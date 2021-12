Se suman 8 ex aspirantes de Morena con González Valderrama

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Un grupo de ocho ex aspirantes de Morena a la candidatura a gobernador en Tamaulipas sumaron sus liderazgos regionales a Rodolfo González Valderrama, a quien consideran como el único de los siete finalistas que representa los ideales, principios y causas del morenismo.

Queremos que Tamaulipas tome el rumbo de la Cuarta Transformación, dijo el mantense Jorge Salomón González, “tomamos la decisión pensando en Tamaulipas, no en alguien en particular, pensamos en quien tiene la capacidad, audacia, honestidad que necesita el estado para sacarlo adelante, somos firmes en la decisión que tomamos, no aceptaremos imposiciones, va un Moreno probado, auténtico, que conoce la Cuarta Transformación”.

Edna Rivera López, ex diputada local por Madero señaló que se suma a este consenso de unidad: creemos que es el aspirante de la unidad en esta lista de los 38, y es el mejor posicionado, “me sumo a Rodolfo González Valderrama porque representa la unidad de lo que queremos todos los tamaulipecos”.

Mientras que su compañera Cristina Cruz Sánchez de Altamira afirmó que, “Rodolfo González Valderrama representa la mejor opción para cambiar Tamaulipas en unidad”.

Por su parte, el reynosense Geovanni Barrios Moreno, uno de los miembros fundadores del partido en Tamaulipas, dijo que Rodolfo es la única persona de los siete elegidos para aparecer en la encuesta que viene de la lucha: “el movimiento no inició en el 2013, inició mucho antes y el único que al día de hoy está en esa lista y representa los ideales y convicciones es Rodolfo González Valderrama”.

César Campos, de Nuevo Laredo, dijo que González Valderrama cuenta con un perfil de lucha, honesto, de trabajo en las bases, limpio, es quien representa los principios de la de la Cuarta Transformación. “Tamaulipas ya no soporta otro gobernador huachicolero, requiere de un perfil limpio que sume las bases y Rodolfo es la esperanza de Tamaulipas”.

Por su parte, Ulises Esquivel Herrera de Madero, representante de la comunidad LGBTQR+, señaló que tomó la decisión por representar un factor de unidad y confianza, incluyente y honesto, por lo que invitó a todos los jóvenes a valorarlo como la mejor alternativa.

A su vez, el Ingeniero José Guadalupe Díaz Rico de la zona cañera de El Mante, apuntó que se requiere un cambio verdadero en el estado, “creo sin duda que Rodolfo González Valderrama es la persona idónea para poder lograr el consenso y la unidad hacia el interior de Morena, es la persona con capacidad para gobernar Tamaulipas”.

Francisco Chavira, quien fue el primero en sumarse al proyecto de Rodolfo, mencionó que en Tamaulipas se necesita un candidato de unidad, “que sea la esperanza de los tamaulipecos para tener paz, seguridad, para sacar a los políticos con dudosas relaciones, necesitamos alguien que sume, por eso decline mi aspiración y me sumo a él porque está limpio. Enfatizó que se requiere un auténtico Moreno, no aspirantes que vienen del PRIAN”.

Los ex aspirantes pidieron al resto de sus compañeros sumarse a González Valderrama, para trabajar en unidad a favor de Tamaulipas, impulsar el cambio verdadero y hacer realidad como es ya en distintas regiones de la entidad con gobiernos locales, la Cuarta Transformación, con desarrollo y progreso para todos, no para unos cuantos.