Martha Isabel Alvarado



‘Makito’ desaira a Américo





.-La Sheinbaum, influyó en decisión de 6 Estados

.-Sucesión anticipada de 2024, agandalla al 2022

.-Alcalde de Reynosa, ‘batea’ la fiesta de Américo

.-Maki Ortiz, buscando imponer su ley en Morena



Vaya ridículo, con el que cerró el año 2021 la ex alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ DOMÍNGUEZ, tratando de boicotear la designación del candidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, misma que recayó en el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.



Qué comportamiento más extraño, por decir lo menos, el de la ex jefa del Ayuntamiento reynosense: la noche de la designación de Villarreal Anaya (el 22 de diciembre pasado), ella fue la primera en felicitarlo, a través del siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: “Felicidades al Dr. Américo Villarreal por haber ganado la encuesta y ser el próximo candidato a Gobernador de Tamaulipas por Morena”.



Pero en un giro que se antojaría ‘patológico’, muy parecido a lo que los sicólogos llaman “Síndrome de Hubris” (el cual implica querer vencer al rival a cualquier precio), Maki Ortíz decidió impugnar la nominación de Villarreal Anaya, mediante la promoción de un Recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



Como ya es del dominio generalizado, el TEPJF le dio “palo” a Ortiz Domínguez, declarando improcedente dicho Recurso. De modo que el caso se reencauzó a la comisión de honestidad y justicia de Morena, misma que emitiría una resolución en el término de 15 días (mismos que vencerían el miércoles 12 de enero).



Qué ‘curiosa’ es Maki Ortiz, cuando las reglas de Morena le favorecen, como en el caso de la postulación de su hijito CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, a la alcaldía de Reynosa (pese a que no cumplió con su registro en tiempo y forma, como lo hicieron el resto de los aspirantes), acepta ‘jugar’ con las mismas. Pero cuando no le favorecen, como en el caso de su aspiración, que más bien parece obsesión, por la gubernatura, las impugna, y busca echarlas abajo.



Algo tendrá que hacer la dichosa comisión de honestidad y justicia de Morena (con minúsculas, como su desempeño), no sólo en el caso de Maki Ortiz, sino también en el de su hijo “Makito”, pues ambos han mostrado muy poco compromiso y cero respeto hacia esa denominación política, la cual han utilizado para fines particulares.



Ahí tienen ustedes que “Makito”, decidió viajar (acompañado) a Las Vegas, donde presuntamente recibiría el Año Nuevo, dejando ‘tirada’ una sesión de Cabildo, misma que condujo la regidora priista MARÍA ESTHER CAMARGO DE LUEBBERT.



Dicha sesión se llevó a cabo en la modalidad virtual, y bien pudo “Makito” conectarse desde el aeropuerto de McAllen, donde esperaba la salida del vuelo Allegiant G4 que lo llevaría a “la ciudad del pecado”, pero extrañamente, no lo hizo.



¿Tendría algo que ver la ausencia de “Makito” en esta sesión de Cabildo, con la autorización de un nuevo fraccionamiento de Construcciones “Arive”, durante el desarrollo de la misma?.



Tampoco es asunto menor, que “Makito” haya desairado el ‘cónclave’ con el que Morena celebró en Tamaulipas la designación de Américo Villarreal Anaya, mismo que tuvo lugar en Ciudad Victoria el pasado jueves, al que por cierto asistieron pocas figuras de peso.



No es por intrigar, pero para ser Morena una marca tan fuerte y posicionada como supuestamente lo es en Tamaulipas, ello no se reflejó en el ambiente que envolvió la designación de Villarreal Anaya, ni su ‘desembarco’ en Tamaulipas. Dicho lo cual, porque no hubo muestras de júbilo desbordante, ni la típica ‘bufalada’, que era de esperarse, con tantos alcaldes surgidos de esas siglas.



Dícese que, la campaña de Villarreal Anaya la manejaría uno de sus hijos, que no sabemos si sea un experto en la materia, o si más bien le cederían los trastos del proyecto de su señor padre, por falta de confianza hacia alguien ajeno a la familia.



¿Cómo estuvo que la candidatura de Morena recayó en Villarreal Anaya, a pesar de sus supuestos ‘negativos’, como el caso Carmona?.



De acuerdo a un trascendido, ello se debió a que MARIO DELGADO y/o “Ya Saben Quién”, le dio ‘mano’ a la jefa de gobierno de la CDMX, CLAUDIA SHEINBAUM en la decisión de los 6 estados que tendrán elecciones este año, ‘pensando’ en el 2024.



Obliga la pregunta: ¿Vendrá la Sheinbaum a Tamaulipas, a ‘meterle’ a Américo Villarreal los votos que necesita para ganar la elección?. Desde un escritorio de la CDMX parecería difícil garantizar la victoria.



Finalmente, desde este espacio enviamos afectuoso abrazo solidario a nuestros amigos FÉLIX y REYNALDO GARZA ELIZONDO, ante el lamentable deceso de su hermana ELSA OLGA GARZA DE SERNA.



A su paso por esta vida, “Monina”, como cariñosamente llamaban a Elsa Olga, escribió una historia muy bonita, entregada al apostolado del magisterio, trabajando siempre en escuelas de gobierno ubicadas en colonias populares. E incluso, fue fundadora de algunos planteles en sectores marginados, ya estando jubilada. Descanse en paz.



CONTRAFUEGO: Si ya saben cómo es, para qué la invitan.

Hasta la próxima.