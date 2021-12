Marco Antonio Vázquez Villanueva

Se bajó de la contienda…

¿Cuánto aporta el diputado federal Gerardo Peña a la candidatura de César Verástegui Ostos, El Truco?, en votos, y hay que decirlo con claridad, muy pocos, el reynosense no ha sido capaz de ganar una elección de mayoría en toda su historia política, sin embargo, la lógica política, a lo mejor cabe decir la aritmética electoral, no funciona como las matemáticas que nos enseñaron en la primaria.

Vaya pues, la suma de Gerardo Peña al proyecto de El Truco significa agregarle a toda el movimiento de El Truco a todas las partes del panismo, a esos grupos que todavía se resistían a sumarse a Todos Por Tamaulipas, que incluso tienen una lista de aspirantes en la que el último era el oriundo de Xicoténcatl, a los que se empecinaban en creer que si no era su gallo entonces el candidato a gobernador debería ser el alcalde de Tampico, Jesús Nader e incluso el Senador Ismael García Cabeza de Vaca.

Peña significa piedra angular del otro proyecto que azul, por lo que la suma al grupo Todos Por Tamaulipas da la certeza de que El Truco será el candidato da la gubernatura por el PAN y de una amplia coalición social y de partidos políticos no afines al lopezobradorismo, el PRI y el PRD entre ellos.

Y claro, esa certeza de que será candidato si cuenta y mucho en votos, porque significan más días de ventaja en la campaña, más días para repuntar en las encuestas, para convencer y hacerle creer al ciudadano que se puede derrotar a Morena en una contienda Constitucional.

Porque además en los bastiones de Morena como Madero, Matamoros, Reynosa, y Nuevo Laredo, a su llegada garantiza que habrá figuras que puedan hacer muy competitiva la elección en esos municipios, donde, créalo, no se necesita ganar la elección con hacerla muy pareja sería suficiente porque el resto de los municipios se suponen ganados y de calle, con un agregado, en Matamoros Leticia Salazar Vázquez, su ex alcaldesa, si pudiera hacer que los votos a favor de El Truco sean más que los que pudiera obtener el candidato guinda una vez que a su alcalde no lo pelaron en ese partido.

A lo que se ve, faltan pocos días para que Chucho Nader tome la decisión más sensata de su vida y decline sus aspiraciones a favor del Secretario General de Gobierno, de El Truco, y con ello aportar muchos votos en Tampico donde tiene su influencia en este momento.

Concretando, la llegada de Gerardo Peña a Todos Por Tamaulipas da dos certezas, la primera es que ya no habrá quien le arrebaté la candidatura a Verástegui Ostos y la segunda es que en dos meses El Truco comprobó que la elección de junio del próximo año no está del todo decidida.

Se bajó Gerardo Peña de la contienda, con eso no dude que subirá, y mucho, la percepción ciudadana de que El Truco puede ganar en junio del próximo año, le insisto, no por la suma de votos que pudiera hacer el Diputado federal sino porque refleja unidad en torno a un proyecto o, lo que es igual, que irán por todo, con todos y con todo para tratar de conservar la gubernatura en manos azules aunque, igual hay que decirlo, en este momento ya no lo sean tanto, nomás asómese a Todos por Tamaulipas y notará que hay más priístas, perredistas y empresarios que panistas en su lista de miembros, se hizo muy plural el grupo al grado de parecer que ahí si caben todos…

RECONOCE RECTOR DE LA UAT A UNIVERSARIOS SOBRESALIENTE… El Ing. José Andrés Suárez Fernández, Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presidió en el Campus Tampico la entrega del Reconocimiento al Mérito Universitario a integrantes de la casa de estudios que se han distinguido por su labor académica y administrativa en la Zona Sur del estado.

Con este evento, celebrado en el Aula Magna “Herman Harris Fleishman” del Centro Universitario Sur, el Rector clausuró la Asamblea Solemne de este homenaje, que en días anteriores encabezó en Ciudad Victoria y Reynosa, donde entregó el respectivo reconocimiento a universitarios de las zonas Centro y Norte.

El Ing. Suárez Fernández estuvo acompañado en el presídium por funcionarios de su administración rectoral: el Dr. Eduardo Arvizu Sánchez, Secretario General; la Dra. Rosa Issel Acosta González, Secretaria Académica; la Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña, Secretaria de Gestión Escolar; el Dr. Julio Martínez Burnes, Secretario de Investigación y Posgrado; y el Ing. Rafael Pichardo Torres, encargado del despacho de la Secretaría de Administración, así como los directores y directoras de las ocho facultades del Campus Sur.

En este marco, se otorgó el nombramiento de Profesor Extraordinario a la Mtra. Rebeca Isadora Lozano Castro; el de Profesor Emérito e imposición de Medalla “Miguel Asomoza Arronte” a cinco docentes y el Diploma al Mérito Universitario a otros veintidós integrantes del profesorado.

También se entregó el Diploma al Desempeño Académico a estudiantes que sobresalieron en todas las áreas del Examen General para el Egreso de Licenciatura (EGEL), entre estos, veintiocho egresados de la Facultad de Odontología y veintiséis de la Facultad de Enfermería. Igualmente, recibieron la Medalla “Francisco T. Villarreal” egresados de licenciatura y posgrado, y se entregó el Diploma de Aprovechamiento a siete estudiantes.

En otra parte de la ceremonia, el Rector impuso la Medalla “Alfredo E. Gochicoa” a siete trabajadores sindicalizados que cumplieron veinticinco años de servicio ininterrumpido en la Universidad.

En su mensaje, el Ing. José Andrés Suárez Fernández felicitó a las personas galardonadas en las distintas categorías, y destacó la oportunidad de entregar personalmente los reconocimientos a docentes y trabajadores que se han distinguido por su labor en la Universidad, así como a estudiantes, egresados e investigadores.

Mencionó especialmente a quienes fueron premiados por su desempeño en el examen externo nacional EGEL: “Esto ha sido de mucho orgullo para la Universidad, porque se hace presente a nivel nacional con este alto porcentaje de egresados de calidad que obtienen este reconocimiento”.

“Estoy seguro —agregó— de que la Universidad, con esa madurez que tiene y que ha podido consolidar en estos tiempos de pandemia, en los próximos años seguirá siendo más grande e importante en la región, cumpliendo su misión y visión de formar profesionistas útiles a la sociedad y bien preparados”.

Siguiendo el protocolo, el Rector entregó el Premio Universitario en la categoría de Investigador Joven 2021 “Dr. Norberto Treviño Zapata”, que recibió el Dr. Edgardo Jonathan Suárez Domínguez, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

También se entregaron estímulos y reconocimientos del Premio de Investigación “Natividad Garza Leal”, por tesis de calidad, a: Jessica Ivonne Hinojosa López, de la Facultad de Comercio de Tampico, en el nivel de doctorado; Ricardo Morales Cristóbal, de la Facultad de Arquitectura, en el nivel de maestría; en tanto que Xhonane Chavira Contreras de la Facultad de Arquitectura y Alejandra Lorenzo González de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, lo recibieron en el nivel licenciatura.

