILMENTE LE ALCANZARÁ

Con esta gira de “promoción turística” del puerto jaibo, Chucho Nader intenta posicionar su imagen en territorio, visitando a los sectores económicos y sociales más importantes de la entidad.

En un par de meses intentará hacer que la mayoría de los tamaulipecos escuchen su nombre, conozcan su rostro y el buen trabajo que ha hecho como alcalde de Tampico, lo que parece imposible, ya que por lo menos se requiere de dos años para posicionar la imagen positiva de una figura pública.

El mensaje de Chucho es claro, que sigue en lucha por la candidatura panista, que no lo den por muerto y que estará en competencia hasta el momento en que se elija a quien los abanderará en el 2022.

“Yo aquí estoy, bien puesto y echado para adelante. Sí, aspiro a la candidatura del PAN a gobernador”, señaló el tampiqueño a los periodistas en la frontera.

GRAVE CARECER DE ESTRATEGIA DIGITAL

En cuanto a César Verástegui señalaba que su gran fortaleza comunicativa era el territorio, lo que quedó demostrado con la convocatoria del sábado, al reunir a más de diez mil personas de toda la geografía tamaulipeca.

Su posicionamiento en medios es buena y continúa reforzándose mediáticamente. Sin embargo, sigue careciendo de un posicionamiento digital vigente, al no tener un perfil actualizado de Facebook, Twitter e Instagram, solamente hay páginas como Amigos del Truco, que promocionan su imagen.

El no tener un perfil digital y por ende carecer de una estrategia digital, no es cosa menor, el político de Xico no debe olvidar que los jóvenes representan el segmento más amplio de votantes, son consumidores permanentes de redes sociales y si no estás en las mismas (redes), es como si no existieras.

Con la concentración multitudinaria el ‘Truco’ muestra sus mejores cualidades como operador político, se percibe con gran fortaleza y que aglutina la unidad de actores de diversos partidos políticos.

Pero también un mensaje entre líneas, para decirle al gobernador y al PAN, que, si por alguna razón no es elegido su candidato, lo podría ser por cualquier otro partido e incluso por la vía independiente, ya que cuenta con el apoyo de la gente.

Creo que difícilmente César Verástegui dejará su militancia panista de tantos años, en donde ha hecho una carrera exitosa. Sin embargo, si es una forma de presionar para que la decisión final lo favorezca.

GERARDO PEÑA SERÁ FUNDAMENTAL

Son varias las voces en el interior del panismo que asegura que en pocas semanas Gerardo Peña declinará a favor de El ‘Truco’ Verástegui, de hacerlo fortalecería la aspiración del aún secretario de Gobierno, su apoyo sería definitivo para que obtenga la candidatura.

Mientras que en MORENA siguen vigentes política y mediáticamente por los menos una decena de aspirantes, lo que hace que continúen las especulaciones entorno a quién será el elegido.

En el PAN la decisión que se tomará será entre dos, donde se podrá en una balanza el buen trabajo de gobierno de uno y la capacidad como operador político del otro, pero hasta el momento parece que el originario de Xico está adelantando al de Tampico.

