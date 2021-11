Marco Antonio Vázquez Villanueva

Los corren por pendejos, no por ladrones…

Al mexicano promedio le parece imposible que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, no haya invitado al presidente Andrés Manuel López Obrador a su boda, aunque fuera por mero protocolo, finalmente son amigos y además es lógico que se iba enterar tarde o temprano, como seguramente sucedió, sino meses, si suficientes días antes como para haberlo conminado a no realizarla.

Por eso es que no tiene lógica la versión de que lo corrieron porque cometió un exceso, vaya, eso ya se sabía que iba a suceder, lo corrieron porque se enteró todo el país de su exceso, cosa que es diferente.

No, no lo corrió por la boda, le insisto, de la misma, del lugar donde se iba a llevar a cabo y hasta de los invitados, tuvieron que estar enterados en Presidencia de la República con muchos meses de anticipación, o días si lo quiere, pero lo suficientes como para pedir mesura, digo, si ni de eso se enterara el presidente la verdad es que estamos fritos.

Es claro que a Santiago Nieto y a varios, no a todos, que lo acompañaron en su boda los corrieron de la administración pública por tontos, les ganó la soberbia, les ganó la idea de que gozan de impunidad y de que pueden hacer cualquier cosa cuando todo mundo sabe que no están permitidos esas exhibiciones, ni el presidente se permite lujos públicamente, para acabar pronto.

Quizá por eso cuando se dio a conocer la noticia del cese de Santiago Nieto un viejo político vía whatsapp nos dijo, “mañana quiero leer que a Santiago Nieto lo corrieron por los mismos pecados de siempre, por pendejo que no por ratero, o me dirás que una boda de esas las realiza cualquier hijo de vecino”.

Y si, la verdad es que el cese fue lo que acaparó la atención, que se sepa nadie investiga lo otro, el dinero con el que se pagaron esos actos estrafalarios.

Otra realidad es que eso de castigar la torpeza y no el que los políticos sean ladrones es toda una tradición, y si, la historia viene a colación por muchos nuevos funcionarios municipales y estatales del ala guinda, a lo largo y ancho del país, que creen que en pleno 2021 se pueden pasar de listos y burlar la fiscalización de la población o de la prensa con puras palabras y sin justificación algunos.

A los morenos no se les pide mucho, ni siquiera que no vivan como millonarios, traigan camionetas blindadas o viajen en carros de lujo, no, nomás se les pide que no se exhiban y que si lo hacen puedan justificar plenamente los hechos ante la opinión pública.

Esa es la realidad, en Morena hay más fifis que en el PAN y todos los otros partidos políticos, la diferencia es que no se exhiben mucho.

Hay una enseñanza, en el tema de Santiago Nieto, para los nuevos funcionarios cobijados por ese partido, da la impresión de que pueden hacer de todo, nomás no se dejen llevar por la soberbia y hagan alarde de ello, no cometan excesos alentados por considerar torpemente que están en el poder y son intocables porque en la política no se castiga a los ladrones, ciertamente y para desgracia de todo el pueblo, solo se castiga a los pendejos…

CERCA EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN LA UAT… El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Ing. José Andrés Suárez Fernández, presidió la reunión del Colegio de Directores en la cual se plantearon estrategias y lineamientos que permitan el retorno a clases presenciales de forma gradual, segura y voluntaria en el próximo ciclo escolar de esta casa de estudios.

En la reunión —efectuada de modo presencial en el edificio Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria y por videoconferencia con titulares de las veintiséis facultades, unidades académicas y escuelas preparatorias—, el Rector los convocó a conjuntar todos los esfuerzos que hagan posible el retorno a las aulas, con base en los lineamientos establecidos por las autoridades de salud y la propia Universidad ante la pandemia de COVID-19.

Destacó que se está trabajando para dar respuesta y soluciones a esta situación, y que, en primera instancia, todos los planteles tienen el distintivo “Escuela Segura” certificado por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS).

Indicó que se busca reunir las prácticas que están teniendo los directivos y sus respectivos planteles en las decisiones generales que se estarán tomando para una declaratoria oficial de regreso a las clases presenciales.

“Queremos tener, a finales de este mes y principios de diciembre, un proyecto bien definido respecto a cómo regresaríamos en enero, siempre que las condiciones de salud sean como ahora o mejores”, apuntó.

Señaló que en ese objetivo se pretende utilizar los medios posibles con que cuenta la Universidad para regresar con seguridad: “Lo importante es el regreso seguro; tenemos que cuidar todos los aspectos y evitar todos los riesgos de contagio”, añadió.

En las temáticas de la sesión se hizo referencia a las acciones que se han estado realizando en la Universidad y a la postura de las secretarías de Salud y de Educación del estado respecto al regreso gradual, seguro y voluntario a clases presenciales.

Se informó que, dentro de las acciones, recientemente fue concluido un censo de asignaturas para configurar cuáles pueden regresar a la presencialidad y cuáles pueden seguir en la modalidad en línea.

También se dio a conocer que el Comité General de Salud de la UAT estableció acuerdos para desarrollar un censo que permita medir las condiciones de participación presencial de docentes y estudiantes en un escenario de retorno a clases presenciales, y de igual manera para tener un registro puntual bajo las condiciones en que se encuentra el personal administrativo.

En otra exposición se delinearon estrategias para indicar la capacidad de retorno seguro y voluntario en el mes de enero, con la participación de directores de las dependencias académicas, además de poner a relieve algunas de las experiencias que han tenido otras universidades del país.

En la reunión del Colegio de Directores, la exposición de temas estuvo a cargo del Secretario General, Dr. Eduardo Arvizu Sánchez; la Secretaria Académica, Dra. Rosa Issel Acosta González; y la Directora de Recursos Humanos, Mtra. Mirna Dalia Saavedra Merrem; por la vía virtual participó la Directora de Servicio Social, Dra. Cynthia Patricia Ibarra González, representante del Comité General de Salud.

