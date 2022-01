Se registra “Truco” Verástegui ante el PAN, como precandidato a gobernador

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- César Augusto “El Truco” Verástegui Ostos se registró esta tarde ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal (COEE), del Partido Acción Nacional (PAN), como precandidato a la gubernatura de Tamaulipas.

El aspirante estuvo acompañado de su esposa Mercedes Aranda de Verástegui y sus hijos, Martha Guadalupe, César Augusto y Vicente Luis Verástegui Aranda, quienes fueron recibidos por el presidente estatal del PAN, Luis René Cantú Galván.

Verástegui se comprometió a trabajar por el bienestar de las y los tamaulipecos, “hoy empieza una nueva etapa en mi vida política, en la de mi familia y en este grupo político al cual pertenezco y obviamente a los compañeros de “Todos por Tamaulipas”.

A nombre del partido, Cantú señaló que, “es un honor para mi poder estar en este día histórico para Tamaulipas y para Acción Nacional, me toca a mi presenciar el registro de un hombre pegado a su gente, entregado a su partido y que como lo he venido diciendo un hombre que conozco y que se

de su entrega, pasión y amor que le tiene a Tamaulipas”.

En un primer evento del día, “El Truco” Verástegui aceptó encabezar las causas del colectivo “Todos Por Tamaulipas” (TXT), ante los 43 dirigentes municipales de dicha organización ciudadana.

“Amigos de Todos Por Tamaulipas, con el corazón en la mano se los digo, me conocen que soy franco y sincero, les acepto abanderar sus causas y hacerlas mías, y defenderlas hasta donde la vida me permita”, expresó.

¿POR QUÉ LE DICEN TRUCO?

Verástegui narró su origen del municipio de Xicoténcatl, donde nació en 1966 y como desde niño le dicen Truco, debido a un personaje que aparecía los domingos en el periódico de la época, de nombre “Trucutú”. Era una tira cómica parecida a los Picapiedra.

Sus abuelitas le decían Trucutú, “porque de niño me veían siempre inquieto, travieso, gordito, pelón y cazcorvo; con el paso de los años la historieta dejó de publicarse, y el sobrenombre que me dieron mis abuelitas pasó a convertirse simplemente en Truco. Sin embargo, su afecto sigue siendo el mismo cuando alguien me llama así, vuelvo a sentir el cariño por mis abuelitas, recuerdo sus sabios consejos y también sus regaños”.

El aspirante a gobernador indicó que es hombre del campo, “he padecido su abandono y sus problemas; por ejemplo, el coyotaje y el abuso en la distribución del agua”.

Aseguró que, “no estoy aquí empujado por la ambición; ni impuesto por encuestas a modo. No me persiguen ni quitan el sueño fantasmas incómodos, tampoco me agitan temores que perturben mi conciencia y me obliguen a rehuir o hacer malabares para justificar arreglos en lo oscurito que a la luz pública se convierten en vergüenzas”.

Y añadió: “No soy de esa clase. No soy oportunista ni soy improvisado, mucho menos ocasionado. Soy forjado en el esfuerzo y probado en la adversidad. La vida me ha preparado para servir. Sé pensar, sé ayudar y sé trabajar”.