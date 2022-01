Carlos López Arriaga

Se consumó la alianza

Cd. Victoria, Tam.- Haciendo memoria, el obradorismo apareció en este siglo como una fuerza telúrica incontenible y avasallante. Un huracán que, a manera de respuesta, motivó los recurrentes proyectos de colaboración entre los partidos contrarios y su afán de construir frentes y alianzas.

Se diría que ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR puso contra la pared a las tres organizaciones principales que operaron en México en los años noventa y las primeras décadas del siglo 21, PRI, PAN y PRD.

Los obligó a explorar caminos de colaboración como medida defensiva y con resultados no siempre exitosos, a menudo disparejos. La desconfianza mutua producto de viejas rivalidades fue siempre uno de los enemigos a vencer.

En dicho camino importa recordar, entre otras fechas, aquel 2 de diciembre de 2012, cuando el recién nombrado titular de la SEGOB peñista MIGUEL ANGEL OSORIO CHONG sentó en una misma mesa a los dirigentes del PRI, el PAN y el PRD para el acuerdo legislativo denominado “Pacto por México”.

El pacto hizo posible el amplio y variado paquete de reformas que caracterizó a dicho sexenio. Ya desde entonces andaba operando JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA, mandamás de eso que llaman el “perredismo realmente existente.”

Fue el antecedente inmediato de la coalición “Por México al Frente”, aquella alianza PAN, PRD, MC que apoyó a RICARDO ANAYA CORTÉS en su campaña de 2018 tras la Presidencia.

El PRI entonces jugó por su cuenta, con PEPE TOÑO MEADE KURIBREÑA. Aún había fuerza para ello. Sin embargo, tras el abrumador triunfo de LÓPEZ OBRADOR se replantearon las cosas. Con la derrota aplastante de ANAYA y MEADE, el PRI y el PAN se fueron a la baja.

Pasando los meses, vinieron más acomodos, se exploraron nuevas líneas de trabajo y los dirigentes hablaron otra vez de colaboración. El resultado fue un proyecto conjunto que logró sumar de nuevo al PRI, ahora en la oposición.

LA MULTIPARTIDARIA

Y esto llegó a Tamaulipas. Para la elección del próximo junio, los congregados actuales son formalmente PRI-PAN-PRD y por ello vinieron a Ciudad Victoria sus dirigentes nacionales, MARKO CORTÉS MENDOZA, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS y (de nuevo) CHUCHO ZAMBRANO.

Los tres serían garantes de la candidatura común en favor de CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, ingeniero agrónomo fitotecnista, empresario agrícola, exsecretario general de gobierno, exalcalde de Xicoténcatl, exdirigente estatal del PAN, exdiputado federal.

Ello, aunque ahora sea el MC quien haya decidido jugar solo. La organización naranja de DANTE DELGADO RANNAURO trae como carta para Tamaulipas al exalcalde capitalino ARTURO DIEZ GUTIERREZ y proyecta para el 2024 a los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ y SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA. Sin duda, las batallas por las seis gubernaturas del próximo junio representan los prolegómenos del 2024. Para allá apunta la alianza tripartita: azul, tricolor y amarilla.

Pues bien, este fin de semana se concretó la unidad de propósitos. Llegó a su culminación la construcción de un frente plural cuya semilla se plantó en octubre pasado. El acuerdo representa un hito histórico para el Estado. Figuras señeras del priísmo tamaulipeco habrán de operar ahora para VERÁSTEGUI OSTOS.

Mire usted, en dicha tarea, junto al actual líder estatal EDGAR MELHEM SALINAS, se apuntan YAHLEEL ABDALA CARMONA, RAMIRO RAMOS SALINAS, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ SÁNCHEZ y LUCINO CERVANTES DURÁN, entre otros exdirigentes.

Marchan unidos por una misma causa PAN, PRI y PRD, no solo tras la gestión incluyente del grupo local, sino por acuerdo abierto de carácter nacional.

Construir la unión no ha sido fácil. Hoy colaboran para el ingeniero VERÁSTEGUI los operadores del PRI que fueron derrotados hace seis años, cuando el panista CABEZA DE VACA superó ampliamente al tricolor BALTAZAR HINOJOSA OCHOA, 721 mil votos contra 486 mil. Se diría que el obradorismo unió a los antiguos rivales.

AMÉRICO EN EL SUR

En la trinchera opuesta, el senador con licencia y precandidato de unidad a la gubernatura por MORENA, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA estuvo en Ciudad Madero, cabecera gobernada por MORENA en la persona de ADRIÁN OSEGUERA KERNION. Antes visitó Tampico donde recibió el apoyo de figuras panistas encabezadas por el químico SERGIO SALAZAR.

El doctor VILLARREAL ANAYA describió a los gobernantes que siguen el modelo neoliberal al señalar que son “autoritarios, impositivos, y coercitivos”. En contraste, dijo: “nosotros somos la gente y buscamos hablar por la gente y tenemos que respaldar a la gente”.

Rodeado de diputados federales y locales morenistas, así como militantes de la zona sur, el precandidato destacó que está apoyando a MORENA “gente buena y representativa que suma y quiere el cambio.”

Destacó la presencia y el apoyo de personalidades que antes aspiraron a la nominación por su partido, como el coordinador estatal JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO y el propio alcalde ADRIÁN OSEGUERA KERNION.

Sobre la reynosense MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ, quien en fecha reciente manifestó su inconformidad por el resultado del proceso interno, fue el alcalde OSEGUERA quien hizo las precisiones:

-“Cada quien es responsable de sus actos y de sus actitudes, yo la respeto mucho y será ella quien tome las decisiones.”

-“Ya he platicado con el senador, con el doctor y me sumo al proyecto, vamos a trabajar a que haya un verdadero bienestar en Tamaulipas y eso no tengan duda, Ciudad Madero hará historia y en todo Tamaulipas.”

Leyendo las declaraciones de OSEGUERA no queda ya duda de que la exalcaldesa panista de Reynosa se quedó prácticamente sola en su intentona de impugnar o invalidar el proceso interno morenista.

El suyo fue un plan de vuelo que no alcanzó a despegar, se le acabó la pista y también el tiempo para proyectar su figura como una alternativa creíble. No hay más candidato que AMÉRICO y de ello dan cuenta los apoyos sucesivos de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, ADRIÁN OSEGUERA KERNION y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, entre otros.

La etapa interna quedó atrás, lo que sigue es la justa constitucional.

