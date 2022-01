Martha Isabel Alvarado



En el marco de la pre campaña por la gubernatura de Tamaulipas, el ex Senador OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, quien fuera dos veces alcalde de Reynosa por el PRI, se pronunció, este sábado (15 de enero) en desacuerdo con la postura que ha adoptado el Partido Tricolor, rumbo a las elecciones de 5 de junio próximo.



A través de un mensaje en su cuenta de twitter, Luebbert Gutiérrez manifestó: “No voy a apoyar la alianza CV PAN PRI PRD. Voy por el perfil humanista y sencillo del doctor Américo Villarreal Anaya, AVA. No cambiaré a Morena, lo haré como ciudadano x Tamaulipas”.



A lo anterior habría que agregar, que quizá dicho pronunciamiento fue resultado de los acuerdos a los que el propio Oscar Luebbert habría llegado con Américo Villarreal, durante la reunión privada que ambos sostuvieron el pasado domingo 9 de enero en Reynosa.



Quien habría propiciado dicho encuentro privado, Luebbert-AVA, presuntamente, fue el ex el ‘súper delegado’ JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, “JR”, quien la noche del sábado 8 de enero, invitó a cenar al ex Senador y dos veces alcalde de Reynosa, en casa de su familia, con su padre, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ RESÉNDEZ.



Bajo esa cronología de hechos, el pronunciamiento de Luebbert Gutiérrez a favor de Villarreal Anaya, suena muy lógico.



Valdría la pena recuperar algunas expresiones del propio Oscar Luebbert, vertidas en aquella conferencia de prensa que ofreció el 28 de octubre pasado, en el hotel Royal Garden de Reynosa, en la cual ventiló su simpatía por el entonces aspirante de Morena a la gubernatura, Rodolfo González Valderrama”, diciendo:



“Ante las versiones que se han emitido, pongo mi postura personal, de que sí llevo una relación de más de 25 años con Rodolfo González Valderrama, creo que es un elemento preparado, serio, austero, muy en la línea del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.



Por cierto, en dicha conferencia de prensa de octubre pasado, Luebbert Gutiérrez, dijo textualmente: “Si el PRI nacional tomara una decisión de aliarse con el PAN, sí estaría yo, obviamente, en la disposición de retirarme del PRI, si ese fuera el caso”. (El video está disponible en redes sociales y en diversos medios digitales).



Cabe la pregunta: ¿Si Oscar Luebbert cumple esto último que dijo el 28 de octubre, de dejar al PRI, su señora esposa MARÍA ESTHER CAMARGO se separaría de la regiduría -de extracción tricolor- que ostenta actualmente en el Cabildo de Reynosa?. Sería lo lógico.



Ya que hablamos del Cabildo reynosense, habría que anotar, que el alcalde CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, “Makito”, se ausentó, por tercera ocasión, de una sesión de dicho órgano de gobierno, aunque esta vez en forma momentánea.



Lo cual sucedió durante la sesión del pasado viernes, misma que arrancó con la presencia de “Makito”, quien, en un momento dado abandonó los trabajos, argumentando “motivos de salud”.



El tema que se discutía en ese momento, era el de convertir a los agentes de vialidad en ‘eco-tránsitos’, para que apliquen multas ante faltas al medio ambiente, “como en los países del primer mundo”.



A poco las calles de Reynosa, llenas de baches, incluso las del primer cuadro de la ciudad, le parecen a “Makito” de primer mundo?. Tal vez al retoño de la alcaldesa MAKI ORTIZ le dio algún “vahído” o cosa por el estilo, mismo que logró superar, toda vez que retornó a su asiento en la parte final de la sesión, en la cual fue aprobada por mayoría la propuesta antes mencionada.



Para los que se preguntan por qué es José Ramón Gómez Leal, “JR” el que maneja la agenda del pre candidato de Morena, Américo Villarreal Anaya, según nos enteramos, ello obedece a que dicha tarea originalmente sería dada al diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, pero ante lo acontecido con el caso Carmona, el legislador de Madero quedó en calidad de ‘impresentable’, por sus ominosos vínculos con el mismo.



Veremos que tan buen ‘timonel’ resulta “JR”, que nunca ha ganado una campaña proselitista, pues más bien los cargos que ha ocupado, como regidor y diputado local, los obtuvo por la vía plurinominal, bajo las siglas del PAN.



Por lo pronto, mediáticamente hablando, la primera semana de la pre campaña, que fue la del “saque”, la ganó el abanderado de la alianza PRI PAN PRD, CÉSAR VERÁSTEGUI, El Truco”, de acuerdo a las evidencias. Su competidor de Morena, Américo Villarreal tuvo buena respuesta en un evento de Tampico, al que no se le dio mucho ‘vuelo’. ¿Why?.



Hoy nos despedimos con una felicitación al destacado artista ARTEMIO GUERRA, pintor y escultor orgullosamente reynosense, cuya obra “Prometeo”, aparece en el billete de Lotería Nacional cuyo sorteo sería el próximo 11 de febrero de 2022. Enhorabuena.



