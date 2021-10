Marco Antonio Vázquez Villanueva

Entre Trucos y Morenos…

Después del evento del sábado queda claro que está muerto cualquier proyecto azul diferente al de César Verástegui Ostos, El Truco para sus conocidos y no conocidos, quien ya con el permiso de quien debe tenerlo, tal vez el aval, demostró a propios y extraños que es el único capaz de aglutinar a los grupos antilopezobradoristas sin importar si su camiseta es azul, tricolor, amarilla, empresarial o independiente.

La verdad es que en la política no hay sorpresas, la presencia de conocidos panistas como la exalcaldesa de Matamoros, Leticia Salazar, la de los priístas Alejandro Guevara Cobos o Tino Sáenz, la del perredista Jorge Sosa Pohl y la de muchos otros que no figuraban en primera fila, de mucho tiempo a la fecha, era prevista, más porque la mayoría tienen muy larga experiencia en la operación política y el manejo de campañas y siguen formados en el antilopezobradorismo y porque desde hace mucho se sabe que con El Truco si se la jugarían, por eso es tan plural el grupo que se hizo responsable del evento.

¿Qué los unió?, pues además de ser viejos conocidos de Verástegui da la impresión de que han entendido que en este momento no hay otro que pueda enfrentar con posibilidad de éxito el movimiento del presidente Andrés Manuel.

La verdad es que fue exitosa la convocatoria, más si se toma en cuenta lo que consideran las encuestas es el PAN en Tamaulipas, quizá esa era la tirada, que el PRI y PRD se convenzan de que no tienen futuro por si solos, que parte de su militancia ya tiene un candidato, de que sus operadores tienen la fuerza de siempre y no los van a acompañar si no hacen una alianza como la que el sábado se bautizó “Todos por Tamaulipas”.

Y esa es la realidad, si el PRI se aventura a ir solo en la elección harán el ridículo de su vida, es hasta probable que no alcancen ni un tres por ciento de los votos cuando hace seis años eran amos y señores de toda esta comarca.

Para Verástegui el evento seguro fue más de lo que esperaba, que los personajes que le acompañaron y hablaron a su favor lo hicieran tan publico significó que está más vivo que nunca, porque hay algo más que tenemos que entender, la elección del próximo año será de estructuras, no será tan concurrida como parece y, si acaso lo es, será porque cada uno de los partidos tendrá dinero y capacidad para movilizar a miles y miles de tamaulipecos.

Vaya pues, una elección de gobernador, sola, no es tan atractiva como parece porque al pueblo no le parecen hombres de carne y hueso, personas que les solucionen la vida con todo y que en muchos casos así es, mire, hace pocos años hubo una experiencia en Puebla, los contrincantes tenían muy caliente el ambiente, uno porque se decía robado, el de Morena, los azules porque sospechaban que la muerte de su gobernadora no había sido tan accidental como parece el que se haya caído un helicóptero, el caso es que las redes sociales, los medios de comunicación y la sociedad en general, todos los días atizaban la hoguera del rencor y odio de un partido a otro, a los dirigentes reales de un partido y otro, al final solo votó el 29 por ciento del padrón y ganó Morena, el PAN se había quedado descabezado y los de Andrés Manuel aprovecharon el vuelo que habían tenido un año atrás con su estructura.

Entonces, si el PAN, o El Truco, logran conservar ese grupo tan plural y amplio, les pueden inyectar recursos y demás, la elección no será sencilla para nadie que los enfrente en Morena, más si no se ponen las pilas o siguen peleados…

Porque hay algo más, de ahora en adelante todo lo que haga el Secretario General de Gobierno será un golpe mediático de ventaja sobre Morena, sobre el Lópezobradorismo que, por más que Américo sigue encabezando encuestas, mostrando musculo en reuniones y ser el candidato de muchos de sus grupos, todavía hay cuatro o cinco aspirantes que se niegan a levantarle la mano y mostrar unidad.

Más que eso, en Morena todavía tienen un alcalde como Adrián Oseguera, de Madero, que con sus conocidos y amigos filtra todos los días información para golpear a quienes cree son sus enemigos internos y le están bloqueando la posibilidad de que él sea el llamado a candidato a gobernador.

Lo triste es que Oseguera, por más que se diga el alcalde más famoso del universo que hasta se consiga una revista y una encuestadora que lo repliquen como supuestamente el mejor de su partido en México, la verdad es que al cruzar la calle que divide su municipio con Tampico ya nadie lo conoce y tranquilamente votarían por el azul y lo mismo ocurre si se va por el lado de Altamira, por eso es que en la encuesta de su partido no figura, exacto, en el partido guinda lo que no sirve da más lata.

Si, tal vez Héctor Martin Garza González o el mismo Rodolfo González Valderrama puedan seguir haciendo su luchita, a menos a este día, nadie diferente a ellos parece tener posibilidades de desbancar al Senador Américo Villarreal como ellos que se encuentran mejor relacionados en México y tienen su estructura particular en el Estado.

Pues, así como lo ve, el fin de semana fue de grilla, de ir vislumbrando que se asoma en el futuro de Tamaulipas y parece que ya solo hay dos sopas, la del Truco por el lado azul o la de los tres mencionados en Morena que al final será una sola…

CAPACITAN EN LA UAT SOBRE ATENCIÓN AL FEMINICIDIO… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el taller virtual denominado Feminicidio, Elementos Claves para su Comprensión, como parte de las actividades que, bajo principios de igualdad y equidad, contribuyen a prevenir las violencias de género entre la comunidad universitaria.

El taller fue impartido en línea a estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad mediante sesiones sincrónicas y asincrónicas a lo largo de cinco días, en los que se analizó la violencia desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género para conocer, entender, identificar y prevenir el feminicidio.

Dicha actividad forma parte de las acciones que promueve la casa de estudios a través de la Secretaría de Gestión Escolar mediante la Dirección de Participación Estudiantil, en el marco del programa Igualdades UAT.

El instructor, Mtro. Pablo Navarrete Gutiérrez, consultor en derechos humanos y género, abordó los tópicos que permiten conocer a fondo el fenómeno de la violencia hacia las mujeres.

Explicó la importancia de la perspectiva de género en la prevención y sanación de la violencia contra las mujeres, las herramientas para identificar la necesidad de una protección específica y diferenciada en materia de violencia de género y el feminicidio como forma extrema de la violencia contra las mujeres.

En la conclusión del taller se puso de relieve el interés de la Universidad por fomentar estas acciones donde la institución reconoce y evidencia este tipo específico de violencia que surge de una problemática estructural y se une a la lucha por garantizar una vida libre de violencia y discriminación contra las mujeres.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com